La cláusula
EXCEPT devuelve solo aquellas filas que resultan de la primera consulta y no de la segunda.
- Ambas consultas deben tener el mismo número de columnas, en el mismo orden y con el mismo tipo de dato.
- El resultado de
EXCEPTpuede contener filas duplicadas. Use
EXCEPT DISTINCTsi esto no es deseable.
- Varias cláusulas
EXCEPTse ejecutan de izquierda a derecha si no se especifican paréntesis.
- El operador
EXCEPTtiene la misma prioridad que la cláusula
UNIONy menor prioridad que la cláusula
INTERSECT.
Sintaxis
La condición puede ser cualquier expresión, según sus necesidades. Además,
SELECT column1 [, column2 ]
FROM table1
[WHERE condition]
EXCEPT
SELECT column1 [, column2 ]
FROM table2
[WHERE condition]
EXCEPT() puede usarse para excluir columnas del resultado en la misma tabla, como es posible en BigQuery (Google Cloud), con la siguiente sintaxis:
SELECT column1 [, column2 ] EXCEPT (column3 [, column4])
FROM table1
[WHERE condition]
Los ejemplos de esta sección muestran cómo usar la cláusula
Ejemplos
EXCEPT.
Aquí tienes un ejemplo sencillo que devuelve los números del 1 al 10 que no pertenecen al conjunto de números del 3 al 8:
Filtrar números con la cláusula
Filtrar números con la cláusula
EXCEPT
Query
SELECT number
FROM numbers(1, 10)
EXCEPT
SELECT number
FROM numbers(3, 6)
Response
┌─number─┐
│ 1 │
│ 2 │
│ 9 │
│ 10 │
└────────┘
Excluir columnas específicas con
EXCEPT()
EXCEPT() puede usarse para excluir rápidamente columnas de un resultado. Por ejemplo, si queremos seleccionar todas las columnas de una tabla excepto algunas columnas específicas, como se muestra en el ejemplo siguiente:
Query
SHOW COLUMNS IN system.settings
SELECT * EXCEPT (default, alias_for, readonly, description)
FROM system.settings
LIMIT 5
Response
┌─field───────┬─type─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─null─┬─key─┬─default─┬─extra─┐
1. │ alias_for │ String │ NO │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ │
2. │ changed │ UInt8 │ NO │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ │
3. │ default │ String │ NO │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ │
4. │ description │ String │ NO │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ │
5. │ is_obsolete │ UInt8 │ NO │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ │
6. │ max │ Nullable(String) │ YES │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ │
7. │ min │ Nullable(String) │ YES │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ │
8. │ name │ String │ NO │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ │
9. │ readonly │ UInt8 │ NO │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ │
10. │ tier │ Enum8('Production' = 0, 'Obsolete' = 4, 'Experimental' = 8, 'Beta' = 12) │ NO │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ │
11. │ type │ String │ NO │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ │
12. │ value │ String │ NO │ │ ᴺᵁᴸᴸ │ │
└─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴─────────┴───────┘
┌─name────────────────────┬─value──────┬─changed─┬─min──┬─max──┬─type────┬─is_obsolete─┬─tier───────┐
1. │ dialect │ clickhouse │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Dialect │ 0 │ Production │
2. │ min_compress_block_size │ 65536 │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ UInt64 │ 0 │ Production │
3. │ max_compress_block_size │ 1048576 │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ UInt64 │ 0 │ Production │
4. │ max_block_size │ 65409 │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ UInt64 │ 0 │ Production │
5. │ max_insert_block_size │ 1048449 │ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ UInt64 │ 0 │ Production │
└─────────────────────────┴────────────┴─────────┴──────┴──────┴─────────┴─────────────┴────────────┘
Uso de
EXCEPT e
INTERSECT con datos de criptomonedas
EXCEPT e
INTERSECT a menudo pueden usarse de forma indistinta con distinta lógica booleana, y ambos son útiles si tiene dos tablas que comparten una columna (o varias).
Por ejemplo, supongamos que tenemos unos millones de filas de datos históricos de criptomonedas que contienen precios de transacción y volumen:
Query
CREATE TABLE crypto_prices
(
trade_date Date,
crypto_name String,
volume Float32,
price Float32,
market_cap Float32,
change_1_day Float32
)
ENGINE = MergeTree
PRIMARY KEY (crypto_name, trade_date);
INSERT INTO crypto_prices
SELECT *
FROM s3(
'https://learn-clickhouse.s3.us-east-2.amazonaws.com/crypto_prices.csv',
'CSVWithNames'
);
SELECT * FROM crypto_prices
WHERE crypto_name = 'Bitcoin'
ORDER BY trade_date DESC
LIMIT 10;
Ahora supongamos que tenemos una tabla llamada
Response
┌─trade_date─┬─crypto_name─┬──────volume─┬────price─┬───market_cap─┬──change_1_day─┐
│ 2020-11-02 │ Bitcoin │ 30771456000 │ 13550.49 │ 251119860000 │ -0.013585099 │
│ 2020-11-01 │ Bitcoin │ 24453857000 │ 13737.11 │ 254569760000 │ -0.0031840964 │
│ 2020-10-31 │ Bitcoin │ 30306464000 │ 13780.99 │ 255372070000 │ 0.017308505 │
│ 2020-10-30 │ Bitcoin │ 30581486000 │ 13546.52 │ 251018150000 │ 0.008084608 │
│ 2020-10-29 │ Bitcoin │ 56499500000 │ 13437.88 │ 248995320000 │ 0.012552661 │
│ 2020-10-28 │ Bitcoin │ 35867320000 │ 13271.29 │ 245899820000 │ -0.02804481 │
│ 2020-10-27 │ Bitcoin │ 33749879000 │ 13654.22 │ 252985950000 │ 0.04427984 │
│ 2020-10-26 │ Bitcoin │ 29461459000 │ 13075.25 │ 242251000000 │ 0.0033826586 │
│ 2020-10-25 │ Bitcoin │ 24406921000 │ 13031.17 │ 241425220000 │ -0.0058658565 │
│ 2020-10-24 │ Bitcoin │ 24542319000 │ 13108.06 │ 242839880000 │ 0.013650347 │
└────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┘
holdings que contiene una lista de las criptomonedas que poseemos, junto con la cantidad de monedas:
Podemos usar
Query
CREATE TABLE holdings
(
crypto_name String,
quantity UInt64
)
ENGINE = MergeTree
PRIMARY KEY (crypto_name);
INSERT INTO holdings VALUES
('Bitcoin', 1000),
('Bitcoin', 200),
('Ethereum', 250),
('Ethereum', 5000),
('DOGEFI', 10),
('Bitcoin Diamond', 5000);
EXCEPT para responder a una pregunta como “¿Qué monedas que tenemos nunca han cotizado por debajo de $10?”:
Query
SELECT crypto_name FROM holdings
EXCEPT
SELECT crypto_name FROM crypto_prices
WHERE price < 10;
Esto significa que, de las cuatro criptomonedas que tenemos, solo Bitcoin nunca ha bajado de $10 (según los datos limitados que tenemos aquí en este ejemplo).
Response
┌─crypto_name─┐
│ Bitcoin │
│ Bitcoin │
└─────────────┘
Ten en cuenta que en la consulta anterior había varias tenencias de Bitcoin en el resultado. Puedes añadir
Uso de
Uso de
EXCEPT DISTINCT
DISTINCT a
EXCEPT para eliminar las filas duplicadas del resultado:
Query
SELECT crypto_name FROM holdings
EXCEPT DISTINCT
SELECT crypto_name FROM crypto_prices
WHERE price < 10;
Vea también
Response
┌─crypto_name─┐
│ Bitcoin │
└─────────────┘