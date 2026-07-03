RENAME con varias entidades es una operación no atómica. Para intercambiar los nombres de las entidades de forma atómica, utiliza la sentencia Renombra bases de datos, tablas o diccionarios. Se pueden renombrar varias entidades en una sola consulta. Ten en cuenta que la consultacon varias entidades es una operación no atómica. Para intercambiar los nombres de las entidades de forma atómica, utiliza la sentencia EXCHANGE

Sintaxis

RENAME [DATABASE|TABLE|DICTIONARY] name TO new_name [,...] [ON CLUSTER cluster]

​ RENAME DATABASE

Cambia el nombre de las bases de datos.

Sintaxis

RENAME DATABASE atomic_database1 TO atomic_database2 [,...] [ON CLUSTER cluster]

​ RENAME TABLE

Cambia el nombre de una o varias tablas.

Renombrar tablas es una operación ligera. Si se indica una base de datos diferente después de TO , la tabla se moverá a esa base de datos. Sin embargo, los directorios de las bases de datos deben estar en el mismo sistema de archivos. De lo contrario, se devuelve un error. Si se cambia el nombre de varias tablas en una sola consulta, la operación no es atómica. Puede ejecutarse de forma parcial, y las consultas en otras sesiones pueden recibir el error Table ... does not exist ... .

Sintaxis

RENAME TABLE [db1.]name1 TO [db2.]name2 [,...] [ON CLUSTER cluster]

Ejemplo

RENAME TABLE table_A TO table_A_bak, table_B TO table_B_bak;

Y puedes usar una consulta SQL más sencilla:

RENAME table_A TO table_A_bak, table_B TO table_B_bak;

​ RENAME DICTIONARY

Renombra uno o varios diccionarios. Esta consulta puede utilizarse para mover diccionarios entre bases de datos.

Sintaxis

RENAME DICTIONARY [db0.]dict_A TO [db1.]dict_B [,...] [ON CLUSTER cluster]

Ver también