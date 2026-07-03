- دوال التجميع المعلَّمية، التي تقبل معلمات أخرى بالإضافة إلى الأعمدة.
- المُركِّبات، التي تغيّر سلوك دوال التجميع.
أثناء التجميع، يتم تجاهل جميع الوسيطات
معالجة NULL
NULL. وإذا كان للتجميع عدة وسيطات، فسيتجاهل أي صف تكون فيه واحدة أو أكثر منها NULL.
هناك استثناء لهذه القاعدة، وهو الدالتان
first_value و
last_value وأسماؤهما المستعارة (
any و
anyLast على الترتيب) عند إلحاقهما بالمُعدِّل
RESPECT NULLS. على سبيل المثال،
FIRST_VALUE(b) RESPECT NULLS.
أمثلة:
لننظر إلى هذا الجدول:
لنفترض أنك تحتاج إلى حساب مجموع القيم في العمود
┌─x─┬────y─┐
│ 1 │ 2 │
│ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 3 │ 2 │
│ 3 │ 3 │
│ 3 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───┴──────┘
y:
SELECT sum(y) FROM t_null_big
يمكنك الآن استخدام الدالة
┌─sum(y)─┐
│ 7 │
└────────┘
groupArray لإنشاء مصفوفة من العمود
y:
SELECT groupArray(y) FROM t_null_big
┌─groupArray(y)─┐
│ [2,2,3] │
└───────────────┘
groupArray لا يتضمن
NULL في المصفوفة الناتجة.
يمكنك استخدام COALESCE لتحويل NULL إلى قيمة مناسبة لحالة الاستخدام لديك. على سبيل المثال: سيستخدم
avg(COALESCE(column, 0)) قيمة العمود في التجميع، أو الصفر إذا كانت NULL:
SELECT
avg(y),
avg(coalesce(y, 0))
FROM t_null_big
يمكنك أيضًا استخدام Tuple لتجاوز سلوك تخطي
┌─────────────avg(y)─┬─avg(coalesce(y, 0))─┐
│ 2.3333333333333335 │ 1.4 │
└────────────────────┴─────────────────────┘
NULL. إن
Tuple الذي يحتوي فقط على قيمة
NULL لا يُعد
NULL، لذلك لن تتخطى دالة التجميع ذلك الصف بسبب قيمة
NULL هذه.
لاحظ أن عمليات التجميع يتم تجاهلها عندما تُستخدم الأعمدة كوسائط لدالة التجميع. على سبيل المثال، فإن
SELECT
groupArray(y),
groupArray(tuple(y)).1
FROM t_null_big;
┌─groupArray(y)─┬─tupleElement(groupArray(tuple(y)), 1)─┐
│ [2,2,3] │ [2,NULL,2,3,NULL] │
└───────────────┴───────────────────────────────────────┘
count بدون وسائط (
count()) أو مع وسائط ثابتة (
count(1)) سيحسب جميع الصفوف في الكتلة (بغض النظر عن قيمة عمود GROUP BY لأنه ليس وسيطًا)، بينما
count(column) لن يعيد إلا عدد الصفوف التي لا تكون فيها قيمة
column هي NULL.
وهنا مثال على first_value مع
SELECT
v,
count(1),
count(v)
FROM
(
SELECT if(number < 10, NULL, number % 3) AS v
FROM numbers(15)
)
GROUP BY v
┌────v─┬─count()─┬─count(v)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 10 │ 0 │
│ 0 │ 1 │ 1 │
│ 1 │ 2 │ 2 │
│ 2 │ 2 │ 2 │
└──────┴─────────┴──────────┘
RESPECT NULLS، حيث نرى أن قيم الإدخال NULL تتم مراعاتها، وسيُرجع أول قيمة مقروءة، سواء كانت NULL أم لا:
SELECT
col || '_' || ((col + 1) * 5 - 1) AS range,
first_value(odd_or_null) AS first,
first_value(odd_or_null) IGNORE NULLS as first_ignore_null,
first_value(odd_or_null) RESPECT NULLS as first_respect_nulls
FROM
(
SELECT
intDiv(number, 5) AS col,
if(number % 2 == 0, NULL, number) AS odd_or_null
FROM numbers(15)
)
GROUP BY col
ORDER BY col
┌─range─┬─first─┬─first_ignore_null─┬─first_respect_nulls─┐
│ 0_4 │ 1 │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 1_9 │ 5 │ 5 │ 5 │
│ 2_14 │ 11 │ 11 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───────┴───────┴───────────────────┴─────────────────────┘