La cláusula
CREATE USER [IF NOT EXISTS | OR REPLACE] name1 [, name2 [,...]] [ON CLUSTER cluster_name]
[NOT IDENTIFIED | IDENTIFIED {[WITH {plaintext_password | sha256_password | sha256_hash | double_sha1_password | double_sha1_hash}] BY {'password' | 'hash'}} | WITH NO_PASSWORD | {WITH ldap SERVER 'server_name'} | {WITH kerberos [REALM 'realm']} | {WITH ssl_certificate CN 'common_name' | SAN 'TYPE:subject_alt_name'} | {WITH ssh_key BY KEY 'public_key' TYPE 'ssh-rsa|...'} | {WITH http SERVER 'server_name' [SCHEME 'Basic']} [VALID UNTIL datetime]
[, {[{plaintext_password | sha256_password | sha256_hash | ...}] BY {'password' | 'hash'}} | {ldap SERVER 'server_name'} | {...} | ... [,...]]]
[HOST {LOCAL | NAME 'name' | REGEXP 'name_regexp' | IP 'address' | LIKE 'pattern'} [,...] | ANY | NONE]
[VALID UNTIL datetime]
[IN access_storage_type]
[ROLE role [,...]]
[DEFAULT ROLE role [,...]]
[DEFAULT DATABASE database | NONE]
[GRANTEES {user | role | ANY | NONE} [,...] [EXCEPT {user | role} [,...]]]
[SETTINGS variable [= value] [MIN [=] min_value] [MAX [=] max_value] [READONLY | WRITABLE] | PROFILE 'profile_name'] [,...]
ON CLUSTER permite crear usuarios en un clúster; consulte Distributed DDL.
Hay varias formas de identificar a un usuario:
Identificación
IDENTIFIED WITH no_password
IDENTIFIED WITH plaintext_password BY 'qwerty'
IDENTIFIED WITH sha256_password BY 'qwerty'or
IDENTIFIED BY 'password'
IDENTIFIED WITH sha256_hash BY 'hash'or
IDENTIFIED WITH sha256_hash BY 'hash' SALT 'salt'
IDENTIFIED WITH double_sha1_password BY 'qwerty'
IDENTIFIED WITH double_sha1_hash BY 'hash'
IDENTIFIED WITH bcrypt_password BY 'qwerty'
IDENTIFIED WITH bcrypt_hash BY 'hash'
IDENTIFIED WITH ldap SERVER 'server_name'
IDENTIFIED WITH kerberosor
IDENTIFIED WITH kerberos REALM 'realm'
IDENTIFIED WITH ssl_certificate CN 'mysite.com:user'
IDENTIFIED WITH ssh_key BY KEY 'public_key' TYPE 'ssh-rsa', KEY 'another_public_key' TYPE 'ssh-ed25519'
IDENTIFIED WITH http SERVER 'http_server'or
IDENTIFIED WITH http SERVER 'http_server' SCHEME 'basic'
IDENTIFIED BY 'qwerty'
<clickhouse>
<password_complexity>
<rule>
<pattern>.{12}</pattern>
<message>be at least 12 characters long</message>
</rule>
<rule>
<pattern>\p{N}</pattern>
<message>contain at least 1 numeric character</message>
</rule>
</password_complexity>
</clickhouse>
En ClickHouse Cloud, de forma predeterminada, las contraseñas deben cumplir los siguientes requisitos de complejidad:
- Tener al menos 12 caracteres
- Contener al menos 1 dígito
- Contener al menos 1 letra mayúscula
- Contener al menos 1 letra minúscula
- Contener al menos 1 carácter especial
Ejemplos
-
El siguiente nombre de usuario es
name1y no requiere contraseña, lo que obviamente no ofrece mucha seguridad:
CREATE USER name1 NOT IDENTIFIED
-
Para especificar una contraseña en texto plano:
CREATE USER name2 IDENTIFIED WITH plaintext_password BY 'my_password'
-
La opción más habitual es usar una contraseña con hash SHA-256. ClickHouse calculará el hash de la contraseña por ti cuando especifiques
IDENTIFIED WITH sha256_password. Por ejemplo:El usuario
CREATE USER name3 IDENTIFIED WITH sha256_password BY 'my_password'
name3ahora puede iniciar sesión con
my_password, pero la contraseña se almacena como el valor hash mostrado arriba. El siguiente archivo SQL se creó en
/var/lib/clickhouse/accessy se ejecuta al iniciar el servidor:
/var/lib/clickhouse/access $ cat 3843f510-6ebd-a52d-72ac-e021686d8a93.sql ATTACH USER name3 IDENTIFIED WITH sha256_hash BY '0C268556C1680BEF0640AAC1E7187566704208398DA31F03D18C74F5C5BE5053' SALT '4FB16307F5E10048196966DD7E6876AE53DE6A1D1F625488482C75F14A5097C7';
-
double_sha1_passwordno suele ser necesario, pero resulta útil al trabajar con clientes que lo requieren (como la interfaz MySQL):ClickHouse genera y ejecuta la siguiente consulta:
CREATE USER name4 IDENTIFIED WITH double_sha1_password BY 'my_password'
CREATE USER name4 IDENTIFIED WITH double_sha1_hash BY 'CCD3A959D6A004B9C3807B728BC2E55B67E10518'
-
bcrypt_passwordes la opción más segura para almacenar contraseñas. Utiliza el algoritmo bcrypt, que es resistente a ataques de fuerza bruta incluso si el hash de la contraseña se ve comprometido.La longitud de la contraseña está limitada a 72 caracteres con este método. El parámetro de factor de trabajo de bcrypt, que define la cantidad de cómputo y tiempo necesarios para calcular el hash y verificar la contraseña, se puede modificar en la configuración del servidor:
CREATE USER name5 IDENTIFIED WITH bcrypt_password BY 'my_password'El factor de trabajo debe estar entre 4 y 31, con un valor predeterminado de 12.
<bcrypt_workfactor>12</bcrypt_workfactor>
-
El tipo de contraseña también se puede omitir:
En este caso, ClickHouse usará el tipo de contraseña predeterminado especificado en la configuración del servidor:
CREATE USER name6 IDENTIFIED BY 'my_password'Los tipos de contraseña disponibles son:
<default_password_type>sha256_password</default_password_type>
plaintext_password,
sha256_password,
double_sha1_password.
-
Se pueden especificar varios métodos de autenticación:
CREATE USER user1 IDENTIFIED WITH plaintext_password by '1', bcrypt_password by '2', plaintext_password by '3''
- Es posible que las versiones anteriores de ClickHouse no admitan la sintaxis de varios métodos de autenticación. Por lo tanto, si el servidor ClickHouse contiene usuarios de este tipo y se degrada a una versión que no lo admite, esos usuarios quedarán inutilizables y algunas operaciones relacionadas con los usuarios dejarán de funcionar. Para realizar la degradación correctamente, es necesario configurar todos los usuarios para que tengan un único método de autenticación antes de degradar la versión. Como alternativa, si el servidor se degradó sin seguir el procedimiento adecuado, se deben eliminar los usuarios afectados.
no_passwordno puede coexistir con otros métodos de autenticación por motivos de seguridad. Por lo tanto, solo puede especificar
no_passwordsi es el único método de autenticación en la consulta.
El host de usuario es el host desde el que se puede establecer una conexión con servidor ClickHouse. El host puede especificarse en la sección
Host de usuario
HOST de la consulta de las siguientes maneras:
HOST IP 'ip_address_or_subnetwork'— El usuario solo puede conectarse a servidor ClickHouse desde la dirección IP especificada o una subred. Ejemplos:
HOST IP '192.168.0.0/16',
HOST IP '2001:DB8::/32'. Para usarlo en producción, especifique solo elementos
HOST IP(direcciones IP y sus máscaras), ya que el uso de
hosty
host_regexppuede provocar latencia adicional.
HOST ANY— El usuario puede conectarse desde cualquier ubicación. Esta es la opción predeterminada.
HOST LOCAL— El usuario solo puede conectarse localmente.
HOST NAME 'fqdn'— El host de usuario puede especificarse como un FQDN. Por ejemplo,
HOST NAME 'mysite.com'.
HOST REGEXP 'regexp'— Puede usar expresiones regulares pcre al especificar hosts de usuario. Por ejemplo,
HOST REGEXP '.*\.mysite\.com'.
HOST LIKE 'template'— Permite usar el operador LIKE para filtrar los hosts de usuario. Por ejemplo,
HOST LIKE '%'equivale a
HOST ANY;
HOST LIKE '%.mysite.com'filtra todos los hosts del dominio
mysite.com.
@ después del nombre de usuario. Ejemplos:
CREATE USER mira@'127.0.0.1'— Equivale a la sintaxis
HOST IP.
CREATE USER mira@'localhost'— Equivale a la sintaxis
HOST LOCAL.
CREATE USER mira@'192.168.%.%'— Equivale a la sintaxis
HOST LIKE.
Permite especificar la fecha de expiración y, opcionalmente, la hora de un método de autenticación. Acepta una cadena como parámetro. Se recomienda usar el formato
Cláusula VALID UNTIL
YYYY-MM-DD [hh:mm:ss] [timezone] para la fecha y hora, donde
[timezone] debe ser un desplazamiento numérico como
+09:00 o uno de
UTC,
GMT,
Z,
MSK,
MSD; no se reconocen zonas IANA con nombre como
Asia/Tokyo (consulte la nota a continuación). De forma predeterminada, este parámetro es igual a
'infinity'.
La cláusula
VALID UNTIL solo puede especificarse junto con un método de autenticación, excepto cuando no se haya especificado ningún método de autenticación en la consulta. En este caso, la cláusula
VALID UNTIL se aplicará a todos los métodos de autenticación existentes.
Ejemplos:
CREATE USER name1 VALID UNTIL '2025-01-01'
CREATE USER name1 VALID UNTIL '2025-01-01 12:00:00 UTC'
CREATE USER name1 VALID UNTIL '2025-01-01 12:00:00 +09:00'
CREATE USER name1 VALID UNTIL 'infinity'
CREATE USER name1 IDENTIFIED WITH plaintext_password BY 'no_expiration', bcrypt_password BY 'expiration_set' VALID UNTIL '2025-01-01'
La cadena de fecha y hora se analiza con
parseDateTimeBestEffort, que solo reconoce los tokens de zona horaria
UTC,
GMT,
Z,
MSK,
MSD y desplazamientos numéricos como
+09:00 o
-05:00. Las zonas horarias IANA con nombre, como
Asia/Tokyo o
Europe/London, no son compatibles, y un desplazamiento fijo no equivale a una zona IANA en regiones que observan el horario de verano, por lo que debe calcular el desplazamiento correcto para la fecha específica que está codificando.
Especifica los usuarios o roles que pueden recibir privilegios de este usuario, siempre que este usuario también tenga concedidos todos los permisos de acceso necesarios con GRANT OPTION. Opciones de la cláusula
Cláusula GRANTEES
GRANTEES:
user— Especifica un usuario al que este usuario puede conceder privilegios.
role— Especifica un rol al que este usuario puede conceder privilegios.
ANY— Este usuario puede conceder privilegios a cualquiera. Es la opción predeterminada.
NONE— Este usuario no puede conceder privilegios a nadie.
EXCEPT. Por ejemplo,
CREATE USER user1 GRANTEES ANY EXCEPT user2. Esto significa que, si a
user1 se le han concedido algunos privilegios con
GRANT OPTION, podrá conceder esos privilegios a cualquiera excepto a
user2.
Cree la cuenta de usuario
Ejemplos
mira con la contraseña
qwerty:
CREATE USER mira HOST IP '127.0.0.1' IDENTIFIED WITH sha256_password BY 'qwerty';
mira debe iniciar la aplicación cliente en el host donde se ejecuta el servidor ClickHouse.
Cree la cuenta de usuario
john y asígnele roles:
Cree la cuenta de usuario
CREATE USER john ROLE role1, role2;
john, asigne roles y establezca algunos de ellos como predeterminados:
o
CREATE USER john ROLE role1, role2 DEFAULT ROLE role1;
Cree la cuenta de usuario
CREATE USER john ROLE role1, role2 DEFAULT ROLE ALL EXCEPT role2;
john y permítale otorgar sus privilegios al usuario de la cuenta
jack:
Utilice un parámetro de consulta para crear la cuenta de usuario
CREATE USER john GRANTEES jack;
john:
SET param_user=john;
CREATE USER {user:Identifier};