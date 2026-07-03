cache y
complex_key_cache, ClickHouse solicita las claves necesarias enviando una solicitud mediante el método
POST.
Ejemplo de configuración:
- DDL
- Archivo de configuración
SOURCE(HTTP(
url 'http://[::1]/os.tsv'
format 'TabSeparated'
credentials(user 'user' password 'password')
headers(header(name 'API-KEY' value 'key'))
))
Para que ClickHouse pueda acceder a un recurso HTTPS, debe configurar OpenSSL en la configuración del servidor. Campos de configuración:
Al crear un diccionario mediante el comando DDL (
|Configuración
|Descripción
url
|La URL de la fuente.
format
|El formato del archivo. Se admiten todos los formatos descritos en Formats.
credentials
|Autenticación HTTP Basic. Opcional.
user
|Nombre de usuario necesario para la autenticación.
password
|Contraseña necesaria para la autenticación.
headers
|Todas las entradas de encabezados HTTP personalizados que se usan en la solicitud HTTP. Opcional.
header
|Una única entrada de encabezado HTTP.
name
|Nombre identificador usado para el encabezado enviado en la solicitud.
value
|Valor establecido para un nombre identificador específico.
CREATE DICTIONARY ...), los hosts remotos de los diccionarios HTTP se validan con el contenido de la sección
remote_url_allow_hosts de la configuración para evitar que los usuarios de la base de datos accedan a servidores HTTP arbitrarios.