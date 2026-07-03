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Revoca privilegios de usuarios o roles.

Sintaxis

Revocar privilegios a usuarios
Revocar roles a usuarios

Descripción

Para revocar un privilegio, puede usar otro de un ámbito más amplio que el que desea revocar. Por ejemplo, si un usuario tiene el privilegio SELECT (x,y), el administrador puede ejecutar la consulta REVOKE SELECT(x,y) ..., REVOKE SELECT * ... o incluso REVOKE ALL PRIVILEGES ... para revocar ese privilegio.

Revocaciones parciales

Se puede revocar parte de un privilegio. Por ejemplo, si un usuario tiene el privilegio SELECT *.*, puede revocársele el privilegio de leer datos de alguna tabla o base de datos.

Ejemplos

Conceda a la cuenta de usuario john el privilegio de seleccionar en todas las bases de datos, excepto en accounts:
Conceda a la cuenta de usuario mira el privilegio de seleccionar todas las columnas de la tabla accounts.staff, excepto wage.
Artículo original
Última modificación el 3 de julio de 2026