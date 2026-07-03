CREATE SETTINGS PROFILE [IF NOT EXISTS | OR REPLACE] name1 [, name2 [,...]]

[ON CLUSTER cluster_name]

[IN access_storage_type]

[SETTINGS variable [= value] [MIN [=] min_value] [MAX [=] max_value] [CONST|READONLY|WRITABLE|CHANGEABLE_IN_READONLY] | INHERIT 'profile_name' ] [,...]