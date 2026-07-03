database_atomic_delay_before_drop_table_sec (8 minutos de forma predeterminada) tras ejecutar la sentencia DROP TABLE. Las tablas eliminadas se enumeran en
una tabla del sistema llamada
system.dropped_tables.
Si tiene una vista materializada sin una cláusula
TO asociada a la tabla eliminada, también tendrá que ejecutar UNDROP sobre la tabla interna de esa vista.
Sintaxis:
Ejemplo
UNDROP TABLE [db.]name [UUID '<uuid>'] [ON CLUSTER cluster]
CREATE TABLE tab
(
`id` UInt8
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
DROP TABLE tab;
SELECT *
FROM system.dropped_tables
FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
index: 0
database: default
table: tab
uuid: aa696a1a-1d70-4e60-a841-4c80827706cc
engine: MergeTree
metadata_dropped_path: /var/lib/clickhouse/metadata_dropped/default.tab.aa696a1a-1d70-4e60-a841-4c80827706cc.sql
table_dropped_time: 2023-04-05 14:12:12
1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.
UNDROP TABLE tab;
SELECT *
FROM system.dropped_tables
FORMAT Vertical;
```response
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.001 sec.
DESCRIBE TABLE tab
FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
name: id
type: UInt8
default_type:
default_expression:
comment:
codec_expression:
ttl_expression: