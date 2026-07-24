Un diccionario puede conectarse a ClickHouse a partir de muchas fuentes diferentes. La fuente se configura en la sección
Sintaxis
source del archivo de configuración y mediante la cláusula
SOURCE en la sentencia DDL.
- DDL
- Archivo de configuración
CREATE DICTIONARY dict_name (...)
...
SOURCE(SOURCE_TYPE(param1 val1 ... paramN valN)) -- Configuración de la fuente
...
Están disponibles los siguientes tipos de fuente (
Fuentes de diccionario compatibles
SOURCE_TYPE/
source_type):
- Archivo local
- Archivo ejecutable
- Grupo de ejecutables
- HTTP(S)
- DBMS
- YAMLRegExpTree
- Null
- DDL
- Archivo de configuración
SOURCE(FILE(path './user_files/os.tsv' format 'TabSeparated'))
SETTINGS(format_csv_allow_single_quotes = 0)