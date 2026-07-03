cache و
complex_key_cache، يطلب ClickHouse المفاتيح المطلوبة عبر إرسال طلب إلى
STDIN الخاص بالملف القابل للتنفيذ. بخلاف ذلك، يشغّل ClickHouse الملف القابل للتنفيذ ويتعامل مع مخرجاته على أنها بيانات القاموس.
مثال على الإعدادات:
حقول الإعداد:
- DDL
- ملف التهيئة
SOURCE(EXECUTABLE(
command 'cat /opt/dictionaries/os.tsv'
format 'TabSeparated'
implicit_key false
))
لا يمكن تهيئة مصدر القاموس هذا إلا عبر تهيئة XML. وإنشاء القواميس ذات المصدر القابل للتنفيذ عبر DDL معطّل؛ وإلا فسيتمكن مستخدم DB من تنفيذ ملفات ثنائية عشوائية على عقدة ClickHouse.
|الإعداد
|الوصف
command
|المسار المطلق إلى الملف القابل للتنفيذ، أو اسم الملف (إذا كان دليل الأمر موجودًا في
PATH).
format
|تنسيق الملف. جميع التنسيقات الموضحة في Formats مدعومة.
command_termination_timeout
|يجب أن يحتوي السكربت القابل للتنفيذ على حلقة رئيسية للقراءة والكتابة. بعد إتلاف القاموس، يُغلق الـ pipe، ويُمنح الملف القابل للتنفيذ مهلة قدرها
command_termination_timeout ثانية قبل أن يرسل ClickHouse إشارة
SIGTERM إلى العملية الفرعية. تُحدَّد القيمة بالثواني. القيمة الافتراضية هي
10. اختياري.
command_read_timeout
|مهلة قراءة البيانات من
stdout الخاص بالأمر، بالمللي ثانية. القيمة الافتراضية
10000. اختياري.
command_write_timeout
|مهلة كتابة البيانات إلى
stdin الخاص بالأمر، بالمللي ثانية. القيمة الافتراضية
10000. اختياري.
implicit_key
|يمكن لملف المصدر القابل للتنفيذ أن يعيد القيم فقط، ويُحدَّد تطابقها مع المفاتيح المطلوبة ضمنيًا وفقًا لترتيب الصفوف في النتيجة. القيمة الافتراضية هي
false.
execute_direct
|إذا كانت
execute_direct =
1، فسيُبحث عن
command داخل مجلد
user_scripts المحدد بواسطة user_scripts_path. ويمكن تحديد وسائط إضافية للسكربت باستخدام مسافة فاصلة بينها. مثال:
script_name arg1 arg2. وإذا كانت
execute_direct =
0، فسيُمرَّر
command كوسيط إلى
bin/sh -c. القيمة الافتراضية هي
0. اختياري.
send_chunk_header
|يتحكم في إرسال عدد الصفوف قبل إرسال chunk من البيانات إلى العملية. القيمة الافتراضية هي
false. اختياري.