Skip to main content
يعتمد العمل مع خادم HTTP(S) على كيفية تخزين القاموس في الذاكرة. إذا كان القاموس مخزّنًا باستخدام cache وcomplex_key_cache، فإن ClickHouse يطلب المفاتيح اللازمة عبر إرسال طلب باستخدام الطريقة POST. مثال على الإعدادات:

لكي يتمكن ClickHouse من الوصول إلى مورد HTTPS، يجب تهيئة OpenSSL في إعدادات الخادم. حقول الإعداد: عند إنشاء قاموس باستخدام أمر DDL (CREATE DICTIONARY ...)، يتم التحقق من المضيفات البعيدة الخاصة بقواميس HTTP مقارنةً بمحتوى القسم remote_url_allow_hosts في الإعدادات، وذلك لمنع مستخدمي قاعدة البيانات من الوصول إلى أي خادم HTTP بشكل عشوائي.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦