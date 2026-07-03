WHERE se aplica antes de evaluar las funciones de ventana, mientras que
QUALIFY se aplica después.
Es posible hacer referencia desde la cláusula
QUALIFY a los resultados de las funciones de ventana de la cláusula
SELECT mediante su alias. Como alternativa, la cláusula
QUALIFY puede filtrar por los resultados de funciones de ventana adicionales que no se devuelven en los resultados de la consulta.
No se puede usar
Limitaciones
QUALIFY si no hay ninguna función de ventana que evaluar. Use
WHERE en su lugar.
Ejemplo:
Ejemplos
SELECT number, COUNT() OVER (PARTITION BY number % 3) AS partition_count
FROM numbers(10)
QUALIFY partition_count = 4
ORDER BY number;
┌─number─┬─partition_count─┐
│ 0 │ 4 │
│ 3 │ 4 │
│ 6 │ 4 │
│ 9 │ 4 │
└────────┴─────────────────┘