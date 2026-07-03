host مضيف Cassandra أو قائمة مضيفين مفصولة بفواصل.

port المنفذ على خوادم Cassandra. إذا لم يُحدَّد، فسيُستخدم المنفذ الافتراضي 9042 .

user اسم مستخدم Cassandra.

password كلمة مرور مستخدم Cassandra.

keyspace اسم مساحة المفاتيح (قاعدة البيانات).

column_family اسم عائلة الأعمدة (الجدول).

allow_filtering خيار للسماح بالشروط التي قد تكون مكلفة على أعمدة مفتاح التجميع أو عدم السماح بها. القيمة الافتراضية هي 1 .

partition_key_prefix عدد أعمدة مفتاح التقسيم في المفتاح الأساسي لجدول Cassandra. هذا الحقل مطلوب لقواميس المفاتيح المركبة. يجب أن يكون ترتيب أعمدة المفتاح في تعريف القاموس مطابقًا لترتيبها في Cassandra. القيمة الافتراضية هي 1 (أي إن عمود المفتاح الأول هو مفتاح تقسيم، وأعمدة المفتاح الأخرى هي مفاتيح تجميع).

consistency مستوى الاتساق. القيم الممكنة: One , Two , Three , All , EachQuorum , Quorum , LocalQuorum , LocalOne , Serial , LocalSerial . القيمة الافتراضية هي One .

where معيار اختيار اختياري.

max_threads الحد الأقصى لعدد الخيوط المستخدمة لتحميل البيانات من عدة أقسام في قواميس المفاتيح المركبة.