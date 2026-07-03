SET ROLE {DEFAULT | NONE | role [,...] | ALL | ALL EXCEPT role [,...]}
Establece los roles predeterminados de un usuario. Los roles predeterminados se activan automáticamente cuando el usuario inicia sesión. Solo se pueden establecer como predeterminados los roles concedidos previamente. Si el rol no se ha concedido a un usuario, ClickHouse lanza una excepción.
SET DEFAULT ROLE
SET DEFAULT ROLE {NONE | role [,...] | ALL | ALL EXCEPT role [,...]} TO {user|CURRENT_USER} [,...]
Asigna varios roles predeterminados a un usuario:
Ejemplos
Establece como predeterminados todos los roles concedidos a un usuario:
SET DEFAULT ROLE role1, role2, ... TO user
Elimine los roles predeterminados de un usuario:
SET DEFAULT ROLE ALL TO user
Establezca como predeterminados todos los roles concedidos, excepto los roles específicos
SET DEFAULT ROLE NONE TO user
role1 y
role2:
SET DEFAULT ROLE ALL EXCEPT role1, role2 TO user