Documentación que describe el modificador APPLY, que permite invocar alguna función para cada fila devuelta por una expresión de tabla externa de una consulta.

Permite especificar uno o más alias de expresión

Cada alias debe coincidir con el nombre de una columna de la sentencia SELECT * . En la lista de columnas de salida, la columna que coincide con el alias se sustituye por la expresión de ese REPLACE .

Este modificador no cambia los nombres ni el orden de las columnas. Sin embargo, puede cambiar el valor y el tipo de dato.

Sintaxis:

SELECT < expr > REPLACE ( < expr > AS col_name) from [db.]table_name

Ejemplo:

SELECT * REPLACE (i + 1 AS i) from columns_transformers;