CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] db_name [ON CLUSTER cluster] [ENGINE = engine(...)] [SETTINGS ...] [COMMENT 'Comment']
Cláusulas
Si la base de datos
IF NOT EXISTS
db_name ya existe, ClickHouse no crea una nueva base de datos y:
- No lanza una excepción si se especifica la cláusula.
- Lanza una excepción si no se especifica la cláusula.
ClickHouse crea la base de datos
ON CLUSTER
db_name en todos los servidores del clúster especificado. Encontrará más detalles en el artículo sobre Distributed DDL.
De forma predeterminada, ClickHouse usa su propio motor de base de datos Atomic. También están disponibles MySQL, PostgresSQL, MaterializedPostgreSQL, Replicated y SQLite.
ENGINE
Puede añadir un comentario a la base de datos al crearla. Se admiten comentarios en todos los motores de base de datos. Sintaxis
COMMENT
Ejemplo
CREATE DATABASE db_name ENGINE = engine(...) COMMENT 'Comment'
Query
CREATE DATABASE db_comment ENGINE = Memory COMMENT 'The temporary database';
SELECT name, comment FROM system.databases WHERE name = 'db_comment';
Response
┌─name───────┬─comment────────────────┐
│ db_comment │ The temporary database │
└────────────┴────────────────────────┘
SETTINGS
Cuando está habilitado, las tablas no se cargan por completo durante el arranque de la base de datos. En su lugar, se crea un proxy ligero para cada tabla y el motor de tabla real se materializa al acceder a ella por primera vez. Esto reduce el tiempo de arranque y el uso de memoria en bases de datos con muchas tablas, de las que solo se consulta activamente un subconjunto.
lazy_load_tables
Se aplica a motores de base de datos que almacenan los metadatos de las tablas en disco (p. ej.,
CREATE DATABASE db_name ENGINE = Atomic SETTINGS lazy_load_tables = 1;
Atomic,
Ordinary). Las vistas, las vistas materializadas, los diccionarios y las tablas respaldadas por funciones de tabla siempre se cargan de inmediato, independientemente de esta configuración.
Cuándo usarlo: Esta configuración es útil para bases de datos con una gran cantidad de tablas (cientos o miles) en las que solo se consulta activamente un subconjunto. Reduce el tiempo de inicio del servidor y el uso de memoria al posponer la creación de los objetos del motor de tabla, el análisis de las partes de datos y la inicialización de hilos en segundo plano hasta el primer acceso.
Impacto en
system.tables:
- Antes de acceder a una tabla,
system.tablesmuestra su motor como
TableProxy. Después del primer acceso, muestra el nombre real del motor (p. ej.,
MergeTree).
- Columnas como
total_rowsy
total_bytesdevuelven
NULLpara las tablas no cargadas, porque el almacenamiento real todavía no se ha creado.
SELECT,
INSERT,
ALTERy
DROPactivan de forma transparente la carga del motor de tabla real en el primer uso.
RENAME TABLEfunciona sin activar la carga.
- Una vez cargada, una tabla permanece cargada durante toda la vida útil del proceso del servidor.
- Las herramientas de monitorización que dependen de los metadatos de
system.tables(p. ej.,
total_rows,
engine) pueden mostrar información incompleta para las tablas no cargadas.
- La primera consulta a una tabla no cargada conlleva un coste puntual de carga (analizar la instrucción
CREATE TABLEalmacenada e inicializar el motor).
0 (deshabilitado).