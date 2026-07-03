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Renombra bases de datos, tablas o diccionarios. Se pueden renombrar varias entidades en una sola consulta. Ten en cuenta que la consulta RENAME con varias entidades es una operación no atómica. Para intercambiar los nombres de las entidades de forma atómica, utiliza la sentencia EXCHANGE. Sintaxis

RENAME DATABASE

Cambia el nombre de las bases de datos. Sintaxis

RENAME TABLE

Cambia el nombre de una o varias tablas. Renombrar tablas es una operación ligera. Si se indica una base de datos diferente después de TO, la tabla se moverá a esa base de datos. Sin embargo, los directorios de las bases de datos deben estar en el mismo sistema de archivos. De lo contrario, se devuelve un error. Si se cambia el nombre de varias tablas en una sola consulta, la operación no es atómica. Puede ejecutarse de forma parcial, y las consultas en otras sesiones pueden recibir el error Table ... does not exist .... Sintaxis
Ejemplo
Y puedes usar una consulta SQL más sencilla:

RENAME DICTIONARY

Renombra uno o varios diccionarios. Esta consulta puede utilizarse para mover diccionarios entre bases de datos. Sintaxis
Ver también
Última modificación el 3 de julio de 2026