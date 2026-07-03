Skip to main content
El diccionario ip_trie está diseñado para búsquedas de direcciones IP por prefijo de red. Almacena rangos de IP en notación CIDR y permite determinar rápidamente en qué prefijo (p. ej., subred o rango de ASN) se encuentra una IP dada, lo que lo hace ideal para búsquedas basadas en IP, como la geolocalización o la clasificación de redes.
Ejemplo Supongamos que tenemos una tabla en ClickHouse que contiene nuestros prefijos de IP y sus asignaciones:
Definamos un diccionario ip_trie para esta tabla. El layout ip_trie requiere una clave compuesta:

La clave debe tener un único atributo de tipo String que contenga un prefijo IP válido. Otros tipos todavía no son compatibles. La sintaxis es:
La función recibe UInt32 para IPv4 o FixedString(16) para IPv6. Por ejemplo:
Otros tipos todavía no son compatibles. La función devuelve el atributo del prefijo correspondiente a esta dirección IP. Si hay prefijos superpuestos, se devuelve el más específico. Los datos deben caber por completo en la RAM.
Última modificación el 3 de julio de 2026