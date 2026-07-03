Skip to main content
Crea perfiles de configuración que se pueden asignar a un usuario o a un rol. Sintaxis:
La cláusula ON CLUSTER permite crear perfiles de configuración en un clúster; consulte DDL distribuido.

Ejemplo

Cree un usuario:
Cree el perfil de configuración max_memory_usage_profile con un valor y restricciones para la configuración max_memory_usage y asígnelo al usuario robin:
Última modificación el 3 de julio de 2026