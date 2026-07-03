Almacena un diccionario en memoria como arrays planos.

Con el layout flat , el diccionario se almacena completamente en memoria en forma de arrays planos. La cantidad de memoria utilizada es proporcional al tamaño de la clave más grande (en términos de espacio utilizado).

Este tipo de layout ofrece el mejor rendimiento entre todos los métodos disponibles para almacenar un diccionario.

max_array_size (de forma predeterminada: 500,000). Si al crear el diccionario se detecta una clave mayor, ClickHouse lanza una excepción y no crea el diccionario. El tamaño inicial de los arrays planos del diccionario se controla mediante la configuración initial_array_size (de forma predeterminada: 1024). La clave del diccionario es de tipo UInt64 y el valor está limitado por(de forma predeterminada: 500,000). Si al crear el diccionario se detecta una clave mayor, ClickHouse lanza una excepción y no crea el diccionario. El tamaño inicial de los arrays planos del diccionario se controla mediante la configuración(de forma predeterminada: 1024).

Se admiten todos los tipos de fuentes. Al actualizar el diccionario, los datos (desde un archivo o una tabla) se leen por completo.

Ejemplo de configuración: