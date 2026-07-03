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يتيح Executable Pool تحميل البيانات من مجموعة من العمليات. ولا يعمل هذا المصدر مع تخطيطات القواميس التي تحتاج إلى تحميل جميع البيانات من المصدر. يعمل Executable Pool إذا كان القاموس مخزّنًا باستخدام أحد التخطيطات التالية:
  • cache
  • complex_key_cache
  • ssd_cache
  • complex_key_ssd_cache
  • direct
  • complex_key_direct
ينشئ Executable Pool مجموعة من العمليات باستخدام الأمر المحدد ويُبقيها قيد التشغيل إلى أن تنتهي. يجب أن يقرأ البرنامج البيانات من STDIN ما دامت متاحة، وأن يرسل النتيجة إلى STDOUT. ويمكنه انتظار كتلة البيانات التالية على STDIN. لن يغلق ClickHouse ‏STDIN بعد معالجة كتلة بيانات، بل سيمرّر كتلة أخرى من البيانات عند الحاجة. يجب أن يكون السكربت التنفيذي مهيأً لطريقة معالجة البيانات هذه — أي ينبغي أن يراقب STDIN وأن يفرّغ البيانات إلى STDOUT مبكرًا. مثال على الإعدادات:
حقول الإعداد: لا يمكن تهيئة مصدر القاموس هذا إلا عبر إعدادات XML. تم تعطيل إنشاء القواميس ذات المصدر التنفيذي عبر DDL، وإلا فسيكون مستخدم قاعدة البيانات قادرًا على تنفيذ أي ملف تنفيذي عشوائي على عقدة ClickHouse.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦