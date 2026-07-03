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Crea una cuota que se puede asignar a un usuario o a un rol. Sintaxis:
Las claves user_name, ip_address, forwarded_ip_address, client_key, client_key, user_name, client_key, ip_address y normalized_query_hash se corresponden con los campos de la tabla system.quotas. Las opciones IPV4_PREFIX_BITS y IPV6_PREFIX_BITS solo se pueden usar cuando KEYED BY es ip_address o forwarded_ip_address. Se corresponden con el campo de la tabla system.quotas. Los parámetros queries, query_selects, query_inserts, errors, result_rows, result_bytes, read_rows, read_bytes, written_bytes, execution_time, failed_sequential_authentications, queries_per_normalized_hash se corresponden con los campos de la tabla system.quotas_usage. La cláusula ON CLUSTER permite crear cuotas en un clúster; consulte Distributed DDL. Ejemplos Limite el número máximo de consultas del usuario actual a 123 consultas en un período de 15 meses:
Para el usuario predeterminado, limite el tiempo máximo de ejecución a medio segundo en un período de 30 minutos, y limite el número máximo de consultas a 321 y el número máximo de errores a 10 en 5 trimestres:
Cree una QUOTA en la que cada patrón de consulta normalizado distinto tenga su propio bucket, con un límite de 100 ejecuciones por hora:
Limite cada patrón de consulta normalizado a un máximo de 50 ejecuciones por hora (independientemente del tipo de clave de QUOTA):
Puedes encontrar más ejemplos con la configuración XML (no compatible con ClickHouse Cloud) en la guía de cuotas.

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Última modificación el 3 de julio de 2026