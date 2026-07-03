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Executable pool permite cargar datos desde un conjunto de procesos. Este origen no funciona con diseños de diccionario que necesitan cargar todos los datos desde el origen. Executable pool funciona si el diccionario se almacena con uno de los siguientes diseños:
  • cache
  • complex_key_cache
  • ssd_cache
  • complex_key_ssd_cache
  • direct
  • complex_key_direct
Executable pool iniciará un conjunto de procesos con el comando especificado y los mantendrá en ejecución hasta que finalicen. El programa debe leer datos de STDIN mientras estén disponibles y escribir el resultado en STDOUT. Puede esperar el siguiente bloque de datos en STDIN. ClickHouse no cerrará STDIN después de procesar un bloque de datos, sino que enviará otro fragmento de datos cuando sea necesario. El script ejecutable debe estar preparado para esta forma de procesar los datos: debe sondear STDIN y vaciar los datos en STDOUT lo antes posible. Ejemplo de configuración:
Campos de configuración: Este origen de diccionario solo puede configurarse mediante configuración XML. La creación de diccionarios con origen ejecutable mediante DDL está deshabilitada; de lo contrario, el usuario de la DB podría ejecutar cualquier binario arbitrario en el nodo de ClickHouse.
Última modificación el 3 de julio de 2026