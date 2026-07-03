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Activa los roles del usuario actual.

SET DEFAULT ROLE

Establece los roles predeterminados de un usuario. Los roles predeterminados se activan automáticamente cuando el usuario inicia sesión. Solo se pueden establecer como predeterminados los roles concedidos previamente. Si el rol no se ha concedido a un usuario, ClickHouse lanza una excepción.

Ejemplos

Asigna varios roles predeterminados a un usuario:
Establece como predeterminados todos los roles concedidos a un usuario:
Elimine los roles predeterminados de un usuario:
Establezca como predeterminados todos los roles concedidos, excepto los roles específicos role1 y role2:
Última modificación el 3 de julio de 2026