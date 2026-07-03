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Crea una política de fila, es decir, un filtro que se utiliza para determinar qué filas puede leer un usuario de una tabla.
Las políticas de fila solo tienen sentido para usuarios con acceso de solo lectura. Si un usuario puede modificar una tabla o copiar particiones entre tablas, las restricciones de las políticas de fila dejan de ser efectivas.
Sintaxis:

Cláusula USING

Permite especificar una condición para filtrar filas. Un usuario verá una fila si la condición se evalúa como distinta de cero para esa fila.

Cláusula TO

En la sección TO puedes indicar una lista de usuarios y roles a los que se aplicará esta política. Por ejemplo, CREATE ROW POLICY ... TO accountant, john@localhost. La palabra clave ALL significa todos los usuarios de ClickHouse, incluido el usuario actual. La palabra clave ALL EXCEPT permite excluir algunos usuarios de la lista de todos los usuarios; por ejemplo, CREATE ROW POLICY ... TO ALL EXCEPT accountant, john@localhost

Cláusula AS

Se permite que haya más de una política habilitada en la misma tabla para el mismo usuario al mismo tiempo. Por lo tanto, necesitamos una forma de combinar las condiciones de varias políticas. De forma predeterminada, las políticas se combinan mediante el operador booleano OR. Por ejemplo, las siguientes políticas:
permitir al usuario peter ver las filas con b=1 o c=2. La cláusula AS especifica cómo deben combinarse las políticas entre sí. Las políticas pueden ser permisivas o restrictivas. De forma predeterminada, las políticas son permisivas, lo que significa que se combinan mediante el operador booleano OR. Como alternativa, una política puede definirse como restrictiva. Las políticas restrictivas se combinan mediante el operador booleano AND. Esta es la fórmula general:
Por ejemplo, las siguientes políticas:
permiten al usuario peter ver filas solo si b=1 Y c=2. Las políticas de base de datos se combinan con las políticas de tabla. Por ejemplo, las siguientes políticas:
permiten que el usuario peter vea las filas de table1 solo si se cumplen tanto b=1 COMO c=2, aunque cualquier otra tabla de mydb tendría aplicada únicamente la política b=1 para el usuario.

Cláusula ON CLUSTER

Permite crear políticas de fila en un clúster; consulta DDL distribuido.

Ejemplos

CREATE ROW POLICY filter1 ON mydb.mytable USING a<1000 TO accountant, john@localhost CREATE ROW POLICY filter2 ON mydb.mytable USING a<1000 AND b=5 TO ALL EXCEPT mira CREATE ROW POLICY filter3 ON mydb.mytable USING 1 TO admin CREATE ROW POLICY filter4 ON mydb.* USING 1 TO admin
Última modificación el 3 de julio de 2026