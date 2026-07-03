CREATE [ROW] POLICY [IF NOT EXISTS | OR REPLACE] policy_name1 [ON CLUSTER cluster_name1] ON [db1.]table1|db1.*
[, policy_name2 [ON CLUSTER cluster_name2] ON [db2.]table2|db2.* ...]
[IN access_storage_type]
[FOR SELECT] USING condition
[AS {PERMISSIVE | RESTRICTIVE}]
[TO {role1 [, role2 ...] | ALL | ALL EXCEPT role1 [, role2 ...]}]
Permite especificar una condición para filtrar filas. Un usuario verá una fila si la condición se evalúa como distinta de cero para esa fila.
Cláusula USING
En la sección
Cláusula TO
TO puedes indicar una lista de usuarios y roles a los que se aplicará esta política. Por ejemplo,
CREATE ROW POLICY ... TO accountant, john@localhost.
La palabra clave
ALL significa todos los usuarios de ClickHouse, incluido el usuario actual. La palabra clave
ALL EXCEPT permite excluir algunos usuarios de la lista de todos los usuarios; por ejemplo,
CREATE ROW POLICY ... TO ALL EXCEPT accountant, john@localhost
Se permite que haya más de una política habilitada en la misma tabla para el mismo usuario al mismo tiempo. Por lo tanto, necesitamos una forma de combinar las condiciones de varias políticas. De forma predeterminada, las políticas se combinan mediante el operador booleano
Cláusula AS
OR. Por ejemplo, las siguientes políticas:
permitir al usuario
CREATE ROW POLICY pol1 ON mydb.table1 USING b=1 TO mira, peter
CREATE ROW POLICY pol2 ON mydb.table1 USING c=2 TO peter, antonio
peter ver las filas con
b=1 o
c=2.
La cláusula
AS especifica cómo deben combinarse las políticas entre sí. Las políticas pueden ser permisivas o restrictivas. De forma predeterminada, las políticas son permisivas, lo que significa que se combinan mediante el operador booleano
OR.
Como alternativa, una política puede definirse como restrictiva. Las políticas restrictivas se combinan mediante el operador booleano
AND.
Esta es la fórmula general:
Por ejemplo, las siguientes políticas:
row_is_visible = (one or more of the permissive policies' conditions are non-zero) AND
(all of the restrictive policies's conditions are non-zero)
permiten al usuario
CREATE ROW POLICY pol1 ON mydb.table1 USING b=1 TO mira, peter
CREATE ROW POLICY pol2 ON mydb.table1 USING c=2 AS RESTRICTIVE TO peter, antonio
peter ver filas solo si
b=1 Y
c=2.
Las políticas de base de datos se combinan con las políticas de tabla.
Por ejemplo, las siguientes políticas:
permiten que el usuario
CREATE ROW POLICY pol1 ON mydb.* USING b=1 TO mira, peter
CREATE ROW POLICY pol2 ON mydb.table1 USING c=2 AS RESTRICTIVE TO peter, antonio
peter vea las filas de table1 solo si se cumplen tanto
b=1 COMO
c=2, aunque
cualquier otra tabla de mydb tendría aplicada únicamente la política
b=1 para el usuario.
Permite crear políticas de fila en un clúster; consulta DDL distribuido.
Cláusula ON CLUSTER
Ejemplos
CREATE ROW POLICY filter1 ON mydb.mytable USING a<1000 TO accountant, john@localhost
CREATE ROW POLICY filter2 ON mydb.mytable USING a<1000 AND b=5 TO ALL EXCEPT mira
CREATE ROW POLICY filter3 ON mydb.mytable USING 1 TO admin
CREATE ROW POLICY filter4 ON mydb.* USING 1 TO admin