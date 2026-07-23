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Si usa un diccionario con ClickHouse Cloud, utilice la opción de consulta DDL para crear sus diccionarios y cree el diccionario como el usuario default. Además, consulte la lista de orígenes de diccionario compatibles en la guía de compatibilidad de Cloud.
La cláusula structure describe la clave del diccionario y los campos disponibles para las consultas. Descripción XML:
Los atributos se describen en los siguientes elementos:
  • <id> — Columna clave
  • <attribute> — Columna de datos: puede haber varios atributos.
Sentencia DDL:
Los atributos se describen en el cuerpo de la consulta:
  • PRIMARY KEY — Columna clave
  • AttrName AttrType — Columna de datos. Puede haber múltiples atributos.

Clave

ClickHouse admite los siguientes tipos de claves:
  • Clave numérica. UInt64. Se define en la etiqueta <id> o mediante la palabra clave PRIMARY KEY.
  • Clave compuesta. Conjunto de valores de distintos tipos. Se define en la etiqueta <key> o mediante la palabra clave PRIMARY KEY.
Una estructura XML puede contener <id> o <key>. La sentencia DDL debe contener una única PRIMARY KEY.
No debe describir la clave como un atributo.

Clave numérica

Tipo: UInt64. Ejemplo de configuración:
Campos de configuración:
  • name – El nombre de la columna con claves.
Para la sentencia DDL:
  • PRIMARY KEY – El nombre de la columna que contiene las claves.

Clave compuesta

La clave puede ser una tuple formada por campos de cualquier tipo. El layout en este caso debe ser complex_key_hashed o complex_key_cache.
Una clave compuesta puede constar de un solo elemento. Esto permite, por ejemplo, usar una cadena como clave.
La estructura de la clave se define en el elemento <key>. Los campos de la clave se especifican en el mismo formato que los atributos del diccionario. Ejemplo:
o
En una consulta a la función dictGet*, se pasa una tupla como clave. Ejemplo: dictGetString('dict_name', 'attr_name', tuple('string for field1', num_for_field2)). Cuando la clave compuesta consta de un solo atributo, el valor de la clave puede pasarse directamente, sin necesidad de envolverlo en tuple. Por ejemplo, tanto dictGetString('dict_name', 'attr_name', 'key') como dictGetString('dict_name', 'attr_name', tuple('key')) son válidos.

Atributos

Ejemplo de configuración:
or
Campos de configuración:
Última modificación el 23 de julio de 2026