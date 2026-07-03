cache
complex_key_cache
ssd_cache
complex_key_ssd_cache
direct
complex_key_direct
Campos de configuración:
- DDL
- Archivo de configuración
SOURCE(EXECUTABLE_POOL(
command 'while read key; do printf "$key\tData for key $key\n"; done'
format 'TabSeparated'
pool_size 10
max_command_execution_time 10
implicit_key false
))
Este origen de diccionario solo puede configurarse mediante configuración XML. La creación de diccionarios con origen ejecutable mediante DDL está deshabilitada; de lo contrario, el usuario de la DB podría ejecutar cualquier binario arbitrario en el nodo de ClickHouse.
|Configuración
|Descripción
command
|La ruta absoluta al archivo ejecutable, o el nombre del archivo (si el directorio del programa está incluido en
PATH).
format
|El formato de archivo. Se admiten todos los formatos descritos en Formats.
pool_size
|Tamaño del conjunto. Si se especifica 0 como
pool_size, no habrá restricciones en el tamaño del conjunto. El valor predeterminado es
16.
command_termination_timeout
|El script ejecutable debe contener un bucle principal de lectura y escritura. Después de que se destruya el diccionario, la tubería se cierra y el archivo ejecutable tendrá
command_termination_timeout segundos para apagarse antes de que ClickHouse envíe la señal SIGTERM al proceso hijo. Se especifica en segundos. El valor predeterminado es
10. Opcional.
max_command_execution_time
|Tiempo máximo de ejecución del comando del script ejecutable para procesar un bloque de datos. Se especifica en segundos. El valor predeterminado es
10. Opcional.
command_read_timeout
|Tiempo de espera para leer datos de stdout del comando, en milisegundos. El valor predeterminado es
10000. Opcional.
command_write_timeout
|Tiempo de espera para escribir datos en stdin del comando, en milisegundos. El valor predeterminado es
10000. Opcional.
implicit_key
|El archivo del origen ejecutable puede devolver solo valores, y la correspondencia con las claves solicitadas se determina implícitamente por el orden de las filas en el resultado. El valor predeterminado es
false. Opcional.
execute_direct
|Si
execute_direct =
1,
command se buscará dentro de la carpeta user_scripts especificada por user_scripts_path. Se pueden especificar argumentos adicionales del script usando espacios en blanco como separador. Ejemplo:
script_name arg1 arg2. Si
execute_direct =
0,
command se pasa como argumento a
bin/sh -c. El valor predeterminado es
1. Opcional.
send_chunk_header
|Controla si se debe enviar el recuento de filas antes de enviar un fragmento de datos al proceso. El valor predeterminado es
false. Opcional.