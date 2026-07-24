CREATE MASKING POLICY [IF NOT EXISTS | OR REPLACE] policy_name ON [database.]table
UPDATE column1 = expression1 [, column2 = expression2 ...]
[WHERE condition]
TO {role1 [, role2 ...] | ALL | ALL EXCEPT role1 [, role2 ...]}
[PRIORITY priority_number]
La cláusula
Cláusula UPDATE
UPDATE especifica qué columnas se deben enmascarar y cómo transformarlas. Se pueden enmascarar varias columnas en una sola política.
Ejemplos:
- Enmascaramiento simple:
UPDATE email = '***masked***'
- Enmascaramiento parcial:
UPDATE email = concat(substring(email, 1, 3), '***@***.***')
- Enmascaramiento basado en hash:
UPDATE email = concat('masked_', substring(hex(cityHash64(email)), 1, 8))
- Varias columnas:
UPDATE email = '***@***.***', phone = '***-***-****'
La cláusula
Cláusula WHERE
WHERE opcional permite aplicar enmascaramiento condicional en función de los valores de las filas. El enmascaramiento solo se aplicará a las filas que cumplan la condición.
Ejemplo:
CREATE MASKING POLICY mask_high_salaries ON employees
UPDATE salary = 0
WHERE salary > 100000
TO analyst;
En la sección
Cláusula TO
TO, especifique a qué usuarios y roles debe aplicarse la política.
TO user1, user2: Se aplica a usuarios/roles específicos
TO ALL: Se aplica a todos los usuarios
TO ALL EXCEPT user1, user2: Se aplica a todos los usuarios excepto a los especificados
A diferencia de las políticas de filas, las políticas de enmascaramiento no afectan a los usuarios a los que no se les aplica la política. Si ninguna política de enmascaramiento se aplica a un usuario, este verá los datos originales.
Cuando varias políticas de enmascaramiento se aplican a la misma columna para un usuario, la cláusula
Cláusula PRIORITY
PRIORITY determina el orden de aplicación. Las políticas se aplican por orden de prioridad, de mayor a menor.
La prioridad predeterminada es 0. Las políticas con la misma prioridad se aplican en un orden indefinido.
Ejemplo:
-- Se aplica segunda (prioridad menor)
CREATE MASKING POLICY mask1 ON users
UPDATE email = 'low@priority.com'
TO analyst
PRIORITY 1;
-- Se aplica primera (prioridad mayor)
CREATE MASKING POLICY mask2 ON users
UPDATE email = 'high@priority.com'
TO analyst
PRIORITY 10;
-- analyst ve 'low@priority.com' porque se aplica en último lugar
Consideraciones sobre el rendimiento
- Las políticas de enmascaramiento pueden afectar al rendimiento de las consultas según la complejidad de la expresión
- Algunas optimizaciones pueden deshabilitarse en tablas con políticas de enmascaramiento activas