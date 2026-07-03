- DDL
- ملف التكوين
SOURCE(CLICKHOUSE(
host 'example01-01-1'
port 9000
user 'default'
password ''
db 'default'
table 'ids'
where 'id=10'
secure 1
query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM default.ids'
));
حقول الإعداد:
|الإعداد
|الوصف
host
|مضيف ClickHouse. إذا كان مضيفًا محليًا، فستُعالَج الاستعلامات من دون أي نشاط على الشبكة. ولتحسين تحمّل الأعطال، يمكنك إنشاء جدول Distributed واستخدامه في الإعدادات اللاحقة.
port
|المنفذ على خادم ClickHouse.
user
|اسم مستخدم ClickHouse.
password
|كلمة مرور مستخدم ClickHouse.
db
|اسم قاعدة البيانات.
table
|اسم الجدول.
where
|معايير التحديد. اختياري.
invalidate_query
|استعلام للتحقق من حالة القاموس. اختياري. اقرأ المزيد في قسم تحديث بيانات القاموس باستخدام LIFETIME.
secure
|استخدام SSL للاتصال.
query
|الاستعلام المخصص. اختياري.
لا يمكن استخدام الحقل
query مع الحقلين
table أو
where في الوقت نفسه. ويجب التصريح بأحد الحقلين
table أو
query.