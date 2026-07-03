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- Archivo de configuración
SOURCE(CLICKHOUSE(
host 'example01-01-1'
port 9000
user 'default'
password ''
db 'default'
table 'ids'
where 'id=10'
secure 1
query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM default.ids'
));
Campos de configuración:
|Configuración
|Descripción
host
|El host de ClickHouse. Si es un host local, la consulta se procesa sin actividad de red. Para mejorar la tolerancia a fallos, puede crear una tabla Distributed y usarla en configuraciones posteriores.
port
|El puerto del servidor ClickHouse.
user
|Nombre del usuario de ClickHouse.
password
|Contraseña del usuario de ClickHouse.
db
|Nombre de la base de datos.
table
|Nombre de la tabla.
where
|El criterio de selección. Opcional.
invalidate_query
|Consulta para comprobar el estado del diccionario. Opcional. Lea más en la sección Actualización de datos del diccionario mediante LIFETIME.
secure
|Use SSL para la conexión.
query
|La consulta personalizada. Opcional.
Los campos
table o
where no se pueden usar junto con el campo
query. Además, se debe declarar uno de los campos
table o
query.