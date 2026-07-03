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La sentencia de eliminación ligera elimina filas de la tabla [db.]table que coinciden con la expresión expr. Solo está disponible para la familia *MergeTree de motores de tabla.
Se denomina “eliminación ligera” para diferenciarlo del comando ALTER TABLE … DELETE, que implica un proceso pesado.

Ejemplos

La eliminación ligera no elimina los datos inmediatamente

La eliminación ligera se implementa como una mutación que marca las filas como eliminadas, pero no las elimina físicamente de inmediato. De forma predeterminada, las sentencias DELETE esperan a que se complete el marcado de las filas como eliminadas antes de devolver el control. Esto puede llevar mucho tiempo si la cantidad de datos es grande. Como alternativa, puede ejecutarse de forma asíncrona en segundo plano mediante la configuración lightweight_deletes_sync. Si está deshabilitada, la sentencia DELETE devolverá el control inmediatamente, pero los datos pueden seguir siendo visibles para las consultas hasta que finalice la mutación en segundo plano. La mutación no elimina físicamente las filas que se han marcado como eliminadas; esto solo ocurrirá durante la siguiente fusión. Como resultado, es posible que, durante un período no especificado, los datos no se eliminen realmente del almacenamiento y solo queden marcados como eliminados. Si necesita garantizar que sus datos se eliminen del almacenamiento en un plazo predecible, considere usar la configuración de tabla min_age_to_force_merge_seconds. O bien, puede usar el comando ALTER TABLE … DELETE. Tenga en cuenta que eliminar datos mediante ALTER TABLE ... DELETE puede consumir una cantidad significativa de recursos, ya que vuelve a crear todas las partes afectadas.

Eliminar grandes cantidades de datos

Las eliminaciones de gran volumen pueden afectar negativamente el rendimiento de ClickHouse. Si intenta eliminar todas las filas de una tabla, considere usar el comando TRUNCATE TABLE. Si prevé eliminaciones frecuentes, considere usar una clave de particionamiento personalizada. Después, puede usar el comando ALTER TABLE ... DROP PARTITION para eliminar rápidamente todas las filas asociadas a esa partición.

Limitaciones de la eliminación ligera

Eliminaciones ligeras con proyecciones

De forma predeterminada, DELETE no funciona en tablas con proyecciones. Esto se debe a que las filas de una proyección pueden verse afectadas por una operación DELETE. Sin embargo, existe una configuración de MergeTree, lightweight_mutation_projection_mode, para cambiar este comportamiento.

Consideraciones de rendimiento al usar la eliminación ligera

Eliminar grandes volúmenes de datos con la sentencia de eliminación ligera puede afectar negativamente al rendimiento de las consultas SELECT. Lo siguiente también puede afectar negativamente al rendimiento de la eliminación ligera:
  • Una condición WHERE compleja en una consulta DELETE.
  • Si la cola de mutaciones está llena de muchas otras mutaciones, esto puede provocar problemas de rendimiento, ya que todas las mutaciones de una tabla se ejecutan secuencialmente.
  • La tabla afectada tiene un número muy elevado de partes de datos.
  • Tener muchos datos en partes compactas. En una parte compacta, todas las columnas se almacenan en un único archivo.

Permisos para DELETE

DELETE requiere el privilegio ALTER DELETE. Para habilitar sentencias DELETE en una tabla específica para un usuario concreto, ejecute el siguiente comando:

Cómo funciona internamente la eliminación ligera con DELETE en ClickHouse

  1. Se aplica una “máscara” a las filas afectadas Cuando se ejecuta una consulta DELETE FROM table ..., ClickHouse guarda una máscara en la que cada fila queda marcada como “existente” o “eliminada”. Esas filas “eliminadas” se omiten en las consultas posteriores. Sin embargo, las filas no se eliminan físicamente hasta más adelante, durante las fusiones posteriores. Escribir esta máscara es mucho más ligero que lo que hace una consulta ALTER TABLE ... DELETE. La máscara se implementa como una columna oculta del sistema, _row_exists, que almacena True para todas las filas visibles y False para las eliminadas. Esta columna solo está presente en una parte si se eliminaron algunas filas de esa parte. No existe cuando una parte tiene todos los valores iguales a True.
  2. Las consultas SELECT se transforman para incluir la máscara Cuando se usa una columna enmascarada en una consulta, la consulta SELECT ... FROM table WHERE condition se amplía internamente con el predicado sobre _row_exists y se transforma en:
    En tiempo de ejecución, se lee la columna _row_exists para determinar qué filas no deben devolverse. Si hay muchas filas eliminadas, ClickHouse puede determinar qué gránulos se pueden omitir por completo al leer el resto de las columnas.
  3. Las consultas DELETE se transforman en consultas ALTER TABLE ... UPDATE DELETE FROM table WHERE condition se traduce en una mutación ALTER TABLE table UPDATE _row_exists = 0 WHERE condition. Internamente, esta mutación se ejecuta en dos pasos:
    1. Se ejecuta un comando SELECT count() FROM table WHERE condition para cada parte individual a fin de determinar si esa parte está afectada.
    2. A partir de los comandos anteriores, las partes afectadas se mutan y se crean hardlinks para las partes no afectadas. En el caso de las partes wide, se actualiza la columna _row_exists de cada fila y los archivos del resto de columnas se enlazan mediante hardlinks. En el caso de las partes compactas, todas las columnas se vuelven a escribir porque se almacenan juntas en un solo archivo.
    Como se desprende de los pasos anteriores, la técnica de enmascaramiento de DELETE ligero mejora el rendimiento frente al método tradicional ALTER TABLE ... DELETE, porque no vuelve a escribir todos los archivos de columnas de las partes afectadas.

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Última modificación el 3 de julio de 2026