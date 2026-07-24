Skip to main content

الصياغة

إذا كنت تستخدم قاموسًا مع ClickHouse Cloud، فيُرجى استخدام خيار DDL query لإنشاء قواميسك، وإنشاء قاموسك كمستخدم default. تحقّق أيضًا من قائمة مصادر القواميس المدعومة في دليل التوافق مع Cloud.
يمكن ربط القاموس بـ ClickHouse من مصادر مختلفة عديدة. يُحدَّد المصدر في قسم source في ملف التكوين، وباستخدام العبارة SOURCE في تعليمة DDL.

مصادر القواميس المدعومة

أنواع المصدر التالية (SOURCE_TYPE/source_type) متاحة: بالنسبة إلى أنواع المصدر الملف المحلي، الملف التنفيذي، HTTP(s)، ClickHouse تتوفر إعدادات اختيارية:
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦