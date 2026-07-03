Permite especificar uno o más alias de expresión.Cada alias debe coincidir con el nombre de una columna de la sentencia
SELECT *. En la lista de columnas de salida, la columna que coincide
con el alias se sustituye por la expresión de ese
REPLACE.
Este modificador no cambia los nombres ni el orden de las columnas. Sin embargo, puede cambiar el valor y el tipo de dato.
Sintaxis:
Ejemplo:
SELECT <expr> REPLACE( <expr> AS col_name) from [db.]table_name
SELECT * REPLACE(i + 1 AS i) from columns_transformers;
┌───i─┬──j─┬───k─┐
│ 101 │ 10 │ 324 │
│ 121 │ 8 │ 23 │
└─────┴────┴─────┘