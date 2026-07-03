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La cláusula INTERSECT devuelve solo aquellas filas que aparecen tanto en la primera como en la segunda consulta. Las consultas deben coincidir en el número de columnas, el orden y el tipo. El resultado de INTERSECT puede contener filas duplicadas. Varias sentencias INTERSECT se ejecutan de izquierda a derecha si no se especifican paréntesis. El operador INTERSECT tiene mayor prioridad que las cláusulas UNION y EXCEPT.
La condición puede ser cualquier expresión, según sus requisitos.

Ejemplos

Aquí tienes un ejemplo sencillo que halla la intersección entre los números del 1 al 10 y los números del 3 al 8:
Query
Response
INTERSECT es útil si tienes dos tablas que comparten una o varias columnas. Puedes obtener la intersección de los resultados de dos consultas, siempre que los resultados contengan las mismas columnas. Por ejemplo, supongamos que tenemos unos cuantos millones de filas de datos históricos de criptomonedas que incluyen precios de operaciones y volumen:
Query
Response
Ahora supongamos que tenemos una tabla llamada holdings que contiene una lista de las criptomonedas que tenemos, junto con el número de monedas:
Query
Podemos usar INTERSECT para responder preguntas como “¿Qué monedas tenemos que hayan cotizado por encima de $100?”:
Query
Response
Esto significa que, en algún momento, Bitcoin y Ethereum cotizaron por encima de los $100, mientras que DOGEFI y Bitcoin Diamond nunca lo hicieron (al menos según los datos que tenemos aquí, en este ejemplo).

INTERSECT DISTINCT

Observa que, en la consulta anterior, teníamos varias posiciones de Bitcoin y Ethereum que cotizaban por encima de $100. Puede resultar útil eliminar las filas duplicadas, ya que solo repiten lo que ya sabemos. Puedes añadir DISTINCT a INTERSECT para eliminar las filas duplicadas del resultado:
Query
Response
Véase también
Última modificación el 3 de julio de 2026