cache و complex_key_cache ، فإن ClickHouse يطلب المفاتيح اللازمة عبر إرسال طلب باستخدام الطريقة POST . يعتمد العمل مع خادم HTTP(S) على كيفية تخزين القاموس في الذاكرة . إذا كان القاموس مخزّنًا باستخدام، فإن ClickHouse يطلب المفاتيح اللازمة عبر إرسال طلب باستخدام الطريقة

مثال على الإعدادات:

DDL

ملف الإعداد SOURCE( HTTP ( url 'http://[::1]/os.tsv' format 'TabSeparated' credentials(user 'user' password 'password' ) headers(header( name 'API-KEY' value 'key' )) )) < source > < http > < url > http://[::1]/os.tsv </ url > < format > TabSeparated </ format > < credentials > < user > user </ user > < password > password </ password > </ credentials > < headers > < header > < name > API-KEY </ name > < value > key </ value > </ header > </ headers > </ http > </ source >

لكي يتمكن ClickHouse من الوصول إلى مورد HTTPS، يجب تهيئة OpenSSL في إعدادات الخادم.

حقول الإعداد:

الإعداد الوصف url عنوان URL للمصدر. format تنسيق الملف. جميع التنسيقات الموضّحة في Formats مدعومة. credentials مصادقة HTTP من نوع Basic. اختياري. user اسم المستخدم المطلوب للمصادقة. password كلمة المرور المطلوبة للمصادقة. headers جميع إدخالات ترويسات HTTP المخصصة المستخدمة في طلب HTTP. اختياري. header إدخال واحد لترويسة HTTP. name اسم المعرّف المستخدم للترويسة المُرسلة مع الطلب. value القيمة المعيّنة لاسم معرّف محدد.