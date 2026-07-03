El diccionario se almacena en memoria en forma de una tabla hash con un array ordenado de rangos y sus valores correspondientes. Este método de almacenamiento funciona igual que hashed y permite usar rangos de fecha y hora (de cualquier tipo numérico), además de la clave. Ejemplo: la tabla contiene descuentos para cada anunciante en el formato:
range_hashed
Para usar una muestra para rangos de fechas, defina los elementos
┌─advertiser_id─┬─discount_start_date─┬─discount_end_date─┬─amount─┐
│ 123 │ 2015-01-16 │ 2015-01-31 │ 0.25 │
│ 123 │ 2015-01-01 │ 2015-01-15 │ 0.15 │
│ 456 │ 2015-01-01 │ 2015-01-15 │ 0.05 │
└───────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴────────┘
range_min y
range_max en la estructura. Estos elementos deben incluir
name y
type (si no se especifica
type, se usará el tipo predeterminado: Date).
type puede ser cualquier tipo numérico (Date / DateTime / UInt64 / Int32 / otros).
Ejemplo:
Los valores de
range_min y
range_max deben caber en el tipo
Int64.
- DDL
- Archivo de configuración
CREATE DICTIONARY discounts_dict (
advertiser_id UInt64,
discount_start_date Date,
discount_end_date Date,
amount Float64
)
PRIMARY KEY id
SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'discounts'))
LIFETIME(MIN 1 MAX 1000)
LAYOUT(RANGE_HASHED(range_lookup_strategy 'max'))
RANGE(MIN discount_start_date MAX discount_end_date)
Para trabajar con estos diccionarios, debe pasar un argumento adicional a la función
dictGet, para el que se selecciona un rango:
Ejemplo de consulta:
dictGet('dict_name', 'attr_name', id, date)
Esta función devuelve el valor de los
SELECT dictGet('discounts_dict', 'amount', 1, '2022-10-20'::Date);
id especificados y el rango de fechas que incluye la fecha proporcionada.
Detalles del algoritmo:
- Si no se encuentra el
ido no se encuentra ningún rango para ese
id, devuelve el valor predeterminado del tipo del atributo.
- Si hay rangos superpuestos y
range_lookup_strategy=min, devuelve un rango coincidente con el
range_minmínimo; si se encuentran varios rangos, devuelve uno con el
range_maxmínimo; si aun así se encuentran varios rangos (es decir, varios rangos tienen el mismo
range_miny
range_max), devuelve uno aleatorio de entre ellos.
- Si hay rangos superpuestos y
range_lookup_strategy=max, devuelve un rango coincidente con el
range_minmáximo; si se encuentran varios rangos, devuelve uno con el
range_maxmáximo; si aun así se encuentran varios rangos (es decir, varios rangos tienen el mismo
range_miny
range_max), devuelve uno aleatorio de entre ellos.
- Si
range_maxes
NULL, el rango es abierto.
NULLse trata como el valor máximo posible. Para
range_min, se puede usar
1970-01-01o
0(-MAX_INT) como valor abierto.
- DDL
- Archivo de configuración
CREATE DICTIONARY somedict(
Abcdef UInt64,
StartTimeStamp UInt64,
EndTimeStamp UInt64,
XXXType String DEFAULT ''
)
PRIMARY KEY Abcdef
RANGE(MIN StartTimeStamp MAX EndTimeStamp)
Ejemplo de configuración con rangos superpuestos y abiertos:
CREATE TABLE discounts
(
advertiser_id UInt64,
discount_start_date Date,
discount_end_date Nullable(Date),
amount Float64
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO discounts VALUES (1, '2015-01-01', Null, 0.1);
INSERT INTO discounts VALUES (1, '2015-01-15', Null, 0.2);
INSERT INTO discounts VALUES (2, '2015-01-01', '2015-01-15', 0.3);
INSERT INTO discounts VALUES (2, '2015-01-04', '2015-01-10', 0.4);
INSERT INTO discounts VALUES (3, '1970-01-01', '2015-01-15', 0.5);
INSERT INTO discounts VALUES (3, '1970-01-01', '2015-01-10', 0.6);
SELECT * FROM discounts ORDER BY advertiser_id, discount_start_date;
┌─advertiser_id─┬─discount_start_date─┬─discount_end_date─┬─amount─┐
│ 1 │ 2015-01-01 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0.1 │
│ 1 │ 2015-01-15 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 0.2 │
│ 2 │ 2015-01-01 │ 2015-01-15 │ 0.3 │
│ 2 │ 2015-01-04 │ 2015-01-10 │ 0.4 │
│ 3 │ 1970-01-01 │ 2015-01-15 │ 0.5 │
│ 3 │ 1970-01-01 │ 2015-01-10 │ 0.6 │
└───────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴────────┘
-- RANGE_LOOKUP_STRATEGY 'max'
CREATE DICTIONARY discounts_dict
(
advertiser_id UInt64,
discount_start_date Date,
discount_end_date Nullable(Date),
amount Float64
)
PRIMARY KEY advertiser_id
SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE discounts))
LIFETIME(MIN 600 MAX 900)
LAYOUT(RANGE_HASHED(RANGE_LOOKUP_STRATEGY 'max'))
RANGE(MIN discount_start_date MAX discount_end_date);
select dictGet('discounts_dict', 'amount', 1, toDate('2015-01-14')) res;
┌─res─┐
│ 0.1 │ -- the only one range is matching: 2015-01-01 - Null
└─────┘
select dictGet('discounts_dict', 'amount', 1, toDate('2015-01-16')) res;
┌─res─┐
│ 0.2 │ -- two ranges are matching, range_min 2015-01-15 (0.2) is bigger than 2015-01-01 (0.1)
└─────┘
select dictGet('discounts_dict', 'amount', 2, toDate('2015-01-06')) res;
┌─res─┐
│ 0.4 │ -- two ranges are matching, range_min 2015-01-04 (0.4) is bigger than 2015-01-01 (0.3)
└─────┘
select dictGet('discounts_dict', 'amount', 3, toDate('2015-01-01')) res;
┌─res─┐
│ 0.5 │ -- two ranges are matching, range_min are equal, 2015-01-15 (0.5) is bigger than 2015-01-10 (0.6)
└─────┘
DROP DICTIONARY discounts_dict;
-- RANGE_LOOKUP_STRATEGY 'min'
CREATE DICTIONARY discounts_dict
(
advertiser_id UInt64,
discount_start_date Date,
discount_end_date Nullable(Date),
amount Float64
)
PRIMARY KEY advertiser_id
SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE discounts))
LIFETIME(MIN 600 MAX 900)
LAYOUT(RANGE_HASHED(RANGE_LOOKUP_STRATEGY 'min'))
RANGE(MIN discount_start_date MAX discount_end_date);
select dictGet('discounts_dict', 'amount', 1, toDate('2015-01-14')) res;
┌─res─┐
│ 0.1 │ -- solo hay un rango que coincide: 2015-01-01 - Null
└─────┘
select dictGet('discounts_dict', 'amount', 1, toDate('2015-01-16')) res;
┌─res─┐
│ 0.1 │ -- dos rangos coinciden, range_min 2015-01-01 (0.1) es menor que 2015-01-15 (0.2)
└─────┘
select dictGet('discounts_dict', 'amount', 2, toDate('2015-01-06')) res;
┌─res─┐
│ 0.3 │ -- two ranges are matching, range_min 2015-01-01 (0.3) is less than 2015-01-04 (0.4)
└─────┘
select dictGet('discounts_dict', 'amount', 3, toDate('2015-01-01')) res;
┌─res─┐
│ 0.6 │ -- two ranges are matching, range_min are equal, 2015-01-10 (0.6) is less than 2015-01-15 (0.5)
└─────┘
El diccionario se almacena en memoria en forma de tabla hash, con un array ordenado de rangos y sus valores correspondientes (consulte range_hashed). Este tipo de almacenamiento está diseñado para usarse con claves compuestas. Ejemplo de configuración:
complex_key_range_hashed
CREATE DICTIONARY range_dictionary
(
CountryID UInt64,
CountryKey String,
StartDate Date,
EndDate Date,
Tax Float64 DEFAULT 0.2
)
PRIMARY KEY CountryID, CountryKey
SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'date_table'))
LIFETIME(MIN 1 MAX 1000)
LAYOUT(COMPLEX_KEY_RANGE_HASHED())
RANGE(MIN StartDate MAX EndDate);