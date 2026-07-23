Hay varias formas de almacenar diccionarios en memoria, cada una con sus propias compensaciones entre el uso de CPU y RAM.
Tipos de layout del diccionario
|Layout
|Descripción
|flat
|Almacena los datos en arrays planos indexados por clave. Es el layout más rápido, pero las claves deben ser
UInt64 y estar limitadas por
max_array_size.
|hashed
|Almacena los datos en una tabla hash. No hay límite en el tamaño de las claves y admite cualquier número de elementos.
|sparse_hashed
|Como
hashed, pero reduce el uso de memoria a cambio de más CPU.
|complex_key_hashed
|Como
hashed, para claves compuestas.
|complex_key_sparse_hashed
|Como
sparse_hashed, para claves compuestas.
|hashed_array
|Atributos almacenados en arrays con una tabla hash que asigna las claves a índices del array. Eficiente en memoria cuando hay muchos atributos.
|complex_key_hashed_array
|Como
hashed_array, para claves compuestas.
|range_hashed
|Tabla hash con rangos ordenados. Admite búsquedas por clave + rango de fecha/hora.
|complex_key_range_hashed
|Como
range_hashed, para claves compuestas.
|cache
|Caché en memoria de tamaño fijo. Solo se almacenan las claves a las que se accede con frecuencia.
|complex_key_cache
|Como
cache, para claves compuestas.
|ssd_cache
|Como
cache, pero almacena los datos en SSD con un índice en memoria.
|complex_key_ssd_cache
|Como
ssd_cache, para claves compuestas.
|direct
|Sin almacenamiento en memoria: consulta el origen directamente para cada solicitud.
|complex_key_direct
|Como
direct, para claves compuestas.
|ip_trie
|Estructura trie para búsquedas rápidas de prefijos IP (basadas en CIDR).
|hierarchical
|Compatibilidad con jerarquías con una clave numérica que describe relaciones padre-hijo.
|polygon
|Búsquedas eficientes de punto en polígono (geocodificación inversa).
|regexp_tree
|Compara las claves con un árbol de expresiones regulares.
Puede configurar el layout de un diccionario con la cláusula
Especificar el layout del diccionario
LAYOUT (para DDL) o con el ajuste
layout en las definiciones del archivo de configuración.
- DDL
- Archivo de configuración
CREATE DICTIONARY (...)
...
LAYOUT(LAYOUT_TYPE(param value)) -- configuración del layout
...
Véase también CREATE DICTIONARY para consultar la sintaxis DDL completa. Los diccionarios cuyo layout no contiene la palabra
complex-key* tienen una clave de tipo UInt64; los diccionarios
complex-key* tienen una clave compuesta (compleja, con tipos arbitrarios).
Ejemplo de clave numérica (la columna key_column es de tipo UInt64):
- DDL
- Archivo de configuración
CREATE DICTIONARY dict_name (
key_column UInt64,
...
)
PRIMARY KEY key_column
Ejemplo de clave compuesta (la clave tiene un elemento de tipo String):
- DDL
- Archivo de configuración
CREATE DICTIONARY dict_name (
country_code String,
...
)
PRIMARY KEY country_code
Hay varias formas de mejorar el rendimiento de los diccionarios:
Mejorar el rendimiento de los diccionarios
- Llame a la función para trabajar con el diccionario después de
GROUP BY.
- Marque como inyectivos los atributos que se van a extraer.
Un atributo se considera inyectivo si a claves distintas les corresponden valores de atributo distintos.
Por lo tanto, cuando
GROUP BYusa una función que obtiene un valor de atributo a partir de la clave, esta función se saca automáticamente de
GROUP BY.
- No se pudo cargar el diccionario al que se intenta acceder.
- Error al consultar un diccionario
cached.