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La fuente YAMLRegExpTree carga un árbol de expresiones regulares desde un archivo YAML en el sistema de archivos local. Está diseñada exclusivamente para usarse con el layout de diccionario regexp_tree y proporciona correspondencias jerárquicas entre expresiones regulares y atributos para búsquedas basadas en patrones, como el análisis de user agent.
La fuente YAMLRegExpTree solo está disponible en ClickHouse Open Source. En ClickHouse Cloud, exporte el diccionario a CSV y cárguelo mediante una fuente de tabla de ClickHouse. Consulte Uso de diccionarios regexp_tree en ClickHouse Cloud para obtener más información.

Configuración

Campos de ajuste:

Estructura del archivo YAML

El archivo YAML contiene una lista de nodos de un árbol de expresiones regulares. Cada nodo puede tener atributos y nodos hijo, formando una jerarquía:
Cada nodo tiene la siguiente estructura:
  • regexp: La expresión regular de este nodo.
  • attributes: Atributos de diccionario definidos por el usuario (p. ej., name, version). Los valores de los atributos pueden contener retroreferencias a grupos de captura en la expresión regular, escritas como \1 o $1 (números del 1 al 9). Estas se sustituyen por el grupo de captura coincidente durante la consulta.
  • nodos hijo: Una lista de nodos hijo, cada uno con sus propios atributos y, opcionalmente, más nodos hijo. El nombre de la lista de hijos es arbitrario (p. ej., versions arriba). La coincidencia de cadenas se realiza en profundidad: si una cadena coincide con un nodo, también se comprueban sus nodos hijo. Los atributos del nodo coincidente más profundo tienen prioridad y sobrescriben los atributos del nodo padre con el mismo nombre.
Última modificación el 24 de julio de 2026