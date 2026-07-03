WHERE se aplica antes de evaluar las funciones de ventana, mientras que QUALIFY se aplica después. Permite filtrar los resultados de las funciones de ventana. Es similar a la cláusula WHERE , pero la diferencia es quese aplica antes de evaluar las funciones de ventana, mientras quese aplica después.

Es posible hacer referencia desde la cláusula QUALIFY a los resultados de las funciones de ventana de la cláusula SELECT mediante su alias. Como alternativa, la cláusula QUALIFY puede filtrar por los resultados de funciones de ventana adicionales que no se devuelven en los resultados de la consulta.

No se puede usar QUALIFY si no hay ninguna función de ventana que evaluar. Use WHERE en su lugar.

Ejemplo:

SELECT number , COUNT () OVER ( PARTITION BY number % 3 ) AS partition_count FROM numbers( 10 ) QUALIFY partition_count = 4 ORDER BY number ;