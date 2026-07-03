Caso de uso: Genera rápidamente un conjunto de datos de eventos de usuario con marcas de tiempo aleatorias y tipos de evento.
Conjunto de datos simple con distribución uniforme
CREATE TABLE user_events (
event_id UUID,
user_id UInt32,
event_type LowCardinality(String),
event_time DateTime
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY event_time;
INSERT INTO user_events
SELECT
generateUUIDv4() AS event_id,
rand() % 10000 AS user_id,
arrayElement(['click','view','purchase'], toUInt32(rand()) % 3 + 1) AS event_type,
now() - INTERVAL rand() % 3600*24 SECOND AS event_time
FROM numbers(1000000);
rand() % 10000: distribución uniforme de 10k usuarios
arrayElement(...): selecciona aleatoriamente uno de los tres tipos de eventos
- Marcas de tiempo distribuidas a lo largo de las 24 horas anteriores
Caso de uso: Simular importes de compra en los que la mayoría de los valores son bajos, pero unos pocos son elevados.
Distribución exponencial
CREATE TABLE purchases (
dt DateTime,
customer_id UInt32,
total_spent Float32
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY dt;
INSERT INTO purchases
SELECT
now() - INTERVAL randUniform(1,1_000_000) SECOND AS dt,
number AS customer_id,
15 + round(randExponential(1/10), 2) AS total_spent
FROM numbers(500000);
- Marcas de tiempo distribuidas uniformemente durante un período reciente
randExponential(1/10)— la mayoría de los valores cerca de 0, con un desplazamiento mínimo de 15 ([ClickHouse][1], [ClickHouse][2], [Atlantic.Net][3], [GitHub][4])
Caso de uso: Simular la llegada de eventos que se agrupan en torno a un período específico (p. ej., la hora punta).
Eventos distribuidos temporalmente (Poisson)
CREATE TABLE events (
dt DateTime,
event_type String
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY dt;
INSERT INTO events
SELECT
toDateTime('2022-12-12 12:00:00')
- ((12 + randPoisson(12)) * 3600) AS dt,
'click' AS event_type
FROM numbers(200000);
- Los eventos alcanzan su punto máximo alrededor del mediodía, con una desviación con distribución de Poisson
Caso de uso: Emular métricas del sistema (p. ej., uso de CPU) que varían con el tiempo.
Distribución normal que varía con el tiempo
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cpu_metrics (
host String,
ts DateTime,
usage Float32
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY (host, ts);
INSERT INTO cpu_metrics
SELECT
arrayJoin(['host1','host2','host3']) AS host,
now() - INTERVAL number SECOND AS ts,
greatest(0.0, least(100.0,
(50 + 30 * sin(toUInt32(number) % 86400 / 86400.0 * 2 * pi()))
+ randNormal(0, 10)
)) AS usage
FROM numbers(10000);
usagesigue una onda sinusoidal diurna + variación aleatoria
- Valores acotados a [0,100]
Caso de uso: Crear perfiles de usuario con varios intereses.
Datos categóricos y anidados
CREATE TABLE user_profiles (
user_id UInt32,
interests Array(String),
scores Array(UInt8)
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY user_id;
INSERT INTO user_profiles
SELECT
number AS user_id,
arrayShuffle(['sports','music','tech'])[1 + rand() % 3 : 1 + rand() % 3] AS interests,
[rand() % 100, rand() % 100, rand() % 100] AS scores
FROM numbers(20000);
- Longitud aleatoria del array de 1 a 3
- Tres puntuaciones por usuario para cada interés
La función
Generación de tablas aleatorias
generateRandomStructure es especialmente útil cuando se combina con el
generateRandom table engine para pruebas, benchmarking o la creación de datos ficticios con esquemas arbitrarios.
Comencemos viendo cómo es una estructura aleatoria con la función
generateRandomStructure:
Es posible que veas algo como esto:
SELECT generateRandomStructure(5);
También puedes usar una semilla para obtener siempre la misma estructura:
c1 UInt32, c2 Array(String), c3 DateTime, c4 Nullable(Float64), c5 Map(String, Int16)
SELECT generateRandomStructure(3, 42);
Ahora vamos a crear una tabla real y llenarla con datos aleatorios:
c1 String, c2 Array(Nullable(Int32)), c3 Tuple(UInt8, Date)
CREATE TABLE my_test_table
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
AS SELECT *
FROM generateRandom(
'col1 UInt32, col2 String, col3 Float64, col4 DateTime',
1, -- semilla para la generación de datos
10 -- número de valores aleatorios distintos
)
LIMIT 100; -- 100 filas
-- Paso 2: Consultar la nueva tabla
SELECT * FROM my_test_table LIMIT 5;
Combinemos ambas funciones para obtener una tabla completamente aleatoria. Primero, veamos la estructura que obtendremos:
┌───────col1─┬─col2──────┬─────────────────────col3─┬────────────────col4─┐
│ 4107652264 │ &b!M-e;7 │ 1.0013455832230728e-158 │ 2059-08-14 19:03:26 │
│ 652895061 │ Dj7peUH{T │ -1.032074207667996e112 │ 2079-10-06 04:18:16 │
│ 2319105779 │ =D[ │ -2.066555415720528e88 │ 2015-04-26 11:44:13 │
│ 1835960063 │ _@}a │ -1.4998020545039013e110 │ 2063-03-03 20:36:55 │
│ 730412674 │ _}! │ -1.3578492992094465e-275 │ 2098-08-23 18:23:37 │
└────────────┴───────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┘
SELECT generateRandomStructure(7, 123) AS structure FORMAT vertical;
Ahora crea la tabla con esa estructura y usa la sentencia
┌─structure──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ c1 Decimal64(7), c2 Enum16('c2V0' = -21744, 'c2V1' = 5380), c3 Int8, c4 UUID, c5 UUID, c6 FixedString(190), c7 Map(Enum16('c7V0' = -19581, 'c7V1' = -10024, 'c7V2' = 27615, 'c7V3' = -10177, 'c7V4' = -19644, 'c7V5' = 3554, 'c7V6' = 29073, 'c7V7' = 28800, 'c7V8' = -11512), Float64) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
DESCRIBE para ver qué hemos creado:
CREATE TABLE fully_random_table
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
AS SELECT *
FROM generateRandom(generateRandomStructure(7, 123), 1, 10)
LIMIT 1000;
DESCRIBE TABLE fully_random_table;
Examina la primera fila para ver una muestra de los datos generados:
┌─name─┬─type─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
1. │ c1 │ Decimal(18, 7) │ │ │ │ │ │
2. │ c2 │ Enum16('c2V0' = -21744, 'c2V1' = 5380) │ │ │ │ │ │
3. │ c3 │ Int8 │ │ │ │ │ │
4. │ c4 │ UUID │ │ │ │ │ │
5. │ c5 │ UUID │ │ │ │ │ │
6. │ c6 │ FixedString(190) │ │ │ │ │ │
7. │ c7 │ Map(Enum16('c7V4' = -19644, 'c7V0' = -19581, 'c7V8' = -11512, 'c7V3' = -10177, 'c7V1' = -10024, 'c7V5' = 3554, 'c7V2' = 27615, 'c7V7' = 28800, 'c7V6' = 29073), Float64) │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
SELECT * FROM fully_random_table LIMIT 1 FORMAT vertical;
Row 1:
──────
c1: 80416293882.257732 -- 80,42 mil millones
c2: c2V1
c3: -84
c4: 1a9429b3-fd8b-1d72-502f-c051aeb7018e
c5: 7407421a-031f-eb3b-8571-44ff279ddd36
c6: g̅b�&��rҵ���5C�\�|��H�>���l'V3��R�[��=3�G�LwVMR*s緾/2�J.���6#��(�h>�lە��L^�M�:�R�9%d�ž�zv��W����Y�S��_no��BP+��u��.0��UZ!x�@7:�nj%3�Λd�S�k>���w��|�&��~
c7: {'c7V8':-1.160941256852442}