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Intercambia de forma atómica los nombres de dos tablas o diccionarios. Esta tarea también puede realizarse con una consulta RENAME usando un nombre temporal, pero en ese caso la operación no es atómica.
La consulta EXCHANGE solo es compatible con los motores de base de datos Atomic y Shared.
Sintaxis

EXCHANGE TABLES

Intercambia los nombres de dos tablas. Sintaxis

EXCHANGE DE VARIAS TABLAS

Puede intercambiar varios pares de tablas en una sola consulta separándolos con comas.
Al intercambiar varios pares de tablas, los intercambios se realizan de forma secuencial, no atómica. Si se produce un error durante la operación, es posible que algunos pares de tablas se hayan intercambiado y otros no.
Ejemplo
Query
Response

EXCHANGE DICTIONARIES

Intercambia los nombres de dos diccionarios. Sintaxis
Véase también
Última modificación el 3 de julio de 2026