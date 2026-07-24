- Otorga privilegios a cuentas de usuario o roles de ClickHouse.
- Asigna roles a cuentas de usuario o a otros roles.
Sintaxis para otorgar privilegios
GRANT [ON CLUSTER cluster_name] privilege[(column_name [,...])] [,...] ON {db.table[*]|db[*].*|*.*|table[*]|*} TO {user | role | CURRENT_USER} [,...] [WITH GRANT OPTION] [WITH REPLACE OPTION]
privilege— Tipo de privilegio.
role— Rol de usuario en ClickHouse.
user— Cuenta de usuario de ClickHouse.
WITH GRANT OPTION otorga al
user o al
role el permiso para ejecutar la consulta
GRANT. Los usuarios pueden otorgar privilegios del mismo alcance que poseen o de un alcance menor.
La cláusula
WITH REPLACE OPTION reemplaza los privilegios anteriores por privilegios nuevos para el
user o
role; si no se especifica, agrega privilegios.
Sintaxis para asignar un rol
GRANT [ON CLUSTER cluster_name] role [,...] TO {user | another_role | CURRENT_USER} [,...] [WITH ADMIN OPTION] [WITH REPLACE OPTION]
role— rol de ClickHouse.
user— cuenta de usuario de ClickHouse.
WITH ADMIN OPTION otorga el privilegio ADMIN OPTION a
user o
role.
La cláusula
WITH REPLACE OPTION reemplaza los roles anteriores por el nuevo rol para
user o
role; si no se especifica, añade los roles.
Sintaxis de GRANT CURRENT GRANTS
GRANT CURRENT GRANTS{(privilege[(column_name [,...])] [,...] ON {db.table|db.*|*.*|table|*}) | ON {db.table|db.*|*.*|table|*}} TO {user | role | CURRENT_USER} [,...] [WITH GRANT OPTION] [WITH REPLACE OPTION]
privilege— Tipo de privilegio.
role— Rol de usuario de ClickHouse.
user— Cuenta de usuario de ClickHouse.
CURRENT GRANTS permite conceder todos los privilegios especificados al usuario o rol indicado.
Si no se especifica ninguno de los privilegios, el usuario o rol indicado recibirá todos los privilegios disponibles para
CURRENT_USER.
Para usar
Uso
GRANT, tu cuenta debe tener el privilegio
GRANT OPTION. Solo puedes conceder privilegios dentro del alcance de los privilegios de tu cuenta.
Por ejemplo, el administrador ha concedido privilegios a la cuenta
john mediante la consulta:
Esto significa que
GRANT SELECT(x,y) ON db.table TO john WITH GRANT OPTION
john tiene permiso para ejecutar:
SELECT x,y FROM db.table.
SELECT x FROM db.table.
SELECT y FROM db.table.
john no puede ejecutar
SELECT z FROM db.table.
SELECT * FROM db.table tampoco está disponible. Al procesar esta consulta, ClickHouse no devuelve ningún dato, ni siquiera
x e
y. La única excepción es cuando una tabla contiene solo las columnas
x e
y. En ese caso, ClickHouse devuelve todos los datos.
Además,
john tiene el privilegio
GRANT OPTION, por lo que puede conceder a otros usuarios privilegios del mismo ámbito o de uno más reducido.
El acceso a la base de datos
system siempre está permitido (ya que esta base de datos se utiliza para procesar consultas).
Puede conceder varios privilegios a varias cuentas en una sola consulta. La consulta
Aunque hay muchas tablas del sistema a las que los usuarios nuevos pueden acceder de forma predeterminada, es posible que no puedan acceder a todas las tablas del sistema por defecto sin que se les concedan privilegios. Además, el acceso a determinadas tablas del sistema, como
system.zookeeper, está restringido para los usuarios de Cloud por motivos de seguridad.
GRANT SELECT, INSERT ON *.* TO john, robin permite que las cuentas
john y
robin ejecuten las consultas
INSERT y
SELECT sobre todas las tablas de todas las bases de datos del servidor.
Al especificar privilegios, puede usar un asterisco (
Privilegios con comodines
*) en lugar del nombre de una tabla o de una base de datos. Por ejemplo, la consulta
GRANT SELECT ON db.* TO john permite a
john ejecutar la consulta
SELECT sobre todas las tablas de la base de datos
db.
Además, puede omitir el nombre de la base de datos. En ese caso, los privilegios se otorgan para la base de datos actual.
Por ejemplo,
GRANT SELECT ON * TO john otorga el privilegio sobre todas las tablas de la base de datos actual, y
GRANT SELECT ON mytable TO john otorga el privilegio sobre la tabla
mytable en la base de datos actual.
También puede colocar asteriscos al final del nombre de una tabla o de una base de datos. Esta funcionalidad permite otorgar privilegios sobre un prefijo abstracto de la ruta de la tabla. Ejemplo:
La funcionalidad que se describe a continuación está disponible a partir de la versión 24.10 de ClickHouse.
GRANT SELECT ON db.my_tables* TO john. Esta consulta permite a
john ejecutar la consulta
SELECT sobre todas las tablas de la base de datos
db con el prefijo
my_tables*.
Más ejemplos:
GRANT SELECT ON db.my_tables* TO john
SELECT * FROM db.my_tables -- granted
SELECT * FROM db.my_tables_0 -- granted
SELECT * FROM db.my_tables_1 -- granted
SELECT * FROM db.other_table -- not_granted
SELECT * FROM db2.my_tables -- not_granted
GRANT SELECT ON db*.* TO john
Todas las tablas recién creadas dentro de las rutas sobre las que se hayan concedido privilegios heredarán automáticamente todos los privilegios de sus rutas padre. Por ejemplo, si ejecuta la consulta
SELECT * FROM db.my_tables -- concedido
SELECT * FROM db.my_tables_0 -- concedido
SELECT * FROM db.my_tables_1 -- concedido
SELECT * FROM db.other_table -- concedido
SELECT * FROM db2.my_tables -- concedido
GRANT SELECT ON db.* TO john y luego crea una nueva tabla
db.new_table, el usuario
john podrá ejecutar la consulta
SELECT * FROM db.new_table.
Puede especificar un asterisco solo para los prefijos:
GRANT SELECT ON db.* TO john -- correcto
GRANT SELECT ON db*.* TO john -- correcto
GRANT SELECT ON *.my_table TO john -- incorrecto
GRANT SELECT ON foo*bar TO john -- incorrecto
GRANT SELECT ON *suffix TO john -- incorrecto
GRANT SELECT(foo) ON db.table* TO john -- incorrecto
Un privilegio es un permiso otorgado a un usuario para ejecutar determinados tipos de consultas. Los privilegios tienen una estructura jerárquica y el conjunto de consultas permitidas depende del alcance del privilegio. A continuación se muestra la jerarquía de privilegios en ClickHouse:
Privilegios
ALL
GESTIÓN DE ACCESOS
ALLOW SQL SECURITY NONE
ALTER QUOTA
ALTER ROLE
ALTER ROW POLICY
ALTER SETTINGS PROFILE
ALTER USER
CREATE QUOTA
CREATE ROLE
CREATE ROW POLICY
CREATE SETTINGS PROFILE
CREATE USER
DROP QUOTA
DROP ROLE
DROP ROW POLICY
DROP SETTINGS PROFILE
DROP USER
ROLE ADMIN
SHOW ACCESS
SHOW QUOTAS
SHOW ROLES
SHOW ROW POLICIES
SHOW SETTINGS PROFILES
SHOW USERS
-
-
ALTER
ALTER DATABASE
ALTER DATABASE SETTINGS
-
ALTER TABLE
ALTER COLUMN
ALTER ADD COLUMN
ALTER CLEAR COLUMN
ALTER COMMENT COLUMN
ALTER DROP COLUMN
ALTER MATERIALIZE COLUMN
ALTER MODIFY COLUMN
ALTER RENAME COLUMN
-
ALTER CONSTRAINT
ALTER ADD CONSTRAINT
ALTER DROP CONSTRAINT
ALTER MODIFY CONSTRAINT
-
ALTER DELETE
ALTER FETCH PARTITION
ALTER FREEZE PARTITION
ALTER INDEX
ALTER ADD INDEX
ALTER CLEAR INDEX
ALTER DROP INDEX
ALTER MATERIALIZE INDEX
ALTER ORDER BY
ALTER SAMPLE BY
-
ALTER MATERIALIZE TTL
ALTER MODIFY COMMENT
ALTER MOVE PARTITION
ALTER PROJECTION
ALTER SETTINGS
ALTER STATISTICS
ALTER ADD STATISTICS
ALTER DROP STATISTICS
ALTER MATERIALIZE STATISTICS
ALTER MODIFY STATISTICS
-
ALTER TTL
ALTER UPDATE
ALTER TABLE EXECUTE
-
ALTER VIEW
ALTER VIEW MODIFY QUERY
ALTER VIEW REFRESH
ALTER VIEW MODIFY SQL SECURITY
-
-
BACKUP
CLUSTER
CREATE
CREATE ARBITRARY TEMPORARY TABLE
CREATE TEMPORARY TABLE
-
CREATE DATABASE
CREATE DICTIONARY
CREATE FUNCTION
CREATE RESOURCE
CREATE TABLE
CREATE VIEW
CREATE WORKLOAD
-
dictGet
displaySecretsInShowAndSelect
DROP
DROP DATABASE
DROP DICTIONARY
DROP FUNCTION
DROP RESOURCE
DROP TABLE
DROP VIEW
DROP WORKLOAD
-
INSERT
INTROSPECTION
addressToLine
addressToLineWithInlines
addressToSymbol
demangle
-
KILL QUERY
KILL TRANSACTION
MOVE PARTITION BETWEEN SHARDS
NAMED COLLECTION ADMIN
ALTER NAMED COLLECTION
CREATE NAMED COLLECTION
DROP NAMED COLLECTION
NAMED COLLECTION
SHOW NAMED COLLECTIONS
SHOW NAMED COLLECTIONS SECRETS
-
OPTIMIZE
SELECT
SET DEFINER
SHOW
SHOW COLUMNS
SHOW DATABASES
SHOW DICTIONARIES
SHOW TABLES
-
SHOW FILESYSTEM CACHES
FUENTES
AZURE
FILE
HDFS
HIVE
JDBC
KAFKA
MONGO
MYSQL
NATS
ODBC
POSTGRES
RABBITMQ
REDIS
REMOTE
S3
SQLITE
URL
-
SYSTEM
SYSTEM CLEANUP
SYSTEM DROP CACHE
SYSTEM DROP COMPILED EXPRESSION CACHE
SYSTEM DROP CONNECTIONS CACHE
SYSTEM DROP DISTRIBUTED CACHE
SYSTEM DROP DNS CACHE
SYSTEM DROP FILESYSTEM CACHE
SYSTEM DROP FORMAT SCHEMA CACHE
SYSTEM DROP MARK CACHE
SYSTEM DROP MMAP CACHE
SYSTEM DROP PAGE CACHE
SYSTEM DROP PRIMARY INDEX CACHE
SYSTEM DROP QUERY CACHE
SYSTEM DROP S3 CLIENT CACHE
SYSTEM DROP SCHEMA CACHE
SYSTEM DROP UNCOMPRESSED CACHE
-
SYSTEM DROP PRIMARY INDEX CACHE
SYSTEM DROP REPLICA
SYSTEM FAILPOINT
SYSTEM FETCHES
SYSTEM FLUSH
SYSTEM FLUSH ASYNC INSERT QUEUE
SYSTEM FLUSH LOGS
-
SYSTEM JEMALLOC
SYSTEM KILL QUERY
SYSTEM KILL TRANSACTION
SYSTEM LISTEN
SYSTEM LOAD PRIMARY KEY
SYSTEM MERGES
SYSTEM MOVES
SYSTEM PULLING REPLICATION LOG
SYSTEM REDUCE BLOCKING PARTS
SYSTEM REPLICATION QUEUES
SYSTEM REPLICA READINESS
SYSTEM RESET DDL WORKER
SYSTEM RESTART DISK
SYSTEM RESTART REPLICA
SYSTEM RESTORE REPLICA
SYSTEM RELOAD
SYSTEM RELOAD ASYNCHRONOUS METRICS
SYSTEM RELOAD CONFIG
SYSTEM RELOAD DICTIONARY
SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES
SYSTEM RELOAD FUNCTION
SYSTEM RELOAD MODEL
SYSTEM RELOAD USERS
-
-
SYSTEM SENDS
SYSTEM DISTRIBUTED SENDS
SYSTEM REPLICATED SENDS
-
SYSTEM SHUTDOWN
SYSTEM SYNC DATABASE REPLICA
SYSTEM SYNC FILE CACHE
SYSTEM SYNC FILESYSTEM CACHE
SYSTEM SYNC REPLICA
SYSTEM SYNC TRANSACTION LOG
SYSTEM THREAD FUZZER
SYSTEM TTL MERGES
SYSTEM UNFREEZE
SYSTEM UNLOAD PRIMARY KEY
SYSTEM VIEWS
SYSTEM VIRTUAL PARTS UPDATE
SYSTEM WAIT LOADING PARTS
-
TABLE ENGINE
TRUNCATE
UNDROP TABLE
-
NONE
- El privilegio
ALTERincluye todos los demás privilegios
ALTER*.
ALTER CONSTRAINTincluye los privilegios
ALTER ADD CONSTRAINT,
ALTER DROP CONSTRAINTy
ALTER MODIFY CONSTRAINT.
COLUMN— El privilegio puede concederse para una columna, una tabla, una base de datos o globalmente.
TABLE— El privilegio puede concederse para una tabla, una base de datos o globalmente.
VIEW— El privilegio puede concederse para una vista, una base de datos o globalmente.
DICTIONARY— El privilegio puede concederse para un diccionario, una base de datos o globalmente.
DATABASE— El privilegio puede concederse para una base de datos o globalmente.
GLOBAL— El privilegio solo puede concederse globalmente.
GROUP— Agrupa privilegios de distintos niveles. Cuando se concede un privilegio de nivel
GROUP, solo se conceden los privilegios del grupo que corresponden a la sintaxis utilizada.
GRANT SELECT(x) ON db.table TO user
GRANT SELECT ON db.* TO user
GRANT CREATE USER(x) ON db.table TO user
GRANT CREATE USER ON db.* TO user
SELECT,
CREATE TABLE,
INSERT y
DROP TABLE.
Permite ejecutar consultas SELECT. Nivel de privilegio:
SELECT
COLUMN.
Descripción
El usuario al que se le haya concedido este privilegio puede ejecutar consultas
SELECT sobre una lista específica de columnas de la tabla y la base de datos indicadas. Si el usuario incluye columnas distintas de las especificadas, la consulta no devuelve ningún dato.
Considere el siguiente privilegio:
Este privilegio permite a
GRANT SELECT(x,y) ON db.table TO john
john ejecutar cualquier consulta
SELECT que utilice datos de las columnas
x y/o
y de
db.table, por ejemplo,
SELECT x FROM db.table.
john no puede ejecutar
SELECT z FROM db.table. Tampoco puede ejecutar
SELECT * FROM db.table. Al procesar esta consulta, ClickHouse no devuelve ningún dato, ni siquiera
x e
y. La única excepción es si una tabla contiene solo las columnas
x e
y; en ese caso, ClickHouse devuelve todos los datos.
Permite ejecutar consultas INSERT. Nivel de privilegio:
INSERT
COLUMN.
Descripción
El usuario al que se le haya concedido este privilegio puede ejecutar consultas
INSERT sobre una lista determinada de columnas de la tabla y la base de datos especificadas. Si el usuario incluye columnas distintas de las especificadas, la consulta no inserta ningún dato.
Ejemplo
El privilegio otorgado permite a
GRANT INSERT(x,y) ON db.table TO john
john insertar datos en las columnas
x y/o
y de la tabla
db.table.
Permite ejecutar consultas ALTER según la siguiente jerarquía de privilegios:
ALTER
ALTER. Nivel:
COLUMN.
ALTER TABLE. Nivel:
GROUP
ALTER UPDATE. Nivel:
COLUMN. Alias:
UPDATE
ALTER DELETE. Nivel:
COLUMN. Alias:
DELETE
ALTER COLUMN. Nivel:
GROUP
ALTER ADD COLUMN. Nivel:
COLUMN. Alias:
ADD COLUMN
ALTER DROP COLUMN. Nivel:
COLUMN. Alias:
DROP COLUMN
ALTER MODIFY COLUMN. Nivel:
COLUMN. Alias:
MODIFY COLUMN
ALTER COMMENT COLUMN. Nivel:
COLUMN. Alias:
COMMENT COLUMN
ALTER CLEAR COLUMN. Nivel:
COLUMN. Alias:
CLEAR COLUMN
ALTER RENAME COLUMN. Nivel:
COLUMN. Alias:
RENAME COLUMN
ALTER INDEX. Nivel:
GROUP. Alias:
INDEX
ALTER ORDER BY. Nivel:
TABLE. Alias:
ALTER MODIFY ORDER BY,
MODIFY ORDER BY
ALTER SAMPLE BY. Nivel:
TABLE. Alias:
ALTER MODIFY SAMPLE BY,
MODIFY SAMPLE BY
ALTER ADD INDEX. Nivel:
TABLE. Alias:
ADD INDEX
ALTER DROP INDEX. Nivel:
TABLE. Alias:
DROP INDEX
ALTER MATERIALIZE INDEX. Nivel:
TABLE. Alias:
MATERIALIZE INDEX
ALTER CLEAR INDEX. Nivel:
TABLE. Alias:
CLEAR INDEX
ALTER CONSTRAINT. Nivel:
GROUP. Alias:
CONSTRAINT
ALTER ADD CONSTRAINT. Nivel:
TABLE. Alias:
ADD CONSTRAINT
ALTER DROP CONSTRAINT. Nivel:
TABLE. Alias:
DROP CONSTRAINT
ALTER MODIFY CONSTRAINT. Nivel:
TABLE. Alias:
MODIFY CONSTRAINT
ALTER TTL. Nivel:
TABLE. Alias:
ALTER MODIFY TTL,
MODIFY TTL
ALTER MATERIALIZE TTL. Nivel:
TABLE. Alias:
MATERIALIZE TTL
ALTER SETTINGS. Nivel:
TABLE. Alias:
ALTER SETTING,
ALTER MODIFY SETTING,
MODIFY SETTING
ALTER MOVE PARTITION. Nivel:
TABLE. Alias:
ALTER MOVE PART,
MOVE PARTITION,
MOVE PART
ALTER FETCH PARTITION. Nivel:
TABLE. Alias:
ALTER FETCH PART,
FETCH PARTITION,
FETCH PART
ALTER FREEZE PARTITION. Nivel:
TABLE. Alias:
FREEZE PARTITION
ALTER EXECUTE. Nivel:
TABLE. Alias:
ALTER TABLE EXECUTE
ALTER VIEW. Nivel:
GROUP
ALTER VIEW REFRESH. Nivel:
VIEW. Alias:
REFRESH VIEW
ALTER VIEW MODIFY QUERY. Nivel:
VIEW. Alias:
ALTER TABLE MODIFY QUERY
ALTER VIEW MODIFY SQL SECURITY. Nivel:
VIEW. Alias:
ALTER TABLE MODIFY SQL SECURITY
-
- El privilegio
ALTERincluye todos los demás privilegios
ALTER*.
ALTER CONSTRAINTincluye los privilegios
ALTER ADD CONSTRAINT,
ALTER DROP CONSTRAINTy
ALTER MODIFY CONSTRAINT.
- El privilegio
MODIFY SETTINGpermite modificar la configuración del motor de la tabla. No afecta a la configuración ni a los parámetros del servidor.
- La operación
ATTACHrequiere el privilegio CREATE.
- La operación
DETACHrequiere el privilegio DROP.
- Para detener una mutación con la consulta KILL MUTATION, debes tener el privilegio necesario para iniciar esa mutación. Por ejemplo, si quieres detener la consulta
ALTER UPDATE, necesitas el privilegio
ALTER UPDATE,
ALTER TABLEo
ALTER.
Permite ejecutar [
BACKUP
BACKUP] en las consultas. Para obtener más información sobre las copias de seguridad, consulte “Copia de seguridad y restauración”.
Permite ejecutar las consultas DDL CREATE y ATTACH según la siguiente jerarquía de privilegios:
CREATE
CREATE. Nivel:
GROUP
CREATE DATABASE. Nivel:
DATABASE
CREATE TABLE. Nivel:
TABLE
CREATE ARBITRARY TEMPORARY TABLE. Nivel:
GLOBAL
CREATE TEMPORARY TABLE. Nivel:
GLOBAL
-
-
CREATE VIEW. Nivel:
VIEW
CREATE DICTIONARY. Nivel:
DICTIONARY
-
- Para eliminar la tabla creada, el usuario necesita DROP.
Permite ejecutar consultas
CLUSTER
ON CLUSTER.
De forma predeterminada, las consultas con
Syntax
GRANT CLUSTER ON *.* TO <username>
ON CLUSTER requieren que al usuario se le haya concedido el privilegio
CLUSTER.
Obtendrá el siguiente error si intenta usar
ON CLUSTER en una consulta sin antes conceder el privilegio
CLUSTER:
El comportamiento predeterminado puede modificarse estableciendo la opción
Privilegios insuficientes. Para ejecutar esta consulta, es necesario tener el grant CLUSTER ON *.*.
on_cluster_queries_require_cluster_grant,
ubicada en la sección
access_control_improvements de
config.xml (véase más abajo), en
false.
config.xml
<access_control_improvements>
<on_cluster_queries_require_cluster_grant>true</on_cluster_queries_require_cluster_grant>
</access_control_improvements>
Permite ejecutar consultas DROP y DETACH según la siguiente jerarquía de privilegios:
DROP
DROP. Nivel:
GROUP
DROP DATABASE. Nivel:
DATABASE
DROP TABLE. Nivel:
TABLE
DROP VIEW. Nivel:
VIEW
DROP DICTIONARY. Nivel:
DICTIONARY
-
Permite ejecutar consultas TRUNCATE. Nivel de privilegio:
TRUNCATE
TABLE.
Permite ejecutar consultas OPTIMIZE TABLE. Nivel de privilegio:
OPTIMIZE
TABLE.
Permite ejecutar consultas
SHOW
SHOW,
DESCRIBE,
USE y
EXISTS según la siguiente jerarquía de privilegios:
SHOW. Nivel:
GROUP
SHOW DATABASES. Nivel:
DATABASE. Permite ejecutar las consultas
SHOW DATABASES,
SHOW CREATE DATABASE,
USE <database>.
SHOW TABLES. Nivel:
TABLE. Permite ejecutar las consultas
SHOW TABLES,
EXISTS <table>,
CHECK <table>.
SHOW COLUMNS. Nivel:
COLUMN. Permite ejecutar las consultas
SHOW CREATE TABLE,
DESCRIBE.
SHOW DICTIONARIES. Nivel:
DICTIONARY. Permite ejecutar las consultas
SHOW DICTIONARIES,
SHOW CREATE DICTIONARY,
EXISTS <dictionary>.
-
SHOW si tiene cualquier otro privilegio sobre la tabla, el diccionario o la base de datos especificados.
Permite ejecutar consultas KILL según la siguiente jerarquía de privilegios: Nivel de privilegio:
KILL QUERY
GLOBAL.
Notas
El privilegio
KILL QUERY permite que un usuario finalice las consultas de otros usuarios.
Permite a un usuario ejecutar consultas para administrar usuarios, roles y políticas de fila.
GESTIÓN DE ACCESO
ACCESS MANAGEMENT. Nivel:
GROUP
CREATE USER. Nivel:
GLOBAL
ALTER USER. Nivel:
GLOBAL
DROP USER. Nivel:
GLOBAL
CREATE ROLE. Nivel:
GLOBAL
ALTER ROLE. Nivel:
GLOBAL
DROP ROLE. Nivel:
GLOBAL
ROLE ADMIN. Nivel:
GLOBAL
CREATE ROW POLICY. Nivel:
GLOBAL. Alias:
CREATE POLICY
ALTER ROW POLICY. Nivel:
GLOBAL. Alias:
ALTER POLICY
DROP ROW POLICY. Nivel:
GLOBAL. Alias:
DROP POLICY
CREATE QUOTA. Nivel:
GLOBAL
ALTER QUOTA. Nivel:
GLOBAL
DROP QUOTA. Nivel:
GLOBAL
CREATE SETTINGS PROFILE. Nivel:
GLOBAL. Alias:
CREATE PROFILE
ALTER SETTINGS PROFILE. Nivel:
GLOBAL. Alias:
ALTER PROFILE
DROP SETTINGS PROFILE. Nivel:
GLOBAL. Alias:
DROP PROFILE
SHOW ACCESS. Nivel:
GROUP
SHOW_USERS. Nivel:
GLOBAL. Alias:
SHOW CREATE USER
SHOW_ROLES. Nivel:
GLOBAL. Alias:
SHOW CREATE ROLE
SHOW_ROW_POLICIES. Nivel:
GLOBAL. Alias:
SHOW POLICIES,
SHOW CREATE ROW POLICY,
SHOW CREATE POLICY
SHOW_QUOTAS. Nivel:
GLOBAL. Alias:
SHOW CREATE QUOTA
SHOW_SETTINGS_PROFILES. Nivel:
GLOBAL. Alias:
SHOW PROFILES,
SHOW CREATE SETTINGS PROFILE,
SHOW CREATE PROFILE
-
ALLOW SQL SECURITY NONE. Nivel:
GLOBAL. Alias:
CREATE SQL SECURITY NONE,
SQL SECURITY NONE,
SECURITY NONE
-
ROLE ADMIN permite a un usuario asignar y revocar cualquier rol, incluidos los que no le hayan sido asignados con la opción de administrador.
Permite a un usuario ejecutar consultas SYSTEM según la siguiente jerarquía de privilegios.
SYSTEM
SYSTEM. Nivel:
GROUP
SYSTEM SHUTDOWN. Nivel:
GLOBAL. Alias:
SYSTEM KILL,
SHUTDOWN
SYSTEM DROP CACHE. Alias:
DROP CACHE
SYSTEM DROP DNS CACHE. Nivel:
GLOBAL. Alias:
SYSTEM CLEAR DNS CACHE,
SYSTEM DROP DNS,
DROP DNS CACHE,
DROP DNS
SYSTEM DROP MARK CACHE. Nivel:
GLOBAL. Alias:
SYSTEM CLEAR MARK CACHE,
SYSTEM DROP MARK,
DROP MARK CACHE,
DROP MARKS
SYSTEM DROP UNCOMPRESSED CACHE. Nivel:
GLOBAL. Alias:
SYSTEM CLEAR UNCOMPRESSED CACHE,
SYSTEM DROP UNCOMPRESSED,
DROP UNCOMPRESSED CACHE,
DROP UNCOMPRESSED
-
SYSTEM RELOAD. Nivel:
GROUP
SYSTEM RELOAD CONFIG. Nivel:
GLOBAL. Alias:
RELOAD CONFIG
SYSTEM RELOAD DICTIONARY. Nivel:
GLOBAL. Alias:
SYSTEM RELOAD DICTIONARIES,
RELOAD DICTIONARY,
RELOAD DICTIONARIES,
SYSTEM UNLOAD DICTIONARY,
SYSTEM UNLOAD DICTIONARIES,
UNLOAD DICTIONARY,
UNLOAD DICTIONARIES
SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES. Nivel:
GLOBAL. Alias:
RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES
-
-
SYSTEM MERGES. Nivel:
TABLE. Alias:
SYSTEM STOP MERGES,
SYSTEM START MERGES,
STOP MERGES,
START MERGES
SYSTEM TTL MERGES. Nivel:
TABLE. Alias:
SYSTEM STOP TTL MERGES,
SYSTEM START TTL MERGES,
STOP TTL MERGES,
START TTL MERGES
SYSTEM FETCHES. Nivel:
TABLE. Alias:
SYSTEM STOP FETCHES,
SYSTEM START FETCHES,
STOP FETCHES,
START FETCHES
SYSTEM MOVES. Nivel:
TABLE. Alias:
SYSTEM STOP MOVES,
SYSTEM START MOVES,
STOP MOVES,
START MOVES
SYSTEM SENDS. Nivel:
GROUP. Alias:
SYSTEM STOP SENDS,
SYSTEM START SENDS,
STOP SENDS,
START SENDS
SYSTEM DISTRIBUTED SENDS. Nivel:
TABLE. Alias:
SYSTEM STOP DISTRIBUTED SENDS,
SYSTEM START DISTRIBUTED SENDS,
STOP DISTRIBUTED SENDS,
START DISTRIBUTED SENDS
SYSTEM REPLICATED SENDS. Nivel:
TABLE. Alias:
SYSTEM STOP REPLICATED SENDS,
SYSTEM START REPLICATED SENDS,
STOP REPLICATED SENDS,
START REPLICATED SENDS
-
SYSTEM REPLICATION QUEUES. Nivel:
TABLE. Alias:
SYSTEM STOP REPLICATION QUEUES,
SYSTEM START REPLICATION QUEUES,
STOP REPLICATION QUEUES,
START REPLICATION QUEUES
SYSTEM SYNC REPLICA. Nivel:
TABLE. Alias:
SYNC REPLICA
SYSTEM RESTART REPLICA. Nivel:
TABLE. Alias:
RESTART REPLICA
SYSTEM FLUSH. Nivel:
GROUP
SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED. Nivel:
TABLE. Alias:
FLUSH DISTRIBUTED
SYSTEM FLUSH LOGS. Nivel:
GLOBAL. Alias:
FLUSH LOGS
-
-
SYSTEM UNLOAD DICTIONARY y
SYSTEM UNLOAD DICTIONARIES reutilizan el privilegio
SYSTEM RELOAD DICTIONARY, por lo que un usuario con
SYSTEM RELOAD DICTIONARY también puede descargar diccionarios.
El privilegio
SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES se concede implícitamente con el privilegio
SYSTEM RELOAD DICTIONARY ON *.*.
Permite utilizar funciones de introspección.
INTROSPECTION
INTROSPECTION. Nivel:
GROUP. Alias:
INTROSPECTION FUNCTIONS
addressToLine. Nivel:
GLOBAL
addressToLineWithInlines. Nivel:
GLOBAL
addressToSymbol. Nivel:
GLOBAL
demangle. Nivel:
GLOBAL
-
Permite usar fuentes de datos externas. Se aplica a los motores de tabla y a las funciones de tabla.
FUENTES
READ. Nivel:
GLOBAL_WITH_PARAMETER
WRITE. Nivel:
GLOBAL_WITH_PARAMETER
AZURE
FILE
HDFS
HIVE
JDBC
KAFKA
MONGO
MYSQL
NATS
ODBC
POSTGRES
RABBITMQ
REDIS
REMOTE
S3
SQLITE
URL
Ejemplos:
La separación de los privilegios READ/WRITE para fuentes está disponible a partir de la versión 25.7 y solo con la configuración del servidor
access_control_improvements.enable_read_write_grantsDe lo contrario, debe usar la sintaxis
GRANT AZURE ON *.* TO user, que equivale al nuevo
GRANT READ, WRITE ON AZURE TO user
- Para crear una tabla con el motor de tabla MySQL, se necesitan los privilegios
CREATE TABLE (ON db.table_name)y
MYSQL.
- Para usar la función de tabla MySQL, se necesitan los privilegios
CREATE TEMPORARY TABLEy
MYSQL.
Privilegios con filtro por origen
Puede conceder acceso a URI de origen específicas mediante filtros de expresiones regulares. Esto permite un control más preciso sobre las fuentes de datos externas a las que pueden acceder los usuarios. Sintaxis:
Esta función está disponible a partir de la versión 25.8 y solo con la configuración del servidor
access_control_improvements.enable_read_write_grants
Este privilegio permitirá al usuario leer únicamente desde URI de S3 que coincidan con el patrón de expresión regular especificado. Ejemplos: Otorgue acceso a rutas específicas de buckets de S3:
GRANT READ ON S3('regexp_pattern') TO user
Volver a conceder con GRANT OPTION: Si el privilegio original incluye
-- Permitir al usuario leer solo desde rutas s3://foo/
GRANT READ ON S3('s3://foo/.*') TO john
-- Permitir al usuario leer desde patrones de archivo específicos
GRANT READ ON S3('s3://mybucket/data/2024/.*\.parquet') TO analyst
-- Se pueden otorgar múltiples filtros al mismo usuario
GRANT READ ON S3('s3://foo/.*') TO john
GRANT READ ON S3('s3://bar/.*') TO john
WITH GRANT OPTION, puede volver a concederse con
GRANT CURRENT GRANTS:
Limitaciones importantes:
-- Grant original con GRANT OPTION
GRANT READ ON S3('s3://foo/.*') TO john WITH GRANT OPTION
-- John ahora puede volver a otorgar este acceso a otros
GRANT CURRENT GRANTS(READ ON S3) TO alice
- No se permiten revocaciones parciales: No puede revocar solo un subconjunto de un patrón de filtro ya concedido. Debe revocar el privilegio completo y volver a concederlo con nuevos patrones si es necesario.
- No se permiten privilegios con comodines: No puede usar
GRANT READ ON *('regexp')ni patrones similares basados únicamente en comodines. Debe proporcionarse una source específica.
dictGet
dictGet. Alias:
dictHas,
dictGetHierarchy,
dictGetRoot,
dictGetChildren,
dictGetDescendants,
dictIsIn
DICTIONARY.
Ejemplos
GRANT dictGet ON mydb.mydictionary TO john
GRANT dictGet ON mydictionary TO john
Permite que un usuario vea secretos en consultas
displaySecretsInShowAndSelect
SHOW y
SELECT si tanto la
display_secrets_in_show_and_select configuración del servidor
como la
format_display_secrets_in_show_and_select configuración de formato
están activadas.
Permite realizar una operación determinada sobre una colección con nombre especificada. Antes de la versión 23.7 se llamaba NAMED COLLECTION CONTROL, y a partir de la 23.7 se añadió NAMED COLLECTION ADMIN, mientras que NAMED COLLECTION CONTROL se conserva como alias.
NAMED COLLECTION ADMIN
NAMED COLLECTION ADMIN. Nivel:
NAMED_COLLECTION. Alias:
NAMED COLLECTION CONTROL
CREATE NAMED COLLECTION. Nivel:
NAMED_COLLECTION
DROP NAMED COLLECTION. Nivel:
NAMED_COLLECTION
ALTER NAMED COLLECTION. Nivel:
NAMED_COLLECTION
SHOW NAMED COLLECTIONS. Nivel:
NAMED_COLLECTION. Alias:
SHOW NAMED COLLECTIONS
SHOW NAMED COLLECTIONS SECRETS. Nivel:
NAMED_COLLECTION. Alias:
SHOW NAMED COLLECTIONS SECRETS
NAMED COLLECTION. Nivel:
NAMED_COLLECTION. Alias:
NAMED COLLECTION USAGE, USE NAMED COLLECTION
-
GRANT CREATE NAMED COLLECTION ON abc TO john
Permite usar un motor de tabla específico al crear una tabla. Se aplica a los motores de tabla. Ejemplos
TABLE ENGINE
GRANT TABLE ENGINE ON * TO john
GRANT TABLE ENGINE ON TinyLog TO john
Algunos motores de tabla con fuentes externas pueden requerir permisos
De forma predeterminada, por motivos de compatibilidad con versiones anteriores, al crear una tabla con un motor de tabla específico se ignoran los privilegios; sin embargo, puede cambiar este comportamiento estableciendo
table_engines_require_grant en true
en config.xml.
READ/
WRITE sobre la fuente correspondiente. Consulte Sources.
Por ejemplo, para el motor de tabla AzureBlobStorage, puede ser necesario el siguiente privilegio.
GRANT READ, WRITE ON AZURE TO john
Otorga todos los privilegios sobre una entidad a una cuenta de usuario o a un rol.
ALL
El privilegio
ALL no es compatible con ClickHouse Cloud, donde el usuario
default tiene permisos limitados. Los usuarios pueden otorgar los permisos máximos a otro usuario concediéndole
default_role. Consulta aquí para obtener más detalles.
Los usuarios también pueden usar
GRANT CURRENT GRANTS con el usuario
default para lograr un efecto similar a
ALL.
No otorga ningún privilegio.
NONE
El privilegio
ADMIN OPTION
ADMIN OPTION permite a un usuario conceder su rol a otro usuario.