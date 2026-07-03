تعمل دوال التجميع بالطريقة المعتادة ، كما هو متوقع لدى خبراء قواعد البيانات.

كما يدعم ClickHouse ما يلي:

دوال التجميع المعلَّمية، التي تقبل معلمات أخرى بالإضافة إلى الأعمدة.

المُركِّبات، التي تغيّر سلوك دوال التجميع.

​ معالجة NULL

أثناء التجميع، يتم تجاهل جميع الوسيطات NULL . وإذا كان للتجميع عدة وسيطات، فسيتجاهل أي صف تكون فيه واحدة أو أكثر منها NULL.

any و anyLast على الترتيب) عند إلحاقهما بالمُعدِّل RESPECT NULLS . على سبيل المثال، FIRST_VALUE(b) RESPECT NULLS . هناك استثناء لهذه القاعدة، وهو الدالتان first_value last_value وأسماؤهما المستعارة (على الترتيب) عند إلحاقهما بالمُعدِّل. على سبيل المثال،

أمثلة:

لننظر إلى هذا الجدول:

┌─x─┬────y─┐ │ 1 │ 2 │ │ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ 3 │ 2 │ │ 3 │ 3 │ │ 3 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └───┴──────┘

لنفترض أنك تحتاج إلى حساب مجموع القيم في العمود y :

SELECT sum (y) FROM t_null_big

┌─sum(y)─┐ │ 7 │ └────────┘

يمكنك الآن استخدام الدالة groupArray لإنشاء مصفوفة من العمود y :

SELECT groupArray(y) FROM t_null_big

┌─groupArray(y)─┐ │ [2,2,3] │ └───────────────┘

groupArray لا يتضمن NULL في المصفوفة الناتجة.

avg(COALESCE(column, 0)) قيمة العمود في التجميع، أو الصفر إذا كانت NULL: يمكنك استخدام COALESCE لتحويل NULL إلى قيمة مناسبة لحالة الاستخدام لديك. على سبيل المثال: سيستخدمقيمة العمود في التجميع، أو الصفر إذا كانت NULL:

SELECT avg (y), avg ( coalesce (y, 0 )) FROM t_null_big

┌─────────────avg(y)─┬─avg(coalesce(y, 0))─┐ │ 2.3333333333333335 │ 1.4 │ └────────────────────┴─────────────────────┘

NULL . إن Tuple الذي يحتوي فقط على قيمة NULL لا يُعد NULL ، لذلك لن تتخطى دالة التجميع ذلك الصف بسبب قيمة NULL هذه. يمكنك أيضًا استخدام Tuple لتجاوز سلوك تخطي. إنالذي يحتوي فقط على قيمةلا يُعد، لذلك لن تتخطى دالة التجميع ذلك الصف بسبب قيمةهذه.

SELECT groupArray(y), groupArray(tuple(y)). 1 FROM t_null_big; ┌─groupArray(y)─┬─tupleElement(groupArray(tuple(y)), 1 )─┐ │ [2,2,3] │ [2,NULL,2,3,NULL] │ └───────────────┴───────────────────────────────────────┘

count() ) أو مع وسائط ثابتة ( count(1) ) سيحسب جميع الصفوف في الكتلة (بغض النظر عن قيمة عمود GROUP BY لأنه ليس وسيطًا)، بينما count(column) لن يعيد إلا عدد الصفوف التي لا تكون فيها قيمة column هي NULL. لاحظ أن عمليات التجميع يتم تجاهلها عندما تُستخدم الأعمدة كوسائط لدالة التجميع. على سبيل المثال، فإن count بدون وسائط () أو مع وسائط ثابتة () سيحسب جميع الصفوف في الكتلة (بغض النظر عن قيمة عمود GROUP BY لأنه ليس وسيطًا)، بينمالن يعيد إلا عدد الصفوف التي لا تكون فيها قيمةهي NULL.

SELECT v, count ( 1 ), count (v) FROM ( SELECT if ( number < 10 , NULL , number % 3 ) AS v FROM numbers( 15 ) ) GROUP BY v ┌────v─┬─ count ()─┬─ count (v)─┐ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 10 │ 0 │ │ 0 │ 1 │ 1 │ │ 1 │ 2 │ 2 │ │ 2 │ 2 │ 2 │ └──────┴─────────┴──────────┘

وهنا مثال على first_value مع RESPECT NULLS ، حيث نرى أن قيم الإدخال NULL تتم مراعاتها، وسيُرجع أول قيمة مقروءة، سواء كانت NULL أم لا: