Asigna
SET param = value
value al SETTING
param de la sesión actual. No se pueden cambiar las SETTINGS del servidor de esta manera.
También puede establecer todos los valores del perfil de SETTING especificado en una sola consulta.
Para las SETTINGS booleanas establecidas en true, puede usar una sintaxis abreviada omitiendo la asignación del valor. Cuando solo se especifica el nombre de la SETTING, se establece automáticamente en
SET profile = 'profile-name-from-the-settings-file'
1 (true).
-- Estas son equivalentes:
SET force_index_by_date = 1
SET force_index_by_date
SET TIME ZONE
Establece la zona horaria de la sesión. Es un alias de
SET TIME ZONE [=] 'timezone'
SET session_timezone = 'timezone', incluido para ofrecer compatibilidad con PostgreSQL y otras bases de datos SQL.
Muchos clientes SQL, ORM y controladores JDBC ejecutan automáticamente
SET TIME ZONE al conectarse. Esta sintaxis permite que esas herramientas funcionen con ClickHouse sin necesidad de adaptaciones específicas.
El valor de la zona horaria debe ser un nombre válido de la base de datos de zonas horarias de IANA. Un nombre de zona horaria no válido provocará un error. Para obtener más información sobre la SETTING
SET TIME ZONE 'UTC';
SET TIME ZONE 'Europe/Amsterdam';
SET TIME ZONE 'America/New_York';
-- Verificar la zona horaria de la sesión actual
SELECT getSetting('session_timezone');
session_timezone, consulta session_timezone.
La instrucción
Configuración de parámetros de consulta
SET también se puede usar para definir parámetros de consulta anteponiendo
param_ al nombre del parámetro.
Los parámetros de consulta permiten escribir consultas genéricas con marcadores de posición que se sustituyen por valores reales en el momento de la ejecución.
Para usar un parámetro de consulta en tu consulta, indícalo con la sintaxis
SET param_name = value
{name: datatype}:
Los parámetros de consulta son especialmente útiles cuando es necesario ejecutar la misma consulta varias veces con valores diferentes. Para obtener información más detallada sobre los parámetros de consulta, incluido su uso con el tipo
SET param_id = 42;
SET param_name = 'John';
SELECT * FROM users
WHERE id = {id: UInt32}
AND name = {name: String};
Identifier, consulta Definición y uso de parámetros de consulta.
Para obtener más información, consulta Configuración.