Documentación de la política de enmascaramiento

Crea una política de enmascaramiento, que permite transformar o enmascarar dinámicamente los valores de las columnas para usuarios o roles específicos cuando consultan una tabla.

Las políticas de enmascaramiento proporcionan seguridad de los datos a nivel de columna al transformar datos sensibles en tiempo de consulta sin modificar los datos almacenados.

Sintaxis:

CREATE MASKING POLICY [IF NOT EXISTS | OR REPLACE] policy_name ON [database.] table UPDATE column1 = expression1 [, column2 = expression2 ...] [WHERE condition] TO {role1 [, role2 ...] | ALL | ALL EXCEPT role1 [, role2 ...]} [PRIORITY priority_number]

La cláusula UPDATE especifica qué columnas se deben enmascarar y cómo transformarlas. Se pueden enmascarar varias columnas en una sola política.

Ejemplos:

Enmascaramiento simple: UPDATE email = '***masked***'

Enmascaramiento parcial: UPDATE email = concat(substring(email, 1, 3), '***@***.***')

Enmascaramiento basado en hash: UPDATE email = concat('masked_', substring(hex(cityHash64(email)), 1, 8))

Varias columnas: UPDATE email = '***@***.***', phone = '***-***-****'

​ Cláusula WHERE

La cláusula WHERE opcional permite aplicar enmascaramiento condicional en función de los valores de las filas. El enmascaramiento solo se aplicará a las filas que cumplan la condición.

Ejemplo:

CREATE MASKING POLICY mask_high_salaries ON employees UPDATE salary = 0 WHERE salary > 100000 TO analyst;

​ Cláusula TO

En la sección TO , especifique a qué usuarios y roles debe aplicarse la política.

TO user1, user2 : Se aplica a usuarios/roles específicos

: Se aplica a usuarios/roles específicos TO ALL : Se aplica a todos los usuarios

: Se aplica a todos los usuarios TO ALL EXCEPT user1, user2 : Se aplica a todos los usuarios excepto a los especificados

A diferencia de las políticas de filas, las políticas de enmascaramiento no afectan a los usuarios a los que no se les aplica la política. Si ninguna política de enmascaramiento se aplica a un usuario, este verá los datos originales.

​ Cláusula PRIORITY

Cuando varias políticas de enmascaramiento se aplican a la misma columna para un usuario, la cláusula PRIORITY determina el orden de aplicación. Las políticas se aplican por orden de prioridad, de mayor a menor.

La prioridad predeterminada es 0. Las políticas con la misma prioridad se aplican en un orden indefinido.

Ejemplo:

-- Se aplica segunda (prioridad menor) CREATE MASKING POLICY mask1 ON users UPDATE email = 'low@priority.com' TO analyst PRIORITY 1 ; -- Se aplica primera (prioridad mayor) CREATE MASKING POLICY mask2 ON users UPDATE email = 'high@priority.com' TO analyst PRIORITY 10 ; -- analyst ve 'low@priority.com' porque se aplica en último lugar