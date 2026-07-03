host

مضيف ClickHouse. إذا كان مضيفًا محليًا، فستُعالَج الاستعلامات من دون أي نشاط على الشبكة. ولتحسين تحمّل الأعطال، يمكنك إنشاء جدول Distributed واستخدامه في الإعدادات اللاحقة.