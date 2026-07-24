Skip to main content
Crea una política de enmascaramiento, que permite transformar o enmascarar dinámicamente los valores de las columnas para usuarios o roles específicos cuando consultan una tabla.
Las políticas de enmascaramiento proporcionan seguridad de los datos a nivel de columna al transformar datos sensibles en tiempo de consulta sin modificar los datos almacenados.
Sintaxis:

Cláusula UPDATE

La cláusula UPDATE especifica qué columnas se deben enmascarar y cómo transformarlas. Se pueden enmascarar varias columnas en una sola política. Ejemplos:
  • Enmascaramiento simple: UPDATE email = '***masked***'
  • Enmascaramiento parcial: UPDATE email = concat(substring(email, 1, 3), '***@***.***')
  • Enmascaramiento basado en hash: UPDATE email = concat('masked_', substring(hex(cityHash64(email)), 1, 8))
  • Varias columnas: UPDATE email = '***@***.***', phone = '***-***-****'

Cláusula WHERE

La cláusula WHERE opcional permite aplicar enmascaramiento condicional en función de los valores de las filas. El enmascaramiento solo se aplicará a las filas que cumplan la condición. Ejemplo:

Cláusula TO

En la sección TO, especifique a qué usuarios y roles debe aplicarse la política.
  • TO user1, user2: Se aplica a usuarios/roles específicos
  • TO ALL: Se aplica a todos los usuarios
  • TO ALL EXCEPT user1, user2: Se aplica a todos los usuarios excepto a los especificados
A diferencia de las políticas de filas, las políticas de enmascaramiento no afectan a los usuarios a los que no se les aplica la política. Si ninguna política de enmascaramiento se aplica a un usuario, este verá los datos originales.

Cláusula PRIORITY

Cuando varias políticas de enmascaramiento se aplican a la misma columna para un usuario, la cláusula PRIORITY determina el orden de aplicación. Las políticas se aplican por orden de prioridad, de mayor a menor. La prioridad predeterminada es 0. Las políticas con la misma prioridad se aplican en un orden indefinido. Ejemplo:
Consideraciones sobre el rendimiento
  • Las políticas de enmascaramiento pueden afectar al rendimiento de las consultas según la complejidad de la expresión
  • Algunas optimizaciones pueden deshabilitarse en tablas con políticas de enmascaramiento activas
Última modificación el 24 de julio de 2026