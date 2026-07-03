WHERE le permite filtrar los datos que provienen de la cláusula
FROM de
SELECT.
Si hay una cláusula
WHERE, debe ir seguida de una expresión de tipo
UInt8.
Las filas en las que esta expresión se evalúa como
0 se excluyen de transformaciones posteriores o del resultado.
La expresión que sigue a la cláusula
WHERE suele usarse con operadores de comparación y operadores lógicos, o con una de las muchas funciones regulares.
Al evaluar la expresión
WHERE, se tiene en cuenta si pueden utilizarse índices y la poda de particiones, siempre que el motor de tabla subyacente lo admita.
PREWHERETambién existe una optimización de filtrado llamada
PREWHERE.
Prewhere es una optimización que permite aplicar el filtrado de forma más eficiente.
Está habilitada de forma predeterminada incluso si la cláusula
PREWHERE no se especifica explícitamente.
Si necesita comprobar si un valor es
Comprobación de
Comprobación de
NULL
NULL, use:
De lo contrario, una expresión con
NULL nunca se cumplirá.
Puede usar las siguientes funciones lógicas junto con la cláusula
Filtrar datos con operadores lógicos
WHERE para combinar varias condiciones:
En ClickHouse, las columnas
Uso de columnas
Uso de columnas
UInt8 como condición
UInt8 pueden usarse directamente como condiciones booleanas, donde
0 es
false y cualquier valor distinto de cero (normalmente
1) es
true.
Un ejemplo de esto se muestra en la sección siguiente.
Se pueden usar los siguientes operadores de comparación:
Uso de los operadores de comparación
|Operador
|Función
|Descripción
|Ejemplo
a = b
equals(a, b)
|Igual a
price = 100
a == b
equals(a, b)
|Igual a (sintaxis alternativa)
price == 100
a != b
notEquals(a, b)
|Distinto de
category != 'Electronics'
a <> b
notEquals(a, b)
|Distinto de (sintaxis alternativa)
category <> 'Electronics'
a < b
less(a, b)
|Menor que
price < 200
a <= b
lessOrEquals(a, b)
|Menor que o igual a
price <= 200
a > b
greater(a, b)
|Mayor que
price > 500
a >= b
greaterOrEquals(a, b)
|Mayor que o igual a
price >= 500
a LIKE s
like(a, b)
|Coincidencia de patrones (distingue entre mayúsculas y minúsculas)
name LIKE '%top%'
a NOT LIKE s
notLike(a, b)
|No coincide con el patrón (distingue entre mayúsculas y minúsculas)
name NOT LIKE '%top%'
a ILIKE s
ilike(a, b)
|Coincidencia de patrones (sin distinción entre mayúsculas y minúsculas)
name ILIKE '%LAPTOP%'
a BETWEEN b AND c
a >= b AND a <= c
|Comprobación de rango (inclusivo)
price BETWEEN 100 AND 500
a NOT BETWEEN b AND c
a < b OR a > c
|Comprobación fuera del rango
price NOT BETWEEN 100 AND 500
Además de los operadores de comparación, puede usar la coincidencia de patrones y las expresiones condicionales en la cláusula
Coincidencia de patrones y expresiones condicionales
WHERE.
Consulte “Coincidencia de patrones y expresiones condicionales” para ver ejemplos de uso.
|Funcionalidad
|Sintaxis
|Sensible a mayúsculas/minúsculas
|Rendimiento
|Más adecuado para
LIKE
col LIKE '%pattern%'
|Sí
|Rápido
|Coincidencia de patrones con mayúsculas/minúsculas exactas
ILIKE
col ILIKE '%pattern%'
|No
|Más lento
|Búsquedas sin distinguir mayúsculas y minúsculas
if()
if(cond, a, b)
|N/D
|Rápido
|Condiciones binarias simples
multiIf()
multiIf(c1, r1, c2, r2, def)
|N/D
|Rápido
|Múltiples condiciones
CASE
CASE WHEN ... THEN ... END
|N/D
|Rápido
|Lógica condicional estándar de SQL
La expresión que sigue a la cláusula
Expresión con literales, columnas o subconsultas
WHERE también puede incluir literales, columnas o subconsultas, que son sentencias
SELECT anidadas que devuelven valores usados en las condiciones.
Puede combinar literales, columnas y subconsultas en condiciones complejas:
|Tipo
|Definición
|Evaluación
|Rendimiento
|Ejemplo
|Literal
|Valor constante fijo
|Al escribir la consulta
|El más rápido
WHERE price > 100
|Columna
|Referencia a datos de la tabla
|Por fila
|Rápido
WHERE price > cost
|Subquery
SELECT anidado
|Al ejecutar la consulta
|Variable
WHERE id IN (SELECT ...)
-- Literal + Columna
WHERE price > 100 AND category = 'Electronics'
-- Columna + Subconsulta
WHERE price > (SELECT AVG(price) FROM products) AND in_stock = true
-- Literal + Columna + Subconsulta
WHERE category = 'Electronics'
AND price < 500
AND id IN (SELECT product_id FROM bestsellers)
-- Los tres con operadores lógicos
WHERE (price > 100 OR category IN (SELECT category FROM featured))
AND in_stock = true
AND name LIKE '%Special%'
Ejemplos
Consultas con valores
Comprobación de
Comprobación de
NULL
NULL:
CREATE TABLE t_null(x Int8, y Nullable(Int8)) ENGINE=MergeTree() ORDER BY x;
INSERT INTO t_null VALUES (1, NULL), (2, 3);
SELECT * FROM t_null WHERE y IS NULL;
SELECT * FROM t_null WHERE y != 0;
┌─x─┬────y─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───┴──────┘
┌─x─┬─y─┐
│ 2 │ 3 │
└───┴───┘
Dada la siguiente tabla y estos datos:
Filtrado de datos con operadores lógicos
1.
CREATE TABLE products (
id UInt32,
name String,
price Float32,
category String,
in_stock Bool
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY id;
INSERT INTO products VALUES
(1, 'Laptop', 999.99, 'Electronics', true),
(2, 'Mouse', 25.50, 'Electronics', true),
(3, 'Desk', 299.00, 'Furniture', false),
(4, 'Chair', 150.00, 'Furniture', true),
(5, 'Monitor', 350.00, 'Electronics', true),
(6, 'Lamp', 45.00, 'Furniture', false);
AND - se deben cumplir ambas condiciones:
SELECT * FROM products
WHERE category = 'Electronics' AND price < 500;
2.
┌─id─┬─name────┬─price─┬─category────┬─in_stock─┐
1. │ 2 │ Mouse │ 25.5 │ Electronics │ true │
2. │ 5 │ Monitor │ 350 │ Electronics │ true │
└────┴─────────┴───────┴─────────────┴──────────┘
OR - al menos una condición debe cumplirse:
SELECT * FROM products
WHERE category = 'Furniture' OR price > 500;
3.
┌─id─┬─name───┬──price─┬─category────┬─in_stock─┐
1. │ 1 │ Laptop │ 999.99 │ Electronics │ true │
2. │ 3 │ Desk │ 299 │ Furniture │ false │
3. │ 4 │ Chair │ 150 │ Furniture │ true │
4. │ 6 │ Lamp │ 45 │ Furniture │ false │
└────┴────────┴────────┴─────────────┴──────────┘
NOT - Niega una condición:
SELECT * FROM products
WHERE NOT in_stock;
4.
┌─id─┬─name─┬─price─┬─category──┬─in_stock─┐
1. │ 3 │ Desk │ 299 │ Furniture │ false │
2. │ 6 │ Lamp │ 45 │ Furniture │ false │
└────┴──────┴───────┴───────────┴──────────┘
XOR - Exactamente una condición debe cumplirse (no ambas):
SELECT *
FROM products
WHERE xor(price > 200, category = 'Electronics')
5. Combinación de varios operadores:
┌─id─┬─name──┬─price─┬─category────┬─in_stock─┐
1. │ 2 │ Mouse │ 25.5 │ Electronics │ true │
2. │ 3 │ Desk │ 299 │ Furniture │ false │
└────┴───────┴───────┴─────────────┴──────────┘
SELECT * FROM products
WHERE (category = 'Electronics' OR category = 'Furniture')
AND in_stock = true
AND price < 400;
6. Uso de la sintaxis de funciones:
┌─id─┬─name────┬─price─┬─category────┬─in_stock─┐
1. │ 2 │ Mouse │ 25.5 │ Electronics │ true │
2. │ 4 │ Chair │ 150 │ Furniture │ true │
3. │ 5 │ Monitor │ 350 │ Electronics │ true │
└────┴─────────┴───────┴─────────────┴──────────┘
SELECT * FROM products
WHERE and(or(category = 'Electronics', price > 100), in_stock);
La sintaxis con palabras clave de SQL (
┌─id─┬─name────┬──price─┬─category────┬─in_stock─┐
1. │ 1 │ Laptop │ 999.99 │ Electronics │ true │
2. │ 2 │ Mouse │ 25.5 │ Electronics │ true │
3. │ 4 │ Chair │ 150 │ Furniture │ true │
4. │ 5 │ Monitor │ 350 │ Electronics │ true │
└────┴─────────┴────────┴─────────────┴──────────┘
AND,
OR,
NOT,
XOR) suele ser más legible, pero la sintaxis funcional puede resultar útil en expresiones complejas o al crear consultas dinámicas.
Tomando la tabla de un ejemplo anterior, puedes usar directamente el nombre de una columna como condición:
Uso de columnas UInt8 como condición
SELECT * FROM products
WHERE in_stock
┌─id─┬─name────┬──price─┬─category────┬─in_stock─┐
1. │ 1 │ Laptop │ 999.99 │ Electronics │ true │
2. │ 2 │ Mouse │ 25.5 │ Electronics │ true │
3. │ 4 │ Chair │ 150 │ Furniture │ true │
4. │ 5 │ Monitor │ 350 │ Electronics │ true │
└────┴─────────┴────────┴─────────────┴──────────┘
Los siguientes ejemplos utilizan la tabla y los datos del ejemplo anterior. Se omiten los resultados por motivos de brevedad. 1. Igualdad explícita con true (
Uso de operadores de comparación
= 1 o
= true):
2. Igualdad explícita con
SELECT * FROM products
WHERE in_stock = true;
-- o
WHERE in_stock = 1;
false (
= 0 o
= false):
3. Desigualdad (
SELECT * FROM products
WHERE in_stock = false;
-- o
WHERE in_stock = 0;
!= 0 o
!= false):
4. Mayor que:
SELECT * FROM products
WHERE in_stock != false;
-- o
WHERE in_stock != 0;
5. Menor o igual que:
SELECT * FROM products
WHERE in_stock > 0;
6. Combinación con otras condiciones:
SELECT * FROM products
WHERE in_stock <= 0;
7. Uso del operador
SELECT * FROM products
WHERE in_stock AND price < 400;
IN:
En el siguiente ejemplo,
(1, true) es una tupla.
También puedes usar un array para ello:
SELECT * FROM products
WHERE in_stock IN (1, true);
8. Mezcla de estilos de comparación:
SELECT * FROM products
WHERE in_stock IN [1, true];
SELECT * FROM products
WHERE category = 'Electronics' AND in_stock = true;
Los ejemplos siguientes usan la tabla y los datos del ejemplo anterior. Se omiten los resultados por brevedad.
Coincidencia de patrones y expresiones condicionales
Ejemplos de LIKE
-- Buscar productos con 'o' en el nombre
SELECT * FROM products WHERE name LIKE '%o%';
-- Resultado: Laptop, Monitor
-- Buscar productos que empiecen por 'L'
SELECT * FROM products WHERE name LIKE 'L%';
-- Resultado: Laptop, Lamp
-- Buscar productos con exactamente 4 caracteres
SELECT * FROM products WHERE name LIKE '____';
-- Resultado: Desk, Lamp
Ejemplos de ILIKE
-- Búsqueda sin distinción entre mayúsculas y minúsculas para 'LAPTOP'
SELECT * FROM products WHERE name ILIKE '%laptop%';
-- Resultado: Laptop
-- Coincidencia de prefijo sin distinción entre mayúsculas y minúsculas
SELECT * FROM products WHERE name ILIKE 'l%';
-- Resultado: Laptop, Lamp
Ejemplos de IF
-- Diferentes umbrales de precio por categoría
SELECT * FROM products
WHERE if(category = 'Electronics', price < 500, price < 200);
-- Resultado: Mouse, Chair, Monitor
-- (Electronics por debajo de $500 O Furniture por debajo de $200)
-- Filtro según el estado del inventario
SELECT * FROM products
WHERE if(in_stock, price > 100, true);
-- Resultado: Laptop, Chair, Monitor, Desk, Lamp
-- (Artículos en stock por encima de $100 O todos los artículos sin stock)
Ejemplos de multiIf
-- Condiciones múltiples basadas en categoría
SELECT * FROM products
WHERE multiIf(
category = 'Electronics', price < 600,
category = 'Furniture', in_stock = true,
false
);
-- Resultado: Mouse, Monitor, Chair
-- (Electronics < $600 OR Furniture en stock)
-- Filtrado por niveles
SELECT * FROM products
WHERE multiIf(
price > 500, category = 'Electronics',
price > 100, in_stock = true,
true
);
-- Resultado: Laptop, Chair, Monitor, Lamp
CASE simple:
Ejemplos de CASE
CASE con condiciones de búsqueda:
-- Diferentes reglas por categoría
SELECT * FROM products
WHERE CASE category
WHEN 'Electronics' THEN price < 400
WHEN 'Furniture' THEN in_stock = true
ELSE false
END;
-- Resultado: Mouse, Monitor, Chair
-- Lógica por niveles de precio
SELECT * FROM products
WHERE CASE
WHEN price > 500 THEN in_stock = true
WHEN price > 100 THEN category = 'Electronics'
ELSE true
END;
-- Resultado: Laptop, Monitor, Mouse, Lamp