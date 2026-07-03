cache
complex_key_cache
ssd_cache
complex_key_ssd_cache
direct
complex_key_direct
حقول الإعداد:
- DDL
- ملف التهيئة
SOURCE(EXECUTABLE_POOL(
command 'while read key; do printf "$key\tData for key $key\n"; done'
format 'TabSeparated'
pool_size 10
max_command_execution_time 10
implicit_key false
))
لا يمكن تهيئة مصدر القاموس هذا إلا عبر إعدادات XML. تم تعطيل إنشاء القواميس ذات المصدر التنفيذي عبر DDL، وإلا فسيكون مستخدم قاعدة البيانات قادرًا على تنفيذ أي ملف تنفيذي عشوائي على عقدة ClickHouse.
|الإعداد
|الوصف
command
|المسار المطلق إلى الملف التنفيذي، أو اسم الملف (إذا كان دليل البرنامج موجودًا في
PATH).
format
|تنسيق الملف. جميع التنسيقات الموصوفة في Formats مدعومة.
pool_size
|حجم المجموعة. إذا تم تحديد
0 لقيمة
pool_size، فلن تكون هناك قيود على حجم المجموعة. القيمة الافتراضية هي
16.
command_termination_timeout
|يجب أن يحتوي السكربت التنفيذي على حلقة read-write رئيسية. بعد إتلاف القاموس، يُغلق الـ pipe، ويكون لدى الملف التنفيذي
command_termination_timeout ثانية للتوقف قبل أن يرسل ClickHouse إشارة SIGTERM إلى العملية الفرعية. تُحدَّد القيمة بالثواني. القيمة الافتراضية هي
10. اختياري.
max_command_execution_time
|الحد الأقصى لوقت تنفيذ أمر السكربت التنفيذي لمعالجة كتلة بيانات. تُحدَّد القيمة بالثواني. القيمة الافتراضية هي
10. اختياري.
command_read_timeout
|مهلة قراءة البيانات من stdout الخاص بالأمر، بالمللي ثانية. القيمة الافتراضية
10000. اختياري.
command_write_timeout
|مهلة كتابة البيانات إلى stdin الخاص بالأمر، بالمللي ثانية. القيمة الافتراضية
10000. اختياري.
implicit_key
|يمكن لملف المصدر التنفيذي أن يعيد القيم فقط، ويُحدَّد التطابق مع المفاتيح المطلوبة ضمنيًا بحسب ترتيب الصفوف في النتيجة. القيمة الافتراضية هي
false. اختياري.
execute_direct
|إذا كانت قيمة
execute_direct =
1، فسيُبحث عن
command داخل مجلد user_scripts المحدد بواسطة user_scripts_path. ويمكن تحديد وسائط إضافية للسكربت باستخدام فاصل مسافات. مثال:
script_name arg1 arg2. وإذا كانت قيمة
execute_direct =
0، فسيتم تمرير
command كوسيط إلى
bin/sh -c. القيمة الافتراضية هي
1. اختياري.
send_chunk_header
|يتحكم فيما إذا كان سيتم إرسال عدد الصفوف قبل إرسال كتلة من البيانات إلى العملية. القيمة الافتراضية هي
false. اختياري.