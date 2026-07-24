Ejemplo de ajustes:
Esta es una característica experimental que puede cambiar de forma no retrocompatible en versiones futuras. Habilite el uso del origen de diccionario de YTsaurus mediante el ajuste
allow_experimental_ytsaurus_dictionary_source.
- DDL
- Archivo de configuración
SOURCE(YTSAURUS(
http_proxy_urls 'http://localhost:8000'
cypress_path '//tmp/test'
oauth_token 'password'
))
Campos de ajuste:
|Ajuste
|Descripción
http_proxy_urls
|URL del proxy HTTP de YTsaurus.
cypress_path
|Ruta de Cypress a la tabla de origen.
oauth_token
|Token de OAuth.