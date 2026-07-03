RENAME con varias entidades es una operación no atómica. Para intercambiar los nombres de las entidades de forma atómica, utiliza la sentencia EXCHANGE.
Sintaxis
RENAME [DATABASE|TABLE|DICTIONARY] name TO new_name [,...] [ON CLUSTER cluster]
Cambia el nombre de las bases de datos. Sintaxis
RENAME DATABASE
RENAME DATABASE atomic_database1 TO atomic_database2 [,...] [ON CLUSTER cluster]
Cambia el nombre de una o varias tablas. Renombrar tablas es una operación ligera. Si se indica una base de datos diferente después de
RENAME TABLE
TO, la tabla se moverá a esa base de datos. Sin embargo, los directorios de las bases de datos deben estar en el mismo sistema de archivos. De lo contrario, se devuelve un error.
Si se cambia el nombre de varias tablas en una sola consulta, la operación no es atómica. Puede ejecutarse de forma parcial, y las consultas en otras sesiones pueden recibir el error
Table ... does not exist ....
Sintaxis
Ejemplo
RENAME TABLE [db1.]name1 TO [db2.]name2 [,...] [ON CLUSTER cluster]
Y puedes usar una consulta SQL más sencilla:
RENAME TABLE table_A TO table_A_bak, table_B TO table_B_bak;
RENAME table_A TO table_A_bak, table_B TO table_B_bak;
Renombra uno o varios diccionarios. Esta consulta puede utilizarse para mover diccionarios entre bases de datos. Sintaxis
RENAME DICTIONARY
Ver también
RENAME DICTIONARY [db0.]dict_A TO [db1.]dict_B [,...] [ON CLUSTER cluster]