Configuración de los tipos de fuentes del diccionario

default . Además, consulte la lista de orígenes de diccionario compatibles en la Si usa un diccionario con ClickHouse Cloud, utilice la opción de consulta DDL para crear sus diccionarios y cree el diccionario como el usuario. Además, consulte la lista de orígenes de diccionario compatibles en la guía de compatibilidad de Cloud

Un diccionario puede conectarse a ClickHouse a partir de muchas fuentes diferentes. La fuente se configura en la sección source del archivo de configuración y mediante la cláusula SOURCE en la sentencia DDL.

DDL

Archivo de configuración CREATE DICTIONARY dict_name (...) ... SOURCE(SOURCE_TYPE(param1 val1 ... paramN valN)) -- Configuración de la fuente ... < clickhouse > < dictionary > ... < source > < source_type > <!-- Configuración de la fuente --> </ source_type > </ source > ... </ dictionary > ... </ clickhouse >

​ Fuentes de diccionario compatibles

Están disponibles los siguientes tipos de fuente ( SOURCE_TYPE / source_type ):