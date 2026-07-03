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Cancela la eliminación de la tabla. A partir de la versión 23.3 de ClickHouse, es posible ejecutar UNDROP sobre una tabla de una base de datos Atomic dentro del plazo de database_atomic_delay_before_drop_table_sec (8 minutos de forma predeterminada) tras ejecutar la sentencia DROP TABLE. Las tablas eliminadas se enumeran en una tabla del sistema llamada system.dropped_tables. Si tiene una vista materializada sin una cláusula TO asociada a la tabla eliminada, también tendrá que ejecutar UNDROP sobre la tabla interna de esa vista.
Consulte también DROP TABLE
Sintaxis:
Ejemplo
Última modificación el 3 de julio de 2026