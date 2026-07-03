Las expresiones de tabla comunes representan subconsultas con nombre. Se puede hacer referencia a ellas por su nombre en cualquier parte de una consulta
Expresiones de tabla comunes
SELECT donde se permita una expresión de tabla.
Se puede hacer referencia a las subconsultas con nombre dentro del ámbito de la consulta actual o de los ámbitos de las subconsultas hijas.
Cada referencia a una expresión de tabla común en consultas
SELECT siempre se sustituye por la subconsulta de su definición si la CTE no está definida explícitamente como materializada (consulte Expresiones de tabla comunes materializadas).
La recursión se evita ocultando la CTE actual del proceso de resolución de identificadores.
Tenga en cuenta que las CTE no garantizan los mismos resultados en todos los lugares donde se usan, porque la consulta se vuelve a ejecutar en cada caso.
WITH <identifier> AS [MATERIALIZED] <subquery expression>
Un ejemplo de cuándo se vuelve a ejecutar una subconsulta:
Ejemplo
Si las CTE devolvieran exactamente los resultados y no solo un fragmento de código, siempre verías
WITH cte_numbers AS
(
SELECT
num
FROM generateRandom('num UInt64', NULL)
LIMIT 1000000
)
SELECT
count()
FROM cte_numbers
WHERE num IN (SELECT num FROM cte_numbers)
1000000
Sin embargo, como hacemos referencia a
cte_numbers dos veces, se generan números aleatorios cada vez y, por lo tanto, vemos resultados aleatorios distintos,
280501, 392454, 261636, 196227, y así sucesivamente…
De forma predeterminada, ClickHouse expande en línea la subconsulta de una CTE en cada punto en el que se hace referencia a ella, volviéndola a ejecutar cada vez. Agregar la palabra clave
Expresiones de tabla comunes materializadas
MATERIALIZED indica a ClickHouse que ejecute la subconsulta de la CTE exactamente una vez, almacene los resultados en una tabla temporal y resuelva todas las referencias a partir de esa tabla.
Esto resulta especialmente útil cuando se hace referencia a la misma CTE varias veces en una consulta (p. ej., en autouniones o en varias subconsultas
IN), porque el cálculo subyacente solo se realiza una vez.
Las CTE materializadas son una característica experimental. Requieren que el analizador y la configuración
enable_materialized_cte estén habilitados.
WITH <identifier> AS MATERIALIZED (<subquery>)
SELECT ...
Los CTE materializados son más útiles cuando:
Cuándo usar
- Se hace referencia al mismo CTE más de una vez en una consulta.
Sin
MATERIALIZED, cada referencia vuelve a ejecutar la subconsulta de forma independiente.
- El CTE contiene funciones no deterministas como
generateRandom. La materialización garantiza que todas las referencias vean los mismos datos.
- El CTE implica cálculos costosos (agregaciones, joins, escaneos grandes) que no deberían repetirse.
Ejemplo 1: Autounión en una CTE materializada Sin
Ejemplos
MATERIALIZED, ambos lados de la unión ejecutarían la subconsulta de forma independiente.
Con
MATERIALIZED, la tabla se escanea una sola vez y ambos lados de la unión leen de la misma tabla temporal.
SET enable_materialized_cte = 1;
CREATE TABLE users (uid Int16, name String, age Int16) ENGINE = Memory;
INSERT INTO users VALUES (1231, 'John', 33), (6666, 'Ksenia', 48), (8888, 'Alice', 50);
WITH
a AS MATERIALIZED (SELECT * FROM users WHERE name = 'Alice')
SELECT count() FROM a AS l JOIN a AS r ON l.uid = r.uid;
Ejemplo 2: Resultados deterministas con funciones no deterministas Las CTE normales con
┌─count()─┐
│ 1 │
└─────────┘
generateRandom producen resultados distintos en cada referencia.
Materializar la CTE garantiza la consistencia:
Como ambas referencias leen de los mismos datos materializados, el resultado siempre es
SET enable_materialized_cte = 1;
WITH cte_numbers AS MATERIALIZED
(
SELECT num
FROM generateRandom('num UInt64', NULL)
LIMIT 1000000
)
SELECT count()
FROM cte_numbers
WHERE num IN (SELECT num FROM cte_numbers);
1000000.
Ejemplo 3: Encadenamiento de CTE materializadas
Las CTE materializadas pueden hacer referencia a otras CTE materializadas.
ClickHouse resuelve las dependencias y las materializa en el orden adecuado:
SET enable_materialized_cte = 1;
WITH
a AS MATERIALIZED (SELECT uid, name FROM users),
b AS MATERIALIZED (SELECT uid FROM a)
SELECT count() FROM b AS l LEFT SEMI JOIN b AS r ON l.uid = r.uid;
El orden de las definiciones de las CTE no importa: se permiten las referencias adelantadas.
┌─count()─┐
│ 3 │
└─────────┘
SET enable_materialized_cte = 1;
WITH
b AS MATERIALIZED (SELECT uid FROM a),
a AS MATERIALIZED (SELECT uid FROM users)
SELECT count() FROM b AS l LEFT SEMI JOIN b AS r ON l.uid = r.uid;
┌─count()─┐
│ 3 │
└─────────┘
Restricciones
- Se requiere una configuración experimental: La configuración
enable_materialized_ctedebe estar habilitada.
- Se requiere el analizador: Los CTE materializados solo funcionan con el analizador habilitado (
enable_analyzer = 1).
- No compatible con
RECURSIVE: No se permite combinar las palabras clave
MATERIALIZEDy
RECURSIVE, y ello da lugar a una excepción
UNSUPPORTED_METHOD.
- Los CTE correlacionados no están permitidos: Un CTE materializado no puede hacer referencia a columnas de ámbitos externos de la consulta.
ClickHouse le permite declarar alias para expresiones escalares arbitrarias en la cláusula
Expresiones escalares comunes
WITH.
Las expresiones escalares comunes pueden usarse en cualquier parte de la consulta.
Si una expresión escalar común hace referencia a algo distinto de un literal constante, puede dar lugar a la presencia de variables libres. ClickHouse resuelve cualquier identificador en el ámbito más cercano posible, lo que significa que las variables libres pueden hacer referencia a entidades inesperadas en caso de conflictos de nombres o dar lugar a una subconsulta correlacionada. Se recomienda definir CSE como una función lambda (solo es posible con el analizador habilitado), vinculando todos los identificadores usados para lograr un comportamiento más predecible en la resolución de los identificadores de la expresión.
WITH <expression> AS <identifier>
Ejemplo 1: Uso de una expresión constante a modo de “variable”
Ejemplos
Ejemplo 2: Uso de funciones de orden superior para acotar los identificadores
WITH '2019-08-01 15:23:00' AS ts_upper_bound
SELECT *
FROM hits
WHERE
EventDate = toDate(ts_upper_bound) AND
EventTime <= ts_upper_bound;
WITH
'.txt' as extension,
(id, extension) -> concat(lower(id), extension) AS gen_name
SELECT gen_name('test', '.sql') as file_name;
Ejemplo 3: Uso de funciones de orden superior con variables libres Las siguientes consultas de ejemplo muestran que los identificadores sin vincular se resuelven como una entidad en el ámbito más cercano. Aquí,
┌─file_name─┐
1. │ test.sql │
└───────────┘
extension no está vinculado en el cuerpo de la función lambda
gen_name.
Aunque
extension se define como
'.txt' como una expresión escalar común en el ámbito de la definición y el uso de
generated_names, se resuelve como una columna de la tabla
extension_list, porque está disponible en la subconsulta
generated_names.
CREATE TABLE extension_list
(
extension String
)
ORDER BY extension
AS SELECT '.sql';
WITH
'.txt' as extension,
generated_names as (
WITH
(id) -> concat(lower(id), extension) AS gen_name
SELECT gen_name('test') as file_name FROM extension_list
)
SELECT file_name FROM generated_names;
Ejemplo 4: Excluir de la lista de columnas de la cláusula SELECT el resultado de una expresión
┌─file_name─┐
1. │ test.sql │
└───────────┘
sum(bytes)
Ejemplo 5: Uso de los resultados de una subconsulta escalar
WITH sum(bytes) AS s
SELECT
formatReadableSize(s),
table
FROM system.parts
GROUP BY table
ORDER BY s;
Ejemplo 6: Reutilizar una expresión en una subconsulta
/* este ejemplo devuelve el TOP 10 de las tablas más grandes */
WITH
(
SELECT sum(bytes)
FROM system.parts
WHERE active
) AS total_disk_usage
SELECT
(sum(bytes) / total_disk_usage) * 100 AS table_disk_usage,
table
FROM system.parts
GROUP BY table
ORDER BY table_disk_usage DESC
LIMIT 10;
WITH test1 AS (SELECT i + 1, j + 1 FROM test1)
SELECT * FROM test1;
El modificador opcional
Consultas recursivas
RECURSIVE permite que una consulta
WITH haga referencia a sus propios resultados. Ejemplo:
Ejemplo: Sumar los enteros del 1 al 100
WITH RECURSIVE test_table AS (
SELECT 1 AS number
UNION ALL
SELECT number + 1 FROM test_table WHERE number < 100
)
SELECT sum(number) FROM test_table;
┌─sum(number)─┐
│ 5050 │
└─────────────┘
La forma general de una consulta
Los CTE recursivos dependen del analizador de consultas, introducido en la versión
24.3. Si usas la versión
24.3+ y aparece una excepción
(UNKNOWN_TABLE) o
(UNSUPPORTED_METHOD), esto sugiere que el analizador está deshabilitado en tu instancia, rol o perfil. Para activar el analizador, habilita la configuración
allow_experimental_analyzer o actualiza la configuración
compatibility a una versión más reciente.
A partir de la versión
24.8, el analizador se ha promovido completamente a producción, y la configuración
allow_experimental_analyzer ha pasado a llamarse
enable_analyzer.
WITH recursiva consta siempre de un término no recursivo, luego
UNION ALL y, después, un término recursivo, donde solo el término recursivo puede contener una referencia a la propia salida de la consulta. Una consulta CTE recursiva se ejecuta de la siguiente manera:
- Evaluar el término no recursivo. Colocar el resultado de la consulta del término no recursivo en una tabla de trabajo temporal.
- Mientras la tabla de trabajo no esté vacía, repetir estos pasos:
- Evaluar el término recursivo, sustituyendo la autorreferencia recursiva por el contenido actual de la tabla de trabajo. Colocar el resultado de la consulta del término recursivo en una tabla intermedia temporal.
- Reemplazar el contenido de la tabla de trabajo por el de la tabla intermedia y, a continuación, vaciar la tabla intermedia.
Podemos recorrer esos árboles con una consulta como la siguiente: Ejemplo: Recorrido del árbol
DROP TABLE IF EXISTS tree;
CREATE TABLE tree
(
id UInt64,
parent_id Nullable(UInt64),
data String
) ENGINE = MergeTree ORDER BY id;
INSERT INTO tree VALUES (0, NULL, 'ROOT'), (1, 0, 'Child_1'), (2, 0, 'Child_2'), (3, 1, 'Child_1_1');
WITH RECURSIVE search_tree AS (
SELECT id, parent_id, data
FROM tree t
WHERE t.id = 0
UNION ALL
SELECT t.id, t.parent_id, t.data
FROM tree t, search_tree st
WHERE t.parent_id = st.id
)
SELECT * FROM search_tree;
┌─id─┬─parent_id─┬─data──────┐
│ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ROOT │
│ 1 │ 0 │ Child_1 │
│ 2 │ 0 │ Child_2 │
│ 3 │ 1 │ Child_1_1 │
└────┴───────────┴───────────┘
Para crear un orden de recorrido en profundidad, calculamos, para cada fila de resultado, un Array de filas que ya hemos visitado: Ejemplo: Recorrido de árbol en profundidad
Orden de búsqueda
WITH RECURSIVE search_tree AS (
SELECT id, parent_id, data, [t.id] AS path
FROM tree t
WHERE t.id = 0
UNION ALL
SELECT t.id, t.parent_id, t.data, arrayConcat(path, [t.id])
FROM tree t, search_tree st
WHERE t.parent_id = st.id
)
SELECT * FROM search_tree ORDER BY path;
Para crear un recorrido en anchura, el enfoque estándar consiste en añadir una columna que registre la profundidad de la búsqueda: Ejemplo: Recorrido del árbol en anchura
┌─id─┬─parent_id─┬─data──────┬─path────┐
│ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ROOT │ [0] │
│ 1 │ 0 │ Child_1 │ [0,1] │
│ 3 │ 1 │ Child_1_1 │ [0,1,3] │
│ 2 │ 0 │ Child_2 │ [0,2] │
└────┴───────────┴───────────┴─────────┘
WITH RECURSIVE search_tree AS (
SELECT id, parent_id, data, [t.id] AS path, toUInt64(0) AS depth
FROM tree t
WHERE t.id = 0
UNION ALL
SELECT t.id, t.parent_id, t.data, arrayConcat(path, [t.id]), depth + 1
FROM tree t, search_tree st
WHERE t.parent_id = st.id
)
SELECT * FROM search_tree ORDER BY depth;
┌─id─┬─link─┬─data──────┬─path────┬─depth─┐
│ 0 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ROOT │ [0] │ 0 │
│ 1 │ 0 │ Child_1 │ [0,1] │ 1 │
│ 2 │ 0 │ Child_2 │ [0,2] │ 1 │
│ 3 │ 1 │ Child_1_1 │ [0,1,3] │ 2 │
└────┴──────┴───────────┴─────────┴───────┘
Primero, vamos a crear la tabla del grafo:
Detección de ciclos
Podemos recorrer ese grafo con una consulta como esta: Ejemplo: Recorrido del grafo sin detección de ciclos
DROP TABLE IF EXISTS graph;
CREATE TABLE graph
(
from UInt64,
to UInt64,
label String
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (from, to);
INSERT INTO graph VALUES (1, 2, '1 -> 2'), (1, 3, '1 -> 3'), (2, 3, '2 -> 3'), (1, 4, '1 -> 4'), (4, 5, '4 -> 5');
WITH RECURSIVE search_graph AS (
SELECT from, to, label FROM graph g
UNION ALL
SELECT g.from, g.to, g.label
FROM graph g, search_graph sg
WHERE g.from = sg.to
)
SELECT DISTINCT * FROM search_graph ORDER BY from;
Pero, si añadimos un ciclo a ese grafo, la consulta anterior fallará con el error
┌─from─┬─to─┬─label──┐
│ 1 │ 4 │ 1 -> 4 │
│ 1 │ 2 │ 1 -> 2 │
│ 1 │ 3 │ 1 -> 3 │
│ 2 │ 3 │ 2 -> 3 │
│ 4 │ 5 │ 4 -> 5 │
└──────┴────┴────────┘
Maximum recursive CTE evaluation depth:
INSERT INTO graph VALUES (5, 1, '5 -> 1');
WITH RECURSIVE search_graph AS (
SELECT from, to, label FROM graph g
UNION ALL
SELECT g.from, g.to, g.label
FROM graph g, search_graph sg
WHERE g.from = sg.to
)
SELECT DISTINCT * FROM search_graph ORDER BY from;
El método estándar para gestionar los ciclos consiste en calcular un Array con los nodos ya visitados: Ejemplo: Recorrido de grafos con detección de ciclos
Code: 306. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Maximum recursive CTE evaluation depth (1000) exceeded, during evaluation of search_graph AS (SELECT from, to, label FROM graph AS g UNION ALL SELECT g.from, g.to, g.label FROM graph AS g, search_graph AS sg WHERE g.from = sg.to). Consider raising max_recursive_cte_evaluation_depth setting.: While executing RecursiveCTESource. (TOO_DEEP_RECURSION)
WITH RECURSIVE search_graph AS (
SELECT from, to, label, false AS is_cycle, [tuple(g.from, g.to)] AS path FROM graph g
UNION ALL
SELECT g.from, g.to, g.label, has(path, tuple(g.from, g.to)), arrayConcat(sg.path, [tuple(g.from, g.to)])
FROM graph g, search_graph sg
WHERE g.from = sg.to AND NOT is_cycle
)
SELECT * FROM search_graph WHERE is_cycle ORDER BY from;
┌─from─┬─to─┬─label──┬─is_cycle─┬─path──────────────────────┐
│ 1 │ 4 │ 1 -> 4 │ true │ [(1,4),(4,5),(5,1),(1,4)] │
│ 4 │ 5 │ 4 -> 5 │ true │ [(4,5),(5,1),(1,4),(4,5)] │
│ 5 │ 1 │ 5 -> 1 │ true │ [(5,1),(1,4),(4,5),(5,1)] │
└──────┴────┴────────┴──────────┴───────────────────────────┘
También es posible usar consultas CTE recursivas infinitas si la consulta externa usa
Consultas infinitas
LIMIT:
Ejemplo: Consulta CTE recursiva infinita
WITH RECURSIVE test_table AS (
SELECT 1 AS number
UNION ALL
SELECT number + 1 FROM test_table
)
SELECT sum(number) FROM (SELECT number FROM test_table LIMIT 100);
┌─sum(number)─┐
│ 5050 │
└─────────────┘
Se permite una coma después del último elemento de la cláusula
Coma final
WITH:
WITH
(SELECT sum(number) FROM numbers(10)) AS total,
total * 2 AS doubled,
SELECT total, doubled;