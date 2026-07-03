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مثال على الإعدادات:
حقول الإعدادات:
لا يمكن استخدام الحقلين column_family أو where مع الحقل query في الوقت نفسه. ويجب أيضًا تحديد أحد الحقلين column_family أو query.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦