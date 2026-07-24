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Sintaxis

Si usa un diccionario con ClickHouse Cloud, utilice la opción de consulta DDL para crear sus diccionarios y cree el diccionario como el usuario default. Además, consulte la lista de orígenes de diccionario compatibles en la guía de compatibilidad de Cloud.
Un diccionario puede conectarse a ClickHouse a partir de muchas fuentes diferentes. La fuente se configura en la sección source del archivo de configuración y mediante la cláusula SOURCE en la sentencia DDL.

Fuentes de diccionario compatibles

Están disponibles los siguientes tipos de fuente (SOURCE_TYPE/source_type): Para los tipos de fuente Archivo local, Archivo ejecutable, HTTP(s), ClickHouse, hay ajustes opcionales disponibles:
Última modificación el 24 de julio de 2026