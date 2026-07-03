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Crea una función definida por el usuario (UDF) a partir de una expresión lambda. La expresión debe componerse de parámetros de la función, constantes, operadores u otras llamadas a funciones. Sintaxis
Una función puede tener un número arbitrario de parámetros. Hay algunas restricciones:
  • El nombre de una función debe ser único entre las funciones definidas por el usuario y las del sistema.
  • No se permiten las funciones recursivas.
  • Todas las variables que use una función deben especificarse en su lista de parámetros.
Si se incumple alguna de estas restricciones, se genera una excepción. Ejemplo
Query
Response
En la siguiente consulta, se invoca una función condicional dentro de una función definida por el usuario:
Query
Response
Reemplazar una UDF existente:
Query
Response

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Última modificación el 3 de julio de 2026