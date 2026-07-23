ClickHouse admite diccionarios jerárquicos con una clave numérica. Considere la siguiente estructura jerárquica:
Diccionarios jerárquicos
Esta jerarquía puede expresarse como la siguiente tabla del diccionario.
0 (Common parent)
│
├── 1 (United States of America)
│ │
│ └── 2 (California)
│ │
│ └── 3 (San Francisco)
│
└── 4 (Great Britain)
│
└── 5 (London)
Esta tabla contiene una columna
|region_id
|parent_region
|region_name
|1
|0
|Estados Unidos de América
|2
|1
|California
|3
|2
|San Francisco
|4
|0
|Great Britain
|5
|4
|London
parent_region que almacena la clave del padre inmediato del elemento.
ClickHouse admite la propiedad jerárquica para los atributos de diccionarios externos. Esta propiedad permite configurar el diccionario jerárquico de forma similar a la descrita anteriormente.
La función dictGetHierarchy permite obtener la cadena de padres de un elemento. La función dictGetRoot devuelve únicamente el ancestro superior (la raíz) de un elemento.
En nuestro ejemplo, la estructura del diccionario puede ser la siguiente:
- DDL
- Archivo de configuración
CREATE DICTIONARY regions_dict
(
region_id UInt64,
parent_region UInt64 DEFAULT 0 HIERARCHICAL,
region_name String DEFAULT ''
)
PRIMARY KEY region_id
SOURCE(...)
LAYOUT(HASHED())
LIFETIME(3600);