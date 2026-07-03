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يعتمد التعامل مع الملفات القابلة للتنفيذ على كيفية تخزين القاموس في الذاكرة. إذا كان القاموس مخزّنًا باستخدام cache وcomplex_key_cache، يطلب ClickHouse المفاتيح المطلوبة عبر إرسال طلب إلى STDIN الخاص بالملف القابل للتنفيذ. بخلاف ذلك، يشغّل ClickHouse الملف القابل للتنفيذ ويتعامل مع مخرجاته على أنها بيانات القاموس. مثال على الإعدادات:
حقول الإعداد: لا يمكن تهيئة مصدر القاموس هذا إلا عبر تهيئة XML. وإنشاء القواميس ذات المصدر القابل للتنفيذ عبر DDL معطّل؛ وإلا فسيتمكن مستخدم DB من تنفيذ ملفات ثنائية عشوائية على عقدة ClickHouse.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦