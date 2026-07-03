INTERSECT devuelve solo aquellas filas que aparecen tanto en la primera como en la segunda consulta. Las consultas deben coincidir en el número de columnas, el orden y el tipo. El resultado de
INTERSECT puede contener filas duplicadas.
Varias sentencias
INTERSECT se ejecutan de izquierda a derecha si no se especifican paréntesis. El operador
INTERSECT tiene mayor prioridad que las cláusulas
UNION y
EXCEPT.
La condición puede ser cualquier expresión, según sus requisitos.
SELECT column1 [, column2 ]
FROM table1
[WHERE condition]
INTERSECT
SELECT column1 [, column2 ]
FROM table2
[WHERE condition]
Aquí tienes un ejemplo sencillo que halla la intersección entre los números del 1 al 10 y los números del 3 al 8:
Ejemplos
Query
SELECT number FROM numbers(1,10) INTERSECT SELECT number FROM numbers(3,8);
Response
┌─number─┐
│ 3 │
│ 4 │
│ 5 │
│ 6 │
│ 7 │
│ 8 │
└────────┘
INTERSECT es útil si tienes dos tablas que comparten una o varias columnas. Puedes obtener la intersección de los resultados de dos consultas, siempre que los resultados contengan las mismas columnas. Por ejemplo, supongamos que tenemos unos cuantos millones de filas de datos históricos de criptomonedas que incluyen precios de operaciones y volumen:
Query
CREATE TABLE crypto_prices
(
trade_date Date,
crypto_name String,
volume Float32,
price Float32,
market_cap Float32,
change_1_day Float32
)
ENGINE = MergeTree
PRIMARY KEY (crypto_name, trade_date);
INSERT INTO crypto_prices
SELECT *
FROM s3(
'https://learn-clickhouse.s3.us-east-2.amazonaws.com/crypto_prices.csv',
'CSVWithNames'
);
SELECT * FROM crypto_prices
WHERE crypto_name = 'Bitcoin'
ORDER BY trade_date DESC
LIMIT 10;
Ahora supongamos que tenemos una tabla llamada
Response
┌─trade_date─┬─crypto_name─┬──────volume─┬────price─┬───market_cap─┬──change_1_day─┐
│ 2020-11-02 │ Bitcoin │ 30771456000 │ 13550.49 │ 251119860000 │ -0.013585099 │
│ 2020-11-01 │ Bitcoin │ 24453857000 │ 13737.11 │ 254569760000 │ -0.0031840964 │
│ 2020-10-31 │ Bitcoin │ 30306464000 │ 13780.99 │ 255372070000 │ 0.017308505 │
│ 2020-10-30 │ Bitcoin │ 30581486000 │ 13546.52 │ 251018150000 │ 0.008084608 │
│ 2020-10-29 │ Bitcoin │ 56499500000 │ 13437.88 │ 248995320000 │ 0.012552661 │
│ 2020-10-28 │ Bitcoin │ 35867320000 │ 13271.29 │ 245899820000 │ -0.02804481 │
│ 2020-10-27 │ Bitcoin │ 33749879000 │ 13654.22 │ 252985950000 │ 0.04427984 │
│ 2020-10-26 │ Bitcoin │ 29461459000 │ 13075.25 │ 242251000000 │ 0.0033826586 │
│ 2020-10-25 │ Bitcoin │ 24406921000 │ 13031.17 │ 241425220000 │ -0.0058658565 │
│ 2020-10-24 │ Bitcoin │ 24542319000 │ 13108.06 │ 242839880000 │ 0.013650347 │
└────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┘
holdings que contiene una lista de las criptomonedas que tenemos, junto con el número de monedas:
Podemos usar
Query
CREATE TABLE holdings
(
crypto_name String,
quantity UInt64
)
ENGINE = MergeTree
PRIMARY KEY (crypto_name);
INSERT INTO holdings VALUES
('Bitcoin', 1000),
('Bitcoin', 200),
('Ethereum', 250),
('Ethereum', 5000),
('DOGEFI', 10);
('Bitcoin Diamond', 5000);
INTERSECT para responder preguntas como “¿Qué monedas tenemos que hayan cotizado por encima de $100?”:
Query
SELECT crypto_name FROM holdings
INTERSECT
SELECT crypto_name FROM crypto_prices
WHERE price > 100
Esto significa que, en algún momento, Bitcoin y Ethereum cotizaron por encima de los $100, mientras que DOGEFI y Bitcoin Diamond nunca lo hicieron (al menos según los datos que tenemos aquí, en este ejemplo).
Response
┌─crypto_name─┐
│ Bitcoin │
│ Bitcoin │
│ Ethereum │
│ Ethereum │
└─────────────┘
Observa que, en la consulta anterior, teníamos varias posiciones de Bitcoin y Ethereum que cotizaban por encima de $100. Puede resultar útil eliminar las filas duplicadas, ya que solo repiten lo que ya sabemos. Puedes añadir
INTERSECT DISTINCT
DISTINCT a
INTERSECT para eliminar las filas duplicadas del resultado:
Query
SELECT crypto_name FROM holdings
INTERSECT DISTINCT
SELECT crypto_name FROM crypto_prices
WHERE price > 100;
Véase también
Response
┌─crypto_name─┐
│ Bitcoin │
│ Ethereum │
└─────────────┘