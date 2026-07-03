Skip to main content
ClickHouse admite expresiones de tabla comunes (CTE), expresiones escalares comunes y consultas recursivas.

Expresiones de tabla comunes

Las expresiones de tabla comunes representan subconsultas con nombre. Se puede hacer referencia a ellas por su nombre en cualquier parte de una consulta SELECT donde se permita una expresión de tabla. Se puede hacer referencia a las subconsultas con nombre dentro del ámbito de la consulta actual o de los ámbitos de las subconsultas hijas. Cada referencia a una expresión de tabla común en consultas SELECT siempre se sustituye por la subconsulta de su definición si la CTE no está definida explícitamente como materializada (consulte Expresiones de tabla comunes materializadas). La recursión se evita ocultando la CTE actual del proceso de resolución de identificadores. Tenga en cuenta que las CTE no garantizan los mismos resultados en todos los lugares donde se usan, porque la consulta se vuelve a ejecutar en cada caso.

Sintaxis

Ejemplo

Un ejemplo de cuándo se vuelve a ejecutar una subconsulta:
Si las CTE devolvieran exactamente los resultados y no solo un fragmento de código, siempre verías 1000000 Sin embargo, como hacemos referencia a cte_numbers dos veces, se generan números aleatorios cada vez y, por lo tanto, vemos resultados aleatorios distintos, 280501, 392454, 261636, 196227, y así sucesivamente…

Expresiones de tabla comunes materializadas

De forma predeterminada, ClickHouse expande en línea la subconsulta de una CTE en cada punto en el que se hace referencia a ella, volviéndola a ejecutar cada vez. Agregar la palabra clave MATERIALIZED indica a ClickHouse que ejecute la subconsulta de la CTE exactamente una vez, almacene los resultados en una tabla temporal y resuelva todas las referencias a partir de esa tabla. Esto resulta especialmente útil cuando se hace referencia a la misma CTE varias veces en una consulta (p. ej., en autouniones o en varias subconsultas IN), porque el cálculo subyacente solo se realiza una vez.
Las CTE materializadas son una característica experimental. Requieren que el analizador y la configuración enable_materialized_cte estén habilitados.

Sintaxis

Cuándo usar

Los CTE materializados son más útiles cuando:
  • Se hace referencia al mismo CTE más de una vez en una consulta. Sin MATERIALIZED, cada referencia vuelve a ejecutar la subconsulta de forma independiente.
  • El CTE contiene funciones no deterministas como generateRandom. La materialización garantiza que todas las referencias vean los mismos datos.
  • El CTE implica cálculos costosos (agregaciones, joins, escaneos grandes) que no deberían repetirse.
Si un CTE materializado solo se referencia una vez, ClickHouse lo integra automáticamente como una subconsulta normal para evitar una sobrecarga innecesaria.

Ejemplos

Ejemplo 1: Autounión en una CTE materializada Sin MATERIALIZED, ambos lados de la unión ejecutarían la subconsulta de forma independiente. Con MATERIALIZED, la tabla se escanea una sola vez y ambos lados de la unión leen de la misma tabla temporal.
Ejemplo 2: Resultados deterministas con funciones no deterministas Las CTE normales con generateRandom producen resultados distintos en cada referencia. Materializar la CTE garantiza la consistencia:
Como ambas referencias leen de los mismos datos materializados, el resultado siempre es 1000000. Ejemplo 3: Encadenamiento de CTE materializadas Las CTE materializadas pueden hacer referencia a otras CTE materializadas. ClickHouse resuelve las dependencias y las materializa en el orden adecuado:
El orden de las definiciones de las CTE no importa: se permiten las referencias adelantadas.

Restricciones

  • Se requiere una configuración experimental: La configuración enable_materialized_cte debe estar habilitada.
  • Se requiere el analizador: Los CTE materializados solo funcionan con el analizador habilitado (enable_analyzer = 1).
  • No compatible con RECURSIVE: No se permite combinar las palabras clave MATERIALIZED y RECURSIVE, y ello da lugar a una excepción UNSUPPORTED_METHOD.
  • Los CTE correlacionados no están permitidos: Un CTE materializado no puede hacer referencia a columnas de ámbitos externos de la consulta.

Expresiones escalares comunes

ClickHouse le permite declarar alias para expresiones escalares arbitrarias en la cláusula WITH. Las expresiones escalares comunes pueden usarse en cualquier parte de la consulta.
Si una expresión escalar común hace referencia a algo distinto de un literal constante, puede dar lugar a la presencia de variables libres. ClickHouse resuelve cualquier identificador en el ámbito más cercano posible, lo que significa que las variables libres pueden hacer referencia a entidades inesperadas en caso de conflictos de nombres o dar lugar a una subconsulta correlacionada. Se recomienda definir CSE como una función lambda (solo es posible con el analizador habilitado), vinculando todos los identificadores usados para lograr un comportamiento más predecible en la resolución de los identificadores de la expresión.

Sintaxis

Ejemplos

Ejemplo 1: Uso de una expresión constante a modo de “variable”
Ejemplo 2: Uso de funciones de orden superior para acotar los identificadores
Ejemplo 3: Uso de funciones de orden superior con variables libres Las siguientes consultas de ejemplo muestran que los identificadores sin vincular se resuelven como una entidad en el ámbito más cercano. Aquí, extension no está vinculado en el cuerpo de la función lambda gen_name. Aunque extension se define como '.txt' como una expresión escalar común en el ámbito de la definición y el uso de generated_names, se resuelve como una columna de la tabla extension_list, porque está disponible en la subconsulta generated_names.
Ejemplo 4: Excluir de la lista de columnas de la cláusula SELECT el resultado de una expresión sum(bytes)
Ejemplo 5: Uso de los resultados de una subconsulta escalar
Ejemplo 6: Reutilizar una expresión en una subconsulta

Consultas recursivas

El modificador opcional RECURSIVE permite que una consulta WITH haga referencia a sus propios resultados. Ejemplo: Ejemplo: Sumar los enteros del 1 al 100
Los CTE recursivos dependen del analizador de consultas, introducido en la versión 24.3. Si usas la versión 24.3+ y aparece una excepción (UNKNOWN_TABLE) o (UNSUPPORTED_METHOD), esto sugiere que el analizador está deshabilitado en tu instancia, rol o perfil. Para activar el analizador, habilita la configuración allow_experimental_analyzer o actualiza la configuración compatibility a una versión más reciente. A partir de la versión 24.8, el analizador se ha promovido completamente a producción, y la configuración allow_experimental_analyzer ha pasado a llamarse enable_analyzer.
La forma general de una consulta WITH recursiva consta siempre de un término no recursivo, luego UNION ALL y, después, un término recursivo, donde solo el término recursivo puede contener una referencia a la propia salida de la consulta. Una consulta CTE recursiva se ejecuta de la siguiente manera:
  1. Evaluar el término no recursivo. Colocar el resultado de la consulta del término no recursivo en una tabla de trabajo temporal.
  2. Mientras la tabla de trabajo no esté vacía, repetir estos pasos:
    1. Evaluar el término recursivo, sustituyendo la autorreferencia recursiva por el contenido actual de la tabla de trabajo. Colocar el resultado de la consulta del término recursivo en una tabla intermedia temporal.
    2. Reemplazar el contenido de la tabla de trabajo por el de la tabla intermedia y, a continuación, vaciar la tabla intermedia.
Las consultas recursivas suelen usarse para trabajar con datos jerárquicos o con estructura de árbol. Por ejemplo, podemos escribir una consulta que recorra un árbol: Ejemplo: Recorrido de árbol Primero, creemos la tabla del árbol:
Podemos recorrer esos árboles con una consulta como la siguiente: Ejemplo: Recorrido del árbol

Orden de búsqueda

Para crear un orden de recorrido en profundidad, calculamos, para cada fila de resultado, un Array de filas que ya hemos visitado: Ejemplo: Recorrido de árbol en profundidad
Para crear un recorrido en anchura, el enfoque estándar consiste en añadir una columna que registre la profundidad de la búsqueda: Ejemplo: Recorrido del árbol en anchura

Detección de ciclos

Primero, vamos a crear la tabla del grafo:
Podemos recorrer ese grafo con una consulta como esta: Ejemplo: Recorrido del grafo sin detección de ciclos
Pero, si añadimos un ciclo a ese grafo, la consulta anterior fallará con el error Maximum recursive CTE evaluation depth:
El método estándar para gestionar los ciclos consiste en calcular un Array con los nodos ya visitados: Ejemplo: Recorrido de grafos con detección de ciclos

Consultas infinitas

También es posible usar consultas CTE recursivas infinitas si la consulta externa usa LIMIT: Ejemplo: Consulta CTE recursiva infinita

Coma final

Se permite una coma después del último elemento de la cláusula WITH:
Última modificación el 3 de julio de 2026