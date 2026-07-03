La consulta CHECK GRANT se utiliza para comprobar si al usuario o rol actual se le ha concedido un privilegio específico.

La sintaxis básica de la consulta es la siguiente:

CHECK GRANT privilege[(column_name [,...])] [,...] ON { db . table [*]|db[*]. * | * . * | table [*]| * }

privilege — Tipo de privilegio.

Si al usuario se le había concedido previamente el privilegio, la respuesta check_grant será 1 . De lo contrario, la respuesta check_grant será 0 .

Si table_1.col1 existe y al usuario actual se le ha concedido el privilegio SELECT / SELECT(con) o un rol (con ese privilegio), la respuesta será 1 .

CHECK GRANT SELECT (col1) ON table_1;

┌─result─┐ │ 1 │ └────────┘

Si table_2.col2 no existe, o al usuario actual no se le ha concedido el privilegio SELECT / SELECT(con) o un rol (con ese privilegio), la respuesta es 0 .

CHECK GRANT SELECT (col2) ON table_2;

┌─result─┐ │ 0 │ └────────┘