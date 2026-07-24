يمكن ربط القاموس بـ ClickHouse من مصادر مختلفة عديدة. يُحدَّد المصدر في قسم
الصياغة
source في ملف التكوين، وباستخدام العبارة
SOURCE في تعليمة DDL.
- DDL
- ملف التكوين
CREATE DICTIONARY dict_name (...)
...
SOURCE(SOURCE_TYPE(param1 val1 ... paramN valN)) -- تكوين المصدر
...
أنواع المصدر التالية (
مصادر القواميس المدعومة
SOURCE_TYPE/
source_type) متاحة:
- ملف محلي
- ملف تنفيذي
- مجموعة البرامج التنفيذية
- HTTP(S)
- أنظمة إدارة قواعد البيانات
- YAMLRegExpTree
- Null
- DDL
- ملف التكوين
SOURCE(FILE(path './user_files/os.tsv' format 'TabSeparated'))
SETTINGS(format_csv_allow_single_quotes = 0)