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El origen de archivo local carga datos del diccionario desde un archivo en el sistema de archivos local. Esto resulta útil para tablas de búsqueda pequeñas y estáticas que pueden almacenarse como archivos planos en formatos como TSV, CSV o cualquier otro formato compatible. Ejemplo de configuración:

Campos de configuración: Cuando se crea mediante un comando DDL (CREATE DICTIONARY ...) un diccionario con origen FILE, el archivo de origen debe estar ubicado en el directorio user_files para evitar que los usuarios de la DB accedan a archivos arbitrarios en el nodo de ClickHouse. Vea también
Última modificación el 3 de julio de 2026