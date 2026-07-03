command La ruta absoluta al archivo ejecutable, o el nombre del archivo (si el directorio del comando está en PATH ).

format El formato del archivo. Se admiten todos los formatos descritos en Formats.

command_termination_timeout El script ejecutable debe contener un bucle principal de lectura y escritura. Una vez destruido el diccionario, se cierra la tubería y el archivo ejecutable tendrá command_termination_timeout segundos para detenerse antes de que ClickHouse envíe una señal SIGTERM al proceso hijo. Se especifica en segundos. El valor predeterminado es 10 . Opcional.

command_read_timeout Tiempo de espera para leer datos de stdout del comando, en milisegundos. Valor predeterminado: 10000 . Opcional.

command_write_timeout Tiempo de espera para escribir datos en stdin del comando, en milisegundos. Valor predeterminado: 10000 . Opcional.

implicit_key El archivo fuente ejecutable puede devolver solo valores, y la correspondencia con las claves solicitadas se determina implícitamente por el orden de las filas en el resultado. El valor predeterminado es false .

execute_direct Si execute_direct = 1 , command se buscará dentro de la carpeta user_scripts especificada por user_scripts_path. Se pueden especificar argumentos adicionales del script separados por espacios en blanco. Ejemplo: script_name arg1 arg2 . Si execute_direct = 0 , command se pasa como argumento a bin/sh -c . El valor predeterminado es 0 . Opcional.