cache y
complex_key_cache, ClickHouse solicita las claves necesarias enviando una solicitud al STDIN del archivo ejecutable. En caso contrario, ClickHouse inicia el archivo ejecutable y trata su salida como datos del diccionario.
Ejemplo de configuración:
Campos de configuración:
- DDL
- Archivo de configuración
SOURCE(EXECUTABLE(
command 'cat /opt/dictionaries/os.tsv'
format 'TabSeparated'
implicit_key false
))
Esa fuente de diccionario solo puede configurarse mediante configuración XML. La creación de diccionarios con fuente ejecutable mediante DDL está deshabilitada; de lo contrario, el usuario de la BD podría ejecutar binarios arbitrarios en el nodo de ClickHouse.
|Configuración
|Descripción
command
|La ruta absoluta al archivo ejecutable, o el nombre del archivo (si el directorio del comando está en
PATH).
format
|El formato del archivo. Se admiten todos los formatos descritos en Formats.
command_termination_timeout
|El script ejecutable debe contener un bucle principal de lectura y escritura. Una vez destruido el diccionario, se cierra la tubería y el archivo ejecutable tendrá
command_termination_timeout segundos para detenerse antes de que ClickHouse envíe una señal SIGTERM al proceso hijo. Se especifica en segundos. El valor predeterminado es
10. Opcional.
command_read_timeout
|Tiempo de espera para leer datos de stdout del comando, en milisegundos. Valor predeterminado:
10000. Opcional.
command_write_timeout
|Tiempo de espera para escribir datos en stdin del comando, en milisegundos. Valor predeterminado:
10000. Opcional.
implicit_key
|El archivo fuente ejecutable puede devolver solo valores, y la correspondencia con las claves solicitadas se determina implícitamente por el orden de las filas en el resultado. El valor predeterminado es
false.
execute_direct
|Si
execute_direct =
1,
command se buscará dentro de la carpeta user_scripts especificada por user_scripts_path. Se pueden especificar argumentos adicionales del script separados por espacios en blanco. Ejemplo:
script_name arg1 arg2. Si
execute_direct =
0,
command se pasa como argumento a
bin/sh -c. El valor predeterminado es
0. Opcional.
send_chunk_header
|Controla si se debe enviar el recuento de filas antes de enviar un fragmento de datos al proceso. El valor predeterminado es
false. Opcional.