Configure diccionarios jerárquicos con relaciones de claves padre-hijo.

​ Diccionarios jerárquicos

ClickHouse admite diccionarios jerárquicos con una clave numérica

Considere la siguiente estructura jerárquica:

0 (Common parent) │ ├── 1 (United States of America) │ │ │ └── 2 (California) │ │ │ └── 3 (San Francisco) │ └── 4 (Great Britain) │ └── 5 (London)

Esta jerarquía puede expresarse como la siguiente tabla del diccionario.

region_id parent_region region_name 1 0 Estados Unidos de América 2 1 California 3 2 San Francisco 4 0 Great Britain 5 4 London

Esta tabla contiene una columna parent_region que almacena la clave del padre inmediato del elemento.

ClickHouse admite la propiedad jerárquica para los atributos de diccionarios externos. Esta propiedad permite configurar el diccionario jerárquico de forma similar a la descrita anteriormente.

La función dictGetHierarchy permite obtener la cadena de padres de un elemento. La función dictGetRoot devuelve únicamente el ancestro superior (la raíz) de un elemento.

En nuestro ejemplo, la estructura del diccionario puede ser la siguiente: