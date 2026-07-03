حقول الإعدادات:
- DDL
- ملف التهيئة
SOURCE(CASSANDRA(
host 'localhost'
port 9042
user 'username'
password 'qwerty123'
keyspace 'database_name'
column_family 'table_name'
allow_filtering 1
partition_key_prefix 1
consistency 'One'
where '"SomeColumn" = 42'
max_threads 8
query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM database_name.table_name'
))
|الإعداد
|الوصف
host
|مضيف Cassandra أو قائمة مضيفين مفصولة بفواصل.
port
|المنفذ على خوادم Cassandra. إذا لم يُحدَّد، فسيُستخدم المنفذ الافتراضي
9042.
user
|اسم مستخدم Cassandra.
password
|كلمة مرور مستخدم Cassandra.
keyspace
|اسم مساحة المفاتيح (قاعدة البيانات).
column_family
|اسم عائلة الأعمدة (الجدول).
allow_filtering
|خيار للسماح بالشروط التي قد تكون مكلفة على أعمدة مفتاح التجميع أو عدم السماح بها. القيمة الافتراضية هي
1.
partition_key_prefix
|عدد أعمدة مفتاح التقسيم في المفتاح الأساسي لجدول Cassandra. هذا الحقل مطلوب لقواميس المفاتيح المركبة. يجب أن يكون ترتيب أعمدة المفتاح في تعريف القاموس مطابقًا لترتيبها في Cassandra. القيمة الافتراضية هي
1 (أي إن عمود المفتاح الأول هو مفتاح تقسيم، وأعمدة المفتاح الأخرى هي مفاتيح تجميع).
consistency
|مستوى الاتساق. القيم الممكنة:
One,
Two,
Three,
All,
EachQuorum,
Quorum,
LocalQuorum,
LocalOne,
Serial,
LocalSerial. القيمة الافتراضية هي
One.
where
|معيار اختيار اختياري.
max_threads
|الحد الأقصى لعدد الخيوط المستخدمة لتحميل البيانات من عدة أقسام في قواميس المفاتيح المركبة.
query
|الاستعلام المخصص. اختياري.
لا يمكن استخدام الحقلين
column_family أو
where مع الحقل
query في الوقت نفسه. ويجب أيضًا تحديد أحد الحقلين
column_family أو
query.