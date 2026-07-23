Skip to main content

IPv4

عناوين IPv4. تُخزَّن في 4 بايتات كـ UInt32.

الاستخدام الأساسي

أو يمكنك استخدام نطاق IPv4 كمفتاح:
يدعم النطاق IPv4 تنسيق إدخال مخصصًا بصيغة سلاسل IPv4:
تُخزَّن القيم بصيغة ثنائية مدمجة:
يمكن مقارنة عناوين IPv4 مباشرةً بعناوين IPv6:
انظر أيضًا
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦