Skip to main content
El uso de un servidor HTTP(S) depende de cómo se almacena el diccionario en memoria. Si el diccionario se almacena con cache y complex_key_cache, ClickHouse solicita las claves necesarias enviando una solicitud mediante el método POST. Ejemplo de configuración:

Para que ClickHouse pueda acceder a un recurso HTTPS, debe configurar OpenSSL en la configuración del servidor. Campos de configuración: Al crear un diccionario mediante el comando DDL (CREATE DICTIONARY ...), los hosts remotos de los diccionarios HTTP se validan con el contenido de la sección remote_url_allow_hosts de la configuración para evitar que los usuarios de la base de datos accedan a servidores HTTP arbitrarios.
Última modificación el 3 de julio de 2026