El diccionario se almacena por completo en memoria en forma de tabla hash. Puede contener cualquier cantidad de elementos con cualquier identificador. En la práctica, el número de claves puede alcanzar decenas de millones de elementos. La clave del diccionario es de tipo UInt64. Se admiten todos los tipos de fuentes. Al actualizar, los datos (desde un archivo o una tabla) se leen íntegramente. Ejemplo de configuración:
hashed
- DDL
- Archivo de configuración
LAYOUT(HASHED())
Ejemplo de configuración con ajustes:
- DDL
- Archivo de configuración
LAYOUT(HASHED([SHARDS 1] [SHARD_LOAD_QUEUE_BACKLOG 10000] [MAX_LOAD_FACTOR 0.5]))
Similar a
sparse_hashed
hashed, pero usa menos memoria a costa de un mayor uso de CPU.
La clave del diccionario es de tipo UInt64.
Ejemplo de configuración:
- DDL
- Archivo de configuración
LAYOUT(SPARSE_HASHED([SHARDS 1] [SHARD_LOAD_QUEUE_BACKLOG 10000] [MAX_LOAD_FACTOR 0.5]))
También es posible usar
shards para este tipo de diccionario y, de nuevo, es más importante para
sparse_hashed que para
hashed, ya que
sparse_hashed es más lento.
Este tipo de almacenamiento se utiliza con claves compuestas. Es similar a
complex_key_hashed
hashed.
Ejemplo de configuración:
- DDL
- Archivo de configuración
LAYOUT(COMPLEX_KEY_HASHED([SHARDS 1] [SHARD_LOAD_QUEUE_BACKLOG 10000] [MAX_LOAD_FACTOR 0.5]))
Este tipo de almacenamiento está pensado para usarse con claves compuestas. Es similar a sparse_hashed. Ejemplo de configuración:
complex_key_sparse_hashed
- DDL
- Archivo de configuración
LAYOUT(COMPLEX_KEY_SPARSE_HASHED([SHARDS 1] [SHARD_LOAD_QUEUE_BACKLOG 10000] [MAX_LOAD_FACTOR 0.5]))