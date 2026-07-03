cache و
complex_key_cache، فإن ClickHouse يطلب المفاتيح اللازمة عبر إرسال طلب باستخدام الطريقة
POST.
مثال على الإعدادات:
- DDL
- ملف الإعداد
SOURCE(HTTP(
url 'http://[::1]/os.tsv'
format 'TabSeparated'
credentials(user 'user' password 'password')
headers(header(name 'API-KEY' value 'key'))
))
لكي يتمكن ClickHouse من الوصول إلى مورد HTTPS، يجب تهيئة OpenSSL في إعدادات الخادم. حقول الإعداد:
عند إنشاء قاموس باستخدام أمر DDL (
|الإعداد
|الوصف
url
|عنوان URL للمصدر.
format
|تنسيق الملف. جميع التنسيقات الموضّحة في Formats مدعومة.
credentials
|مصادقة HTTP من نوع Basic. اختياري.
user
|اسم المستخدم المطلوب للمصادقة.
password
|كلمة المرور المطلوبة للمصادقة.
headers
|جميع إدخالات ترويسات HTTP المخصصة المستخدمة في طلب HTTP. اختياري.
header
|إدخال واحد لترويسة HTTP.
name
|اسم المعرّف المستخدم للترويسة المُرسلة مع الطلب.
value
|القيمة المعيّنة لاسم معرّف محدد.
CREATE DICTIONARY ...)، يتم التحقق من المضيفات البعيدة الخاصة بقواميس HTTP مقارنةً بمحتوى القسم
remote_url_allow_hosts في الإعدادات، وذلك لمنع مستخدمي قاعدة البيانات من الوصول إلى أي خادم HTTP بشكل عشوائي.