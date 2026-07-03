CHECK GRANT se utiliza para comprobar si al usuario o rol actual se le ha concedido un privilegio específico.
La sintaxis básica de la consulta es la siguiente:
Sintaxis
CHECK GRANT privilege[(column_name [,...])] [,...] ON {db.table[*]|db[*].*|*.*|table[*]|*}
privilege— Tipo de privilegio.
Si al usuario se le había concedido previamente el privilegio, la respuesta
Ejemplos
check_grant será
1. De lo contrario, la respuesta
check_grant será
0.
Si
table_1.col1 existe y al usuario actual se le ha concedido el privilegio
SELECT/
SELECT(con) o un rol (con ese privilegio), la respuesta será
1.
CHECK GRANT SELECT(col1) ON table_1;
Si
┌─result─┐
│ 1 │
└────────┘
table_2.col2 no existe, o al usuario actual no se le ha concedido el privilegio
SELECT/
SELECT(con) o un rol (con ese privilegio), la respuesta es
0.
CHECK GRANT SELECT(col2) ON table_2;
┌─result─┐
│ 0 │
└────────┘
Al especificar privilegios, puede usar un asterisco (
Comodín
*) en lugar del nombre de una tabla o una base de datos. Consulte PRIVILEGIOS CON COMODINES para conocer las reglas de uso de los comodines.