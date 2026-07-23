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Diccionarios jerárquicos

ClickHouse admite diccionarios jerárquicos con una clave numérica. Considere la siguiente estructura jerárquica:
Esta jerarquía puede expresarse como la siguiente tabla del diccionario. Esta tabla contiene una columna parent_region que almacena la clave del padre inmediato del elemento. ClickHouse admite la propiedad jerárquica para los atributos de diccionarios externos. Esta propiedad permite configurar el diccionario jerárquico de forma similar a la descrita anteriormente. La función dictGetHierarchy permite obtener la cadena de padres de un elemento. La función dictGetRoot devuelve únicamente el ancestro superior (la raíz) de un elemento. En nuestro ejemplo, la estructura del diccionario puede ser la siguiente:

Última modificación el 23 de julio de 2026