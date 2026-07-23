CHECK DATABASE verifica el estado de una base de datos.
Su uso principal es con el motor de base de datos
DataLakeCatalog, donde comprueba que el catálogo externo que respalda la base de datos sea accesible y que se pueda recuperar su lista de tablas. Se trata de una comprobación ligera: confirma la conectividad y la autenticación sin leer ningún dato de las tablas.
La sintaxis básica de la consulta es la siguiente:
Sintaxis
CHECK DATABASE database_name
database_name: Especifica el nombre de la base de datos que desea comprobar.
Para una base de datos con el motor
Comportamiento
DataLakeCatalog,
CHECK DATABASE:
- Se conecta al catálogo externo (por ejemplo, AWS Glue, Databricks Unity, Hive Metastore o un catálogo REST de Iceberg) y obtiene su lista de tablas.
- Informa que la comprobación fue correcta si el catálogo es accesible y la autenticación es válida.
- No requiere que el catálogo contenga ninguna tabla: un catálogo vacío, pero accesible, sigue considerándose en buen estado.
CHECK DATABASE finaliza correctamente sin realizar ninguna acción.
Para ejecutar
CHECK DATABASE, se requiere el privilegio
CHECK sobre la base de datos (consulte
GRANT).
Compruebe la base de datos
Ejemplos
DataLakeCatalog llamada
datalake:
Si se puede acceder al catálogo y las credenciales son válidas, la consulta se completa correctamente y no devuelve ninguna fila. Si no se puede acceder al catálogo, la consulta lanza una excepción. El mensaje exacto depende del tipo de catálogo y del fallo subyacente (por ejemplo, un error de conexión, un estado HTTP como
Query
CHECK DATABASE datalake;
401 Unauthorized o un fallo de resolución de DNS).