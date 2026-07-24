default . تحقّق أيضًا من قائمة مصادر القواميس المدعومة في إذا كنت تستخدم قاموسًا مع ClickHouse Cloud، فيُرجى استخدام خيار DDL query لإنشاء قواميسك، وإنشاء قاموسك كمستخدم. تحقّق أيضًا من قائمة مصادر القواميس المدعومة في دليل التوافق مع Cloud

يمكن ربط القاموس بـ ClickHouse من مصادر مختلفة عديدة. يُحدَّد المصدر في قسم source في ملف التكوين، وباستخدام العبارة SOURCE في تعليمة DDL.

DDL

ملف التكوين CREATE DICTIONARY dict_name (...) ... SOURCE(SOURCE_TYPE(param1 val1 ... paramN valN)) -- تكوين المصدر ... < clickhouse > < dictionary > ... < source > < source_type > <!-- تكوين المصدر --> </ source_type > </ source > ... </ dictionary > ... </ clickhouse >

​ مصادر القواميس المدعومة

أنواع المصدر التالية ( SOURCE_TYPE / source_type ) متاحة: