cached almacena el diccionario en una caché con un número fijo de celdas.
Estas celdas contienen elementos de uso frecuente.
La clave del diccionario tiene el tipo UInt64.
Al buscar en un diccionario, primero se consulta la caché. Para cada block de datos, todas las claves que no se encuentran en la caché o que están desactualizadas se solicitan desde el origen mediante
SELECT attrs... FROM db.table WHERE id IN (k1, k2, ...). Después, los datos recibidos se escriben en la caché.
Si las claves no se encuentran en el diccionario, se crea una tarea de actualización de la caché y se añade a la cola de actualización. Las propiedades de la cola de actualización pueden controlarse con las configuraciones
max_update_queue_size,
update_queue_push_timeout_milliseconds,
query_wait_timeout_milliseconds,
max_threads_for_updates.
Para los diccionarios cache, se puede establecer el lifetime de expiración de los datos de la caché. Si ha pasado más tiempo que
lifetime desde que se cargaron los datos en una celda, el valor de la celda no se usa y la clave pasa a estar expirada. La clave se vuelve a solicitar la próxima vez que sea necesario usarla. Este comportamiento puede configurarse con la configuración
allow_read_expired_keys.
Esta es la forma menos eficaz de almacenar diccionarios. La velocidad de la caché depende en gran medida de una configuración correcta y del escenario de uso. Un diccionario de tipo cache funciona bien solo cuando la tasa de aciertos es lo bastante alta (se recomienda un 99% o más). Puede ver la tasa media de aciertos en la table system.dictionaries.
Si la configuración
allow_read_expired_keys se establece en 1, su valor predeterminado es 0. En ese caso, el diccionario puede admitir actualizaciones asíncronas. Si un cliente solicita claves y todas están en la caché, pero algunas han expirado, el diccionario devolverá al cliente las claves expiradas y las solicitará de forma asíncrona desde el origen.
Para mejorar el rendimiento de la caché, use una subquery con
LIMIT y llame a la función con el diccionario externamente.
Se admiten todos los tipos de Sources.
Ejemplo de configuraciones:
- DDL
- Archivo de configuración
LAYOUT(CACHE(SIZE_IN_CELLS 1000000000))
Establezca un tamaño de caché lo bastante grande. Debe experimentar para determinar el número de celdas:
- Establezca un valor.
- Ejecute consultas hasta que la caché esté completamente llena.
- Evalúe el consumo de memoria usando la table
system.dictionaries.
- Aumente o disminuya el número de celdas hasta alcanzar el consumo de memoria deseado.
No se recomienda usar ClickHouse como origen para este layout. Las búsquedas en diccionarios requieren lecturas puntuales aleatorias, que no son el patrón de acceso para el que ClickHouse está optimizado.