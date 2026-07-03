CREATE USER [IF NOT EXISTS | OR REPLACE] name1 [, name2 [,...]] [ON CLUSTER cluster_name]

[NOT IDENTIFIED | IDENTIFIED {[WITH {plaintext_password | sha256_password | sha256_hash | double_sha1_password | double_sha1_hash}] BY { 'password' | 'hash' }} | WITH NO_PASSWORD | { WITH ldap SERVER 'server_name' } | { WITH kerberos [REALM 'realm']} | { WITH ssl_certificate CN 'common_name' | SAN 'TYPE:subject_alt_name' } | { WITH ssh_key BY KEY 'public_key' TYPE 'ssh-rsa|...' } | { WITH http SERVER 'server_name' [SCHEME 'Basic']} [VALID UNTIL datetime]

[, {[{plaintext_password | sha256_password | sha256_hash | ...}] BY { 'password' | 'hash' }} | {ldap SERVER 'server_name' } | {...} | ... [,...]]]

[HOST {LOCAL | NAME 'name' | REGEXP 'name_regexp' | IP 'address' | LIKE 'pattern'} [,...] | ANY | NONE ]

[VALID UNTIL datetime]

[IN access_storage_type]

[ROLE role [,...]]

[DEFAULT ROLE role [,...]]

[DEFAULT DATABASE database | NONE]

[GRANTEES {user | role | ANY | NONE} [,...] [EXCEPT {user | role} [,...]]]