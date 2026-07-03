Activa los roles del usuario actual.

SET ROLE { DEFAULT | NONE | role [,...] | ALL | ALL EXCEPT role [,...]}

​ SET DEFAULT ROLE

Establece los roles predeterminados de un usuario.

Los roles predeterminados se activan automáticamente cuando el usuario inicia sesión. Solo se pueden establecer como predeterminados los roles concedidos previamente. Si el rol no se ha concedido a un usuario, ClickHouse lanza una excepción.

SET DEFAULT ROLE { NONE | role [,...] | ALL | ALL EXCEPT role [,...]} TO {user|CURRENT_USER} [,...]

Asigna varios roles predeterminados a un usuario:

SET DEFAULT ROLE role1, role2, ... TO user

Establece como predeterminados todos los roles concedidos a un usuario:

SET DEFAULT ROLE ALL TO user

Elimine los roles predeterminados de un usuario:

SET DEFAULT ROLE NONE TO user

Establezca como predeterminados todos los roles concedidos, excepto los roles específicos role1 y role2 :