Revocar privilegios a usuarios
Sintaxis
Revocar roles a usuarios
REVOKE [ON CLUSTER cluster_name] privilege[(column_name [,...])] [,...] ON {db.table|db.*|*.*|table|*} FROM {user | CURRENT_USER} [,...] | ALL | ALL EXCEPT {user | CURRENT_USER} [,...]
REVOKE [ON CLUSTER cluster_name] [ADMIN OPTION FOR] role [,...] FROM {user | role | CURRENT_USER} [,...] | ALL | ALL EXCEPT {user_name | role_name | CURRENT_USER} [,...]
Para revocar un privilegio, puede usar otro de un ámbito más amplio que el que desea revocar. Por ejemplo, si un usuario tiene el privilegio
Descripción
SELECT (x,y), el administrador puede ejecutar la consulta
REVOKE SELECT(x,y) ...,
REVOKE SELECT * ... o incluso
REVOKE ALL PRIVILEGES ... para revocar ese privilegio.
Se puede revocar parte de un privilegio. Por ejemplo, si un usuario tiene el privilegio
Revocaciones parciales
SELECT *.*, puede revocársele el privilegio de leer datos de alguna tabla o base de datos.
Conceda a la cuenta de usuario
Ejemplos
john el privilegio de seleccionar en todas las bases de datos, excepto en
accounts:
Conceda a la cuenta de usuario
GRANT SELECT ON *.* TO john;
REVOKE SELECT ON accounts.* FROM john;
mira el privilegio de seleccionar todas las columnas de la tabla
accounts.staff, excepto
wage.
Artículo original
GRANT SELECT ON accounts.staff TO mira;
REVOKE SELECT(wage) ON accounts.staff FROM mira;