command المسار المطلق إلى الملف القابل للتنفيذ، أو اسم الملف (إذا كان دليل الأمر موجودًا في PATH ).

format تنسيق الملف. جميع التنسيقات الموضحة في Formats مدعومة.

command_termination_timeout يجب أن يحتوي السكربت القابل للتنفيذ على حلقة رئيسية للقراءة والكتابة. بعد إتلاف القاموس، يُغلق الـ pipe، ويُمنح الملف القابل للتنفيذ مهلة قدرها command_termination_timeout ثانية قبل أن يرسل ClickHouse إشارة SIGTERM إلى العملية الفرعية. تُحدَّد القيمة بالثواني. القيمة الافتراضية هي 10 . اختياري.

command_read_timeout مهلة قراءة البيانات من stdout الخاص بالأمر، بالمللي ثانية. القيمة الافتراضية 10000 . اختياري.

command_write_timeout مهلة كتابة البيانات إلى stdin الخاص بالأمر، بالمللي ثانية. القيمة الافتراضية 10000 . اختياري.

implicit_key يمكن لملف المصدر القابل للتنفيذ أن يعيد القيم فقط، ويُحدَّد تطابقها مع المفاتيح المطلوبة ضمنيًا وفقًا لترتيب الصفوف في النتيجة. القيمة الافتراضية هي false .

execute_direct إذا كانت execute_direct = 1 ، فسيُبحث عن command داخل مجلد user_scripts المحدد بواسطة user_scripts_path. ويمكن تحديد وسائط إضافية للسكربت باستخدام مسافة فاصلة بينها. مثال: script_name arg1 arg2 . وإذا كانت execute_direct = 0 ، فسيُمرَّر command كوسيط إلى bin/sh -c . القيمة الافتراضية هي 0 . اختياري.