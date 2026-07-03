Configure un archivo local como origen de diccionario en ClickHouse.

El origen de archivo local carga datos del diccionario desde un archivo en el sistema de archivos local. Esto resulta útil para tablas de búsqueda pequeñas y estáticas que pueden almacenarse como archivos planos en formatos como TSV, CSV o cualquier otro formato compatible

Ejemplo de configuración:

DDL

Archivo de configuración SOURCE( FILE ( path './user_files/os.tsv' format 'TabSeparated' )) < source > < file > < path > /opt/dictionaries/os.tsv </ path > < format > TabSeparated </ format > </ file > </ source >

Campos de configuración:

Configuración Descripción path La ruta absoluta al archivo. format El formato del archivo. Se admiten todos los formatos descritos en Formats.

Cuando se crea mediante un comando DDL ( CREATE DICTIONARY ... ) un diccionario con origen FILE , el archivo de origen debe estar ubicado en el directorio user_files para evitar que los usuarios de la DB accedan a archivos arbitrarios en el nodo de ClickHouse.

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