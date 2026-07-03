CREATE DICTIONARY null_dict (
id UInt64,
val UInt8,
default_val UInt8 DEFAULT 123,
nullable_val Nullable(UInt8)
)
PRIMARY KEY id
SOURCE(NULL())
LAYOUT(FLAT())
LIFETIME(0);
Origen de diccionario Null
Configure un origen de diccionario Null (vacío) en ClickHouse para realizar pruebas.
Un origen especial que puede utilizarse para crear diccionarios simulados (vacíos). Los diccionarios simulados pueden ser útiles para realizar pruebas o para configuraciones con nodos de datos y de consulta separados con tablas distribuidas.
Última modificación el 3 de julio de 2026
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