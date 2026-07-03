Skip to main content
Permite especificar uno o más alias de expresión.
Cada alias debe coincidir con el nombre de una columna de la sentencia SELECT *. En la lista de columnas de salida, la columna que coincide con el alias se sustituye por la expresión de ese REPLACE. Este modificador no cambia los nombres ni el orden de las columnas. Sin embargo, puede cambiar el valor y el tipo de dato. Sintaxis:
Ejemplo:
Última modificación el 3 de julio de 2026