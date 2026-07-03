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La consulta CHECK GRANT se utiliza para comprobar si al usuario o rol actual se le ha concedido un privilegio específico.

Sintaxis

La sintaxis básica de la consulta es la siguiente:
  • privilege — Tipo de privilegio.

Ejemplos

Si al usuario se le había concedido previamente el privilegio, la respuesta check_grant será 1. De lo contrario, la respuesta check_grant será 0. Si table_1.col1 existe y al usuario actual se le ha concedido el privilegio SELECT/SELECT(con) o un rol (con ese privilegio), la respuesta será 1.
Si table_2.col2 no existe, o al usuario actual no se le ha concedido el privilegio SELECT/SELECT(con) o un rol (con ese privilegio), la respuesta es 0.

Comodín

Al especificar privilegios, puede usar un asterisco (*) en lugar del nombre de una tabla o una base de datos. Consulte PRIVILEGIOS CON COMODINES para conocer las reglas de uso de los comodines.
Última modificación el 3 de julio de 2026