ip_trie está diseñado para búsquedas de direcciones IP por prefijo de red.
Almacena rangos de IP en notación CIDR y permite determinar rápidamente en qué prefijo (p. ej., subred o rango de ASN) se encuentra una IP dada, lo que lo hace ideal para búsquedas basadas en IP, como la geolocalización o la clasificación de redes.
Ejemplo Supongamos que tenemos una tabla en ClickHouse que contiene nuestros prefijos de IP y sus asignaciones:
CREATE TABLE my_ip_addresses (
prefix String,
asn UInt32,
cca2 String
)
ENGINE = MergeTree
PRIMARY KEY prefix;
Definamos un diccionario
INSERT INTO my_ip_addresses VALUES
('202.79.32.0/20', 17501, 'NP'),
('2620:0:870::/48', 3856, 'US'),
('2a02:6b8:1::/48', 13238, 'RU'),
('2001:db8::/32', 65536, 'ZZ')
;
ip_trie para esta tabla. El layout
ip_trie requiere una clave compuesta:
- DDL
- Archivo de configuración
CREATE DICTIONARY my_ip_trie_dictionary (
prefix String,
asn UInt32,
cca2 String DEFAULT '??'
)
PRIMARY KEY prefix
SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'my_ip_addresses'))
LAYOUT(IP_TRIE)
LIFETIME(3600);
La clave debe tener un único atributo de tipo
String que contenga un prefijo IP válido. Otros tipos todavía no son compatibles.
La sintaxis es:
La función recibe
dictGetT('dict_name', 'attr_name', ip)
UInt32 para IPv4 o
FixedString(16) para IPv6. Por ejemplo:
Otros tipos todavía no son compatibles. La función devuelve el atributo del prefijo correspondiente a esta dirección IP. Si hay prefijos superpuestos, se devuelve el más específico. Los datos deben caber por completo en la RAM.
SELECT dictGet('my_ip_trie_dictionary', 'cca2', toIPv4('202.79.32.10')) AS result;
┌─result─┐
│ NP │
└────────┘
SELECT dictGet('my_ip_trie_dictionary', 'asn', IPv6StringToNum('2001:db8::1')) AS result;
┌─result─┐
│ 65536 │
└────────┘
SELECT dictGet('my_ip_trie_dictionary', ('asn', 'cca2'), IPv6StringToNum('2001:db8::1')) AS result;
┌─result───────┐
│ (65536,'ZZ') │
└──────────────┘