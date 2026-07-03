Almacena un diccionario en una caché en memoria de tamaño fijo.

El tipo de layout de diccionario cached almacena el diccionario en una caché con un número fijo de celdas. Estas celdas contienen elementos de uso frecuente.

La clave del diccionario tiene el tipo UInt64

Al buscar en un diccionario, primero se consulta la caché. Para cada block de datos, todas las claves que no se encuentran en la caché o que están desactualizadas se solicitan desde el origen mediante SELECT attrs... FROM db.table WHERE id IN (k1, k2, ...) . Después, los datos recibidos se escriben en la caché.

Si las claves no se encuentran en el diccionario, se crea una tarea de actualización de la caché y se añade a la cola de actualización. Las propiedades de la cola de actualización pueden controlarse con las configuraciones max_update_queue_size , update_queue_push_timeout_milliseconds , query_wait_timeout_milliseconds , max_threads_for_updates .

lifetime desde que se cargaron los datos en una celda, el valor de la celda no se usa y la clave pasa a estar expirada. La clave se vuelve a solicitar la próxima vez que sea necesario usarla. Este comportamiento puede configurarse con la configuración allow_read_expired_keys . Para los diccionarios cache, se puede establecer el lifetime de expiración de los datos de la caché. Si ha pasado más tiempo quedesde que se cargaron los datos en una celda, el valor de la celda no se usa y la clave pasa a estar expirada. La clave se vuelve a solicitar la próxima vez que sea necesario usarla. Este comportamiento puede configurarse con la configuración

Esta es la forma menos eficaz de almacenar diccionarios. La velocidad de la caché depende en gran medida de una configuración correcta y del escenario de uso. Un diccionario de tipo cache funciona bien solo cuando la tasa de aciertos es lo bastante alta (se recomienda un 99% o más). Puede ver la tasa media de aciertos en la table system.dictionaries

Si la configuración allow_read_expired_keys se establece en 1, su valor predeterminado es 0. En ese caso, el diccionario puede admitir actualizaciones asíncronas. Si un cliente solicita claves y todas están en la caché, pero algunas han expirado, el diccionario devolverá al cliente las claves expiradas y las solicitará de forma asíncrona desde el origen.

Para mejorar el rendimiento de la caché, use una subquery con LIMIT y llame a la función con el diccionario externamente.

Se admiten todos los tipos de Sources.

Ejemplo de configuraciones:

DDL

Archivo de configuración LAYOUT(CACHE(SIZE_IN_CELLS 1000000000 )) < layout > < cache > <!-- El tamaño de la caché, en número de celdas. Redondeado hacia arriba a una potencia de dos. --> < size_in_cells > 1000000000 </ size_in_cells > <!-- Permite leer claves expiradas. --> < allow_read_expired_keys > 0 </ allow_read_expired_keys > <!-- Tamaño máximo de la cola de actualización. --> < max_update_queue_size > 100000 </ max_update_queue_size > <!-- Tiempo de espera máximo en milisegundos para insertar una tarea de actualización en la cola. --> < update_queue_push_timeout_milliseconds > 10 </ update_queue_push_timeout_milliseconds > <!-- Tiempo de espera máximo en milisegundos para que se complete la tarea de actualización. --> < query_wait_timeout_milliseconds > 60000 </ query_wait_timeout_milliseconds > <!-- Número máximo de hilos para la actualización del diccionario cache. --> < max_threads_for_updates > 4 </ max_threads_for_updates > </ cache > </ layout >

Establezca un tamaño de caché lo bastante grande. Debe experimentar para determinar el número de celdas:

Establezca un valor. Ejecute consultas hasta que la caché esté completamente llena. Evalúe el consumo de memoria usando la table system.dictionaries . Aumente o disminuya el número de celdas hasta alcanzar el consumo de memoria deseado.