Es similar a
ssd_cache
cache, pero almacena los datos en SSD y el índice en RAM. Todas las opciones de los diccionarios
cache relacionadas con la cola de actualización también se pueden aplicar a los diccionarios de caché SSD.
La clave del diccionario es de tipo UInt64.
- DDL
- Archivo de configuración
LAYOUT(SSD_CACHE(BLOCK_SIZE 4096 FILE_SIZE 16777216 READ_BUFFER_SIZE 1048576
PATH '/var/lib/clickhouse/user_files/test_dict'))
Este tipo de almacenamiento está diseñado para usarse con claves compuestas. Similar a
complex_key_ssd_cache
ssd_cache.