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ssd_cache

Es similar a cache, pero almacena los datos en SSD y el índice en RAM. Todas las opciones de los diccionarios cache relacionadas con la cola de actualización también se pueden aplicar a los diccionarios de caché SSD. La clave del diccionario es de tipo UInt64.

complex_key_ssd_cache

Este tipo de almacenamiento está diseñado para usarse con claves compuestas. Similar a ssd_cache.
Última modificación el 3 de julio de 2026