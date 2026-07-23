Configuración de la clave y de los atributos del diccionario

default . Además, consulte la lista de orígenes de diccionario compatibles en la Si usa un diccionario con ClickHouse Cloud, utilice la opción de consulta DDL para crear sus diccionarios y cree el diccionario como el usuario. Además, consulte la lista de orígenes de diccionario compatibles en la guía de compatibilidad de Cloud

La cláusula structure describe la clave del diccionario y los campos disponibles para las consultas.

Descripción XML:

< dictionary > < structure > < id > < name > Id </ name > </ id > < attribute > <!-- Parámetros de atributo --> </ attribute > ... </ structure > </ dictionary >

Los atributos se describen en los siguientes elementos:

<id> — Columna clave

— Columna clave <attribute> — Columna de datos: puede haber varios atributos.

Sentencia DDL:

CREATE DICTIONARY dict_name ( Id UInt64, -- atributos ) PRIMARY KEY Id ...

Los atributos se describen en el cuerpo de la consulta:

PRIMARY KEY — Columna clave

— Columna clave AttrName AttrType — Columna de datos. Puede haber múltiples atributos.

ClickHouse admite los siguientes tipos de claves:

Clave numérica. UInt64 . Se define en la etiqueta <id> o mediante la palabra clave PRIMARY KEY .

. Se define en la etiqueta o mediante la palabra clave . Clave compuesta. Conjunto de valores de distintos tipos. Se define en la etiqueta <key> o mediante la palabra clave PRIMARY KEY .

Una estructura XML puede contener <id> o <key> . La sentencia DDL debe contener una única PRIMARY KEY .

No debe describir la clave como un atributo.

​ Clave numérica

Tipo: UInt64 .

Ejemplo de configuración:

< id > < name > Id </ name > </ id >

Campos de configuración:

name – El nombre de la columna con claves.

Para la sentencia DDL:

CREATE DICTIONARY ( Id UInt64, ... ) PRIMARY KEY Id ...

PRIMARY KEY – El nombre de la columna que contiene las claves.

​ Clave compuesta

tuple formada por campos de cualquier tipo. El complex_key_hashed o complex_key_cache . La clave puede ser unaformada por campos de cualquier tipo. El layout en este caso debe ser

Una clave compuesta puede constar de un solo elemento. Esto permite, por ejemplo, usar una cadena como clave.

<key> . Los campos de la clave se especifican en el mismo formato que los La estructura de la clave se define en el elemento. Los campos de la clave se especifican en el mismo formato que los atributos del diccionario. Ejemplo:

< structure > < key > < attribute > < name > field1 </ name > < type > String </ type > </ attribute > < attribute > < name > field2 </ name > < type > UInt32 </ type > </ attribute > ... </ key > ...

o

CREATE DICTIONARY ( field1 String, field2 UInt32 ... ) PRIMARY KEY field1, field2 ...

En una consulta a la función dictGet* , se pasa una tupla como clave. Ejemplo: dictGetString('dict_name', 'attr_name', tuple('string for field1', num_for_field2)) .

Cuando la clave compuesta consta de un solo atributo, el valor de la clave puede pasarse directamente, sin necesidad de envolverlo en tuple . Por ejemplo, tanto dictGetString('dict_name', 'attr_name', 'key') como dictGetString('dict_name', 'attr_name', tuple('key')) son válidos.

Ejemplo de configuración:

< structure > ... < attribute > < name > Name </ name > < type > ClickHouseDataType </ type > < null_value ></ null_value > < expression > rand64() </ expression > < hierarchical > true </ hierarchical > < injective > true </ injective > < is_object_id > true </ is_object_id > </ attribute > </ structure >

or

CREATE DICTIONARY somename ( Name ClickHouseDataType DEFAULT '' EXPRESSION rand64() HIERARCHICAL INJECTIVE IS_OBJECT_ID )

Campos de configuración: