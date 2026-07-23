structure describe la clave del diccionario y los campos disponibles para las consultas.
Descripción XML:
Los atributos se describen en los siguientes elementos:
<dictionary>
<structure>
<id>
<name>Id</name>
</id>
<attribute>
<!-- Parámetros de atributo -->
</attribute>
...
</structure>
</dictionary>
<id>— Columna clave
<attribute>— Columna de datos: puede haber varios atributos.
Los atributos se describen en el cuerpo de la consulta:
CREATE DICTIONARY dict_name (
Id UInt64,
-- atributos
)
PRIMARY KEY Id
...
PRIMARY KEY— Columna clave
AttrName AttrType— Columna de datos. Puede haber múltiples atributos.
ClickHouse admite los siguientes tipos de claves:
Clave
- Clave numérica.
UInt64. Se define en la etiqueta
<id>o mediante la palabra clave
PRIMARY KEY.
- Clave compuesta. Conjunto de valores de distintos tipos. Se define en la etiqueta
<key>o mediante la palabra clave
PRIMARY KEY.
<id> o
<key>. La sentencia DDL debe contener una única
PRIMARY KEY.
No debe describir la clave como un atributo.
Tipo:
Clave numérica
UInt64.
Ejemplo de configuración:
Campos de configuración:
<id>
<name>Id</name>
</id>
name– El nombre de la columna con claves.
CREATE DICTIONARY (
Id UInt64,
...
)
PRIMARY KEY Id
...
PRIMARY KEY– El nombre de la columna que contiene las claves.
La clave puede ser una
Clave compuesta
tuple formada por campos de cualquier tipo. El layout en este caso debe ser
complex_key_hashed o
complex_key_cache.
La estructura de la clave se define en el elemento
<key>. Los campos de la clave se especifican en el mismo formato que los atributos del diccionario. Ejemplo:
o
<structure>
<key>
<attribute>
<name>field1</name>
<type>String</type>
</attribute>
<attribute>
<name>field2</name>
<type>UInt32</type>
</attribute>
...
</key>
...
En una consulta a la función
CREATE DICTIONARY (
field1 String,
field2 UInt32
...
)
PRIMARY KEY field1, field2
...
dictGet*, se pasa una tupla como clave. Ejemplo:
dictGetString('dict_name', 'attr_name', tuple('string for field1', num_for_field2)).
Cuando la clave compuesta consta de un solo atributo, el valor de la clave puede pasarse directamente, sin necesidad de envolverlo en
tuple. Por ejemplo, tanto
dictGetString('dict_name', 'attr_name', 'key') como
dictGetString('dict_name', 'attr_name', tuple('key')) son válidos.
Ejemplo de configuración:
Atributos
or
<structure>
...
<attribute>
<name>Name</name>
<type>ClickHouseDataType</type>
<null_value></null_value>
<expression>rand64()</expression>
<hierarchical>true</hierarchical>
<injective>true</injective>
<is_object_id>true</is_object_id>
</attribute>
</structure>
Campos de configuración:
CREATE DICTIONARY somename (
Name ClickHouseDataType DEFAULT '' EXPRESSION rand64() HIERARCHICAL INJECTIVE IS_OBJECT_ID
)
|Etiqueta
|Descripción
|Obligatorio
name
|Nombre de la columna.
|Sí
type
|Tipo de dato de ClickHouse: UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, Int8, Int16, Int32, Int64, Float32, Float64, UUID, Decimal32, Decimal64, Decimal128, Decimal256,Date, Date32, DateTime, DateTime64, String, Array.
ClickHouse intenta convertir el valor del diccionario al tipo de dato especificado. Por ejemplo, en MySQL, el field puede ser
TEXT,
VARCHAR o
BLOB en la tabla de origen de MySQL, pero puede cargarse como
String en ClickHouse.
Actualmente, Nullable se admite para los diccionarios Flat, Hashed, ComplexKeyHashed, Direct, ComplexKeyDirect, RangeHashed, Polygon, Cache, ComplexKeyCache, SSDCache, SSDComplexKeyCache. En los diccionarios IPTrie, no se admiten tipos
Nullable.
|Sí
null_value
|Valor predeterminado para un elemento que no existe.
En el ejemplo, es una cadena vacía. El valor NULL solo puede usarse para los tipos
Nullable (consulte la línea anterior con la descripción de los tipos).
|Sí
expression
|Expresión que ClickHouse ejecuta sobre el valor.
La expresión puede ser un nombre de columna en la base de datos SQL remota. Por lo tanto, puede usarla para crear un alias para la columna remota.
Valor predeterminado: sin expresión.
|No
|
hierarchical
|Si es
true, el atributo contiene el valor de la clave padre de la clave actual. Consulte Hierarchical Dictionaries.
Valor predeterminado:
false.
|No
injective
|Indicador que muestra si el mapeo
id -> attribute es inyectivo.
Si es
true, ClickHouse puede colocar automáticamente, después de la cláusula
GROUP BY, las solicitudes a diccionarios con esta propiedad. Por lo general, esto reduce significativamente la cantidad de dichas solicitudes.
Valor predeterminado:
false.
|No
is_object_id
|Indicador que muestra si la consulta se ejecuta para un documento de MongoDB mediante
ObjectID.
Valor predeterminado:
false.