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hashed

El diccionario se almacena por completo en memoria en forma de tabla hash. Puede contener cualquier cantidad de elementos con cualquier identificador. En la práctica, el número de claves puede alcanzar decenas de millones de elementos. La clave del diccionario es de tipo UInt64. Se admiten todos los tipos de fuentes. Al actualizar, los datos (desde un archivo o una tabla) se leen íntegramente. Ejemplo de configuración:

Ejemplo de configuración con ajustes:

sparse_hashed

Similar a hashed, pero usa menos memoria a costa de un mayor uso de CPU. La clave del diccionario es de tipo UInt64. Ejemplo de configuración:

También es posible usar shards para este tipo de diccionario y, de nuevo, es más importante para sparse_hashed que para hashed, ya que sparse_hashed es más lento.

complex_key_hashed

Este tipo de almacenamiento se utiliza con claves compuestas. Es similar a hashed. Ejemplo de configuración:

complex_key_sparse_hashed

Este tipo de almacenamiento está pensado para usarse con claves compuestas. Es similar a sparse_hashed. Ejemplo de configuración:

Última modificación el 3 de julio de 2026