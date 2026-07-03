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El trabajo con archivos ejecutables depende de cómo se almacena el diccionario en memoria. Si el diccionario se almacena usando cache y complex_key_cache, ClickHouse solicita las claves necesarias enviando una solicitud al STDIN del archivo ejecutable. En caso contrario, ClickHouse inicia el archivo ejecutable y trata su salida como datos del diccionario. Ejemplo de configuración:
Campos de configuración: Esa fuente de diccionario solo puede configurarse mediante configuración XML. La creación de diccionarios con fuente ejecutable mediante DDL está deshabilitada; de lo contrario, el usuario de la BD podría ejecutar binarios arbitrarios en el nodo de ClickHouse.
Última modificación el 3 de julio de 2026