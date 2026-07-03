< layout >

< ssd_cache >

<!-- Tamaño del bloque básico de lectura en bytes. Se recomienda que sea igual al tamaño de página del SSD. -->

< block_size > 4096 </ block_size >

<!-- Tamaño máximo del archivo de caché en bytes. -->

< file_size > 16777216 </ file_size >

<!-- Tamaño del búfer en RAM en bytes para leer elementos desde SSD. -->

< read_buffer_size > 131072 </ read_buffer_size >

<!-- Tamaño del búfer en RAM en bytes para acumular elementos antes de volcarlos al SSD. -->

< write_buffer_size > 1048576 </ write_buffer_size >

<!-- Ruta donde se almacenará el archivo de caché. -->

< path > /var/lib/clickhouse/user_files/test_dict </ path >

</ ssd_cache >