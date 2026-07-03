- DDL
- Archivo de configuración
SOURCE(FILE(path './user_files/os.tsv' format 'TabSeparated'))
Campos de configuración:
Cuando se crea mediante un comando DDL (
|Configuración
|Descripción
path
|La ruta absoluta al archivo.
format
|El formato del archivo. Se admiten todos los formatos descritos en Formats.
CREATE DICTIONARY ...) un diccionario con origen
FILE, el archivo de origen debe estar ubicado en el directorio
user_files para evitar que los usuarios de la DB accedan a archivos arbitrarios en el nodo de ClickHouse.
Vea también